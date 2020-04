Wprawdzie jej wdrożenia ciągle trwają i trwać będą jeszcze długi czas, to jednak już dziś można z całą stanowczością stwierdzić, że sieć 5G cieszy się coraz większą popularnością. Potwierdzają to zarówno szacunki kolejnych edycji „Ericsson Mobility Report”, jak i badanie, które Ericsson Polska zrealizował we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. To ostatnie wskazuje, że przedsiębiorcy oczekują 5G z niecierpliwością, ale jednocześnie nie są pozbawieni obaw związanych z jej cyberbezpieczeństwem.

„Obawy zarówno przedsiębiorców jak i społeczeństwa są zrozumiałe, gdyż mamy do czynienia z technologią, która zrewolucjonizuje wiele aspektów naszego życia, a jednocześnie stopień zaawansowania technologicznego utrudnia powszechne zrozumienie jej funkcjonowania. Natomiast sieć 5G wyznacza również początek nowej ery bezpieczeństwa sieciowego, między innymi np. poprzez wprowadzeniem szyfrowania IMSI. Wszystkie dane o ruchu przesyłane przez sieć radiową 5G są zaszyfrowane, chronione przed utratą integralności i podlegają wzajemnemu uwierzytelnianiu. A to tylko mała część standardów cyberbezpieczeństwa, jakie są wdrażane wraz z rozwojem sieci 5G” – mówi Marcin Sugak, ekspert Ericsson Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sdecoret - Fotolia.com 5G Dlaczego polskie firmy boją się sieci 5G?

Technologia 5G wg Ericsson

Listopadowa odsłona raportu Ericsson Mobility Report pokazała m.in., że do końca 2025 roku:

sieć 5G obejmie 2/3 globalnej populacji i odpowiadać będzie 45% mobilnego transferu danych na świecie;

użytkownicy smartfonów będą przesyłali miesięcznie ponad trzykrotnie więcej danych niż obecnie (wzrost z 7,2 GB do 24 GB);

ilość połączeń komórkowych w ramach Internetu Rzeczy wzrośnie z 1,3 mld na koniec 2019 roku do 5 mld;

52% połączeń IoT będzie realizowanych za pośrednictwem technologii NB-IoT oraz Cat-M. Listopadowa odsłona raportu Ericsson Mobility Report pokazała m.in., że do końca 2025 roku:

4 filary bezpieczeństwa sieci 5G

Polska u progu technologii 5G

Jak podkreśla Ericsson, sieć 5G trudno jest nawet porównywać z poprzednimi standardami łączności mobilnej. Jej wdrożenie wielu nazywa "rewolucją" i właściwie nie jest to przesadą, zważywszy chociażby, że jest to technologia, która ma stanowić krytyczną infrastrukturę oraz zapewniać sprawną łączność z maszynami, robotami, czy tak technologicznie zaawansowanymi rozwiązaniami, jak pojazdy autonomiczne Firmy przebadane na potrzeby wspólnego badania Ericsson Polska, ŁSSE oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej są w większości przekonane, że rozwój technologii 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednocześnie dla samego biznesu powinien oznaczać możliwość kreowania nowych usług oraz źródeł przychodów. Zdecydowanie największą barierą na drodze do skorzystania z sieci 5G są obawy związane z jej bezpieczeństwem.Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej opiera się na 4 głównych filarach – standaryzacji, projektowaniu sieci, jej konfiguracji oraz sposobie wdrożenia i funkcjonowania. Budowanie bezpiecznego 5G wymaga kompleksowego spojrzenia, a nie tylko skupienia się na poszczególnych elementach technicznych. Na przykład, interakcje między uwierzytelnianiem użytkowników, szyfrowaniem ruchu, mobilnością, sytuacjami przeciążenia i aspektami odporności sieci muszą być rozpatrywane łącznie. „Ważne jest również, aby zrozumieć istotne zagrożenia i odpowiednio do nich podejść. Biorąc pod uwagę wzajemną zależność między różnymi obszarami, niezbędne jest zapewnienie skoordynowanego i kompleksowego wdrożenia środków bezpieczeństwa we wspólnym zestawie narzędzi i wdrożenia ich na poziomie światowym, krajowym i lokalnym. Od lat współtworzymy zasady bezpieczeństwa sieci 5G w oparciu o odpowiednie standardy i najlepsze praktyki branżowe, takie jak 3GPP, GSMA, ETSI i IETF, a także przy rekomendowanym przez UE zestawie narzędzi, czyli 5G Toolbox” – tłumaczy Marcin Sugak.Do 15 maja Polska jak i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas na podjęcie odpowiednich działań wdrażających zalecenia zawarte w unijnym 5G Toolbox. Dokument ten określa zestawy środków bezpieczeństwa, zarówno od strony czysto technicznej jak i strategicznej. Definiuje jakie działania powinny być podjęte na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych w celu ograniczenia ryzyk cybernetycznych w sieciach 5G.Ericsson jako pierwszy wdrożył komercyjne sieci 5G na czterech kontynentach. Obecnie ma ponad 89 podpisanych umów na 5G z czego 29 sieci już funkcjonuje. W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Od 2015 r. Ericsson zainstalował niemal 5 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G, które czekają na zdalne uruchomienie. Spora część z tych stacji znajduje się w Polsce. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. Ericsson ogłosił uruchomienie komercyjnej sieci 5G z operatorem Polkomtel. Wiosną planowane jest uruchomienie badawczej sieci 5G firmy Ericsson na Politechnice Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G z innymi operatorami i podmiotami w Polsce.