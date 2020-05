Opera GX teraz z wbudowanym Instagramem

Gamingowa przeglądarka Opera GX ma teraz wbudowany Instagram. Zyskała także nowe funkcjonalności, wprowadzone ostatnio w głównej przeglądarce Opery, w tym tzw. konteksty, które pozwalają użytkownikom organizować tematycznie karty przeglądarki.

Instagram

Opera GX: przeglądarka dedykowana graczom

GX eliminuje duplikaty oraz porządkuje karty przeglądarki

Opera GX - organizacja kart W najnowszej wersji Opera GX zawiera także przydatną funkcję zarządzania kartami, znaną dotąd ze standardowej wersji Opery.

Opera GX posiada wiele funkcji, takich jak integracja z platformą Twitch, a także możliwość kontroli nad tym, jaka część zasobów sieci, procesora i pamięci RAM ma być dostępna dla przeglądarki. W tej wersji GX zyskał także nowe efekty dźwiękowe z rozszerzonymi ustawieniami.Wbudowany w przeglądarkę Instagram to jedna z najpopularniejszych funkcji ostatnio wprowadzonych do przeglądarki Opera . Teraz funkcjonalnośc tę dostali użytkownicy gamingowej wersji przeglądarki. Opera GX ma już wbudowanego Telegrama, Facebook Messengera czy WhatsAppa. Integracja z platformą Twitch wysyła powiadomienia, gdy obserwowani przez użytkownika gracze rozpoczynają transmisję.Użytkownicy Opery GX mogą uzyskać dostęp do głównego kanału Instagrama, a także do Instastories, funkcji eksploracji oraz wiadomości. Instagram jest wbudowany w pasek boczny przeglądarki, dzięki czemu użytkownicy nie muszą otwierać nowej karty, aby uzyskać wygodny dostęp do aplikacji z większego ekranu i dużej klawiatury. Opera GX to specjalna wersja przeglądarki Opera stworzona specjalnie dla graczy. Ma niekonwencjonalny i inspirowany grami design.Przeglądarka zawiera funkcję GX Control, pozwalającą użytkownikom określić, jaka część zasobów procesora i pamięci RAM ma być dostępna dla przeglądarki, pozostawiając większą wydolność do grania. GX Control daje także możliwość ograniczenia udziału przepustowości sieci używanej przez przeglądarkę. Możliwe jest także dostosowanie motywów kolorystycznych przeglądarki (integracja z Razer Chroma).Opera GX jest przeglądarką z efektami dźwiękowymi, zaprojektowaną przez wielokrotnie nagradzanego kompozytora Rubéna Rincóna i zespół Berlinist. Najnowsza wersja zawiera więcej efektów i rozszerzone opcje konfiguracji. Od teraz każdy dźwięk można włączyć i wyłączyć oraz regulować jego poziom głośności, dzięki czemu Opera GX dołączyła do klubu przeglądarek „przyjaznym słuchawkom”.W najnowszej wersji Opera GX zawiera także przydatną funkcję zarządzania kartami, znaną dotąd ze standardowej wersji Opery. GX został zaktualizowany o tzw. konteksty, narzędzie które pozwala organizować karty tematycznie, zarówno związanymi z pracą, jak i czasem wolnym. W Operze można dodać do 5 kontekstów oraz nazwać i wyróżnić je indywidualnymi ikonami.Kolejną funkcją, która poprawia komfort przeglądania, jest możliwość wyszukiwania w kartach. Wystarczy kliknąć ikonę szkła powiększającego w prawym górnym rogu przeglądarki lub użyć kombinacji klawiszy „Ctrl + spacja. W wyskakującym okienku widoczna jest lista wszystkich otwartych kart (jeśli jest ich wiele, może być konieczne jej przewinięcie). Tam można znaleźć konkretną kartę, wpisując szukaną frazę, adres lub tytuł.Nowa wersja przeglądarki GX zawiera również przydatne narzędzie, które wykrywa zduplikowane karty. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na kartę, strony internetowe z tym samym adresem są podświetlane, co ułatwia ich wykrycie i zamykanie.