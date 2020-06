Opera GX z urodzinową aktualizacją

Przeglądarka gamingowa Opera GX wprowadza nowe funkcje, w tym wbudowanego Discorda i funkcję Hot Tabs Killer, która pozwala graczom na szybkie i łatwe zamykanie kart obciążających komputer. Przeglądarka umożliwia także przyciemnienie jasnych stron, co ułatwi przeglądanie w nocy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opera GX - Hot Tabs Killer Funkcja Hot Tabs Killer pozwala graczom na szybkie i łatwe zamykanie kart obciążających komputer. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opera GX - tryb ciemny Dzięki nowej funkcji Force Dark Pages możliwe staje się włączenia trybu ciemnego na każdej stronie internetowej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Opera GX integruje się z platformą Discord i dołącza do jej społeczności. Gracze mogą uczestniczyć w dyskusjach na temat GXa jak i świata gier na serwerze Opery GX na Discordzie.Opera GX zyskała także przydatną funkcję o nazwie Hot Tabs Killer, która pozwala zidentyfikować karty, które najbardziej obciążają system oraz sprawnie je “wyeliminować”.Opera GX została zaprojektowana tak, aby nie oślepiała użytkowników. Dzięki nowej funkcji Force Dark Pages możliwe staje się włączenie trybu ciemnego na każdej stronie internetowej, niezależnie od tego jak została ona zaprojektowana. Ta funkcja personalizacji witryn jest jeszcze w fazie beta, przez co musi zostać włączona przez użytkownika. Opera GX posiada zestaw specjalnych funkcji dostosowanych do wymogów graczy. Pozwala użytkownikom zmniejszyć zużycie zasobów komputera przez przeglądarkę poprzez ustawienie limitu procesora, pamięci RAM oraz przepustowości sieci, aby rozgrywki i streaming przebiegały bez zakłóceń.Opera GX współpracuje z Razer Chroma, dzięki czemu klawiatura, mysz czy inne akcesoria dopasują się kolorystycznie do koloru podświetlenia przeglądarki. Posiada też funkcję pozwalającą na „wyciągnięcie” wideo (video pop out) ze strony www i umieszczenie go nad innymi kartami. Dzięki niej użytkownicy mogą wyświetlać filmy na innych stronach internetowych, a nawet w grze, dzięki czemu możliwe staje się oglądanie np. solucji w czasie rozgrywki.Użytkownicy Opery GX mogą też personalizować takie elementy jak: efekty ikonek po ich najechaniu czy dźwięki, które zostały zaprojektowane przez nagradzanego kompozytora Rubéna Rincóna i zespół the Berlinist. Każdy dźwięk można również włączyć i wyłączyć oraz regulować jego poziom głośności. Opera GX dołączyła też do klubu przeglądarek „better with headphones”, które lepiej brzmią w słuchawkach.Opera GX zawiera również funkcje znane ze standardowej wersji przeglądarki Opera: blokadę reklam, wbudowany darmowy VPN, jak i konteksty, narzędzie, które pozwala organizować karty tematycznie.Opera GX to także GX Corner – portal wewnątrz przeglądarki, który jest źródłem informacji i newsów o tematyce gamingowej. GX Corner zawiera kalendarz premier oraz bazę najnowszych darmowych gier, aktualizowaną na bieżąco - dzięki czemu użytkownicy GX jako pierwsi dowiadują się o np. darmowej wersji GTA V. Co ciekawe, to właśnie sekcja poświęcona bezpłatnym tytułom jest szczególnie popularna wśród korzystających z GX.