Salesforce: siłą marketingu będą dane i innowacje

Salesforce, globalny lider w dziedzinie systemów CRM, opublikował szóstą edycję swojego raportu „State of Marketing”, która pokazała, że w miarę jak technologia zwiększa oczekiwania klientów, polscy specjaliści ds. marketingu nie tylko przekazują komunikaty, lecz także angażują się w interakcje z klientami i nawiązują z nimi wartościowe relacje, które nie kończą się na dokonaniu pierwszego zakupu przez klienta. Ponadto badanie sugeruje, że standardy relacji z klientami po raz kolejny się zmieniają, a polscy specjaliści ds. marketingu są na czele innowacji w tym radykalnie zmienionym środowisku.

Transformacja marketingu staje się coraz bardziej pilna: oczekiwania i zachowania klientów, przedsiębiorstw i społeczeństwa jako całości zmieniają się w bezprecedensowym tempie i zakresie. Specjaliści ds. marketingu są na czele zmian i coraz częściej nimi kierują — 88% respondentów z Polski kieruje inicjatywami w zakresie przekształcania obsługi klienta w swoich przedsiębiorstwach. Obejmuje to połączenie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Wprowadzanie innowacji jest w Polsce jednym z kluczowych priorytetów liderów działów marketingu, natomiast kontaktowanie się z klientami w czasie rzeczywistym jest uważane za jedno z największych wyzwań.

Dane dotyczące klientów przygotowują grunt dla marketingu opartego na empatii: ponieważ klienci muszą obecnie przejść do porządku dziennego nad wieloma zmianami, spersonalizowane relacje oparte na empatii nabrały ogromnego znaczenia. Dostarczanie komunikatów i ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danej osoby wymaga głębokich analiz. Specjaliści ds. marketingu zmieniają sposób wyszukiwania danych o klientach i zarządzania nimi oraz częściej używają technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), które pomagają im maksymalnie wykorzystać te dane. W Polsce oczekuje się, że specjaliści ds. marketingu przejdą z 9 źródeł danych w 2019 r. na 15 źródeł danych w roku 2021, a dla 74% najczęstszym zastosowaniem tych danych będzie personalizacja obsługi klienta w poszczególnych kanałach.

Specjaliści ds. marketingu starają się generować jeszcze większą wartość biznesową: W miarę jako przedsiębiorstwa przechodzą od etapu gaszenia pożarów do restartu działalności i przystosowania się do nowej sytuacji, specjaliści ds. marketingu mają wyjątkową szansę na przekształcenie bliskich relacji z klientami w wartość biznesową. Specjaliści ds. marketingu coraz częściej śledzą miary takie jak zadowolenie klienta, interakcje cyfrowe i wartość klienta w czasie, aby uzyskać całościowy obraz tego, co się sprawdza, a co nie podczas obsługi klienta. Specjaliści ds. marketingu B2B odgrywają wyjątkowo istotną rolę w rozwoju biznesu dzięki ukierunkowanemu marketingowi (account-based marketing — ABM). W Polsce 41% specjalistów ds. marketingu śledzi wartość klienta w czasie (lifetime value — LTV), aby mierzyć skuteczność swoich działań.

Przed nami najnowsza, szósta już odsłona raportu Salesforce „State of Marketing”. Opracowanie tradycyjnie już skupia się na najświeższych i najbardziej aktualnych tendencjach marketingowych. Autorzy badania poświęcają swą uwagę nie tylko najgorętszym trendom, ale również pochylają się nad kierunkami, w których ewoluuje marketing . I wprawdzie dziś rynek marketingowy, podobnie zresztą jak inne, przeżywa kryzys, to jednak eksperci są przekonani, że z biegiem czasu zostanie on zażegnany, zaufanie klientów wzrośnie, a innowacyjność stanie się trwale cenioną wartością.Eksperci do spraw marketingu spodziewają się, że do 2030 roku przemożny wpływ na ich pracę wywierać będzie zarówno wzrost liczby użytkowników internetu, jak i upowszechnienie sieci 5G oraz technologii rzeczywistości wirtualnej - czytamy w komunikacie z raportu „State of Marketing”.Oto, jak przedstawiają się najistotniejsze trendy w marketingu: