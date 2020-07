Kaspersky Hybrid Cloud Security zintegrowany z Google Cloud

Nowa wersja rozwiązania Kaspersky Hybrid Cloud Security zabezpiecza teraz środowiska operacji tworzenia oprogramowania (DevOps). Produkt został wzbogacony o możliwość zabezpieczenia kontenerów oraz skanowania kontenerów, obrazów oraz repozytoriów w celu integracji z procesami ciągłej integracji i dostawy (CI/CD). Ponadto Kaspersky Hybrid Cloud Security oferuje teraz ochronę dla Google Cloud.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Kaspersky Hybrid Cloud Security Kaspersky Hybrid Cloud Security chroni narzędzia do rozwoju oprogramowania przed atakami na łańcuch dostaw i oferuje integrację z Google Cloud

Kaspersky Hybrid Cloud Security zapewni programistom ochronę przed atakami na łańcuch dostaw. Tego typu ataki są często wykorzystywane przez cyberprzestępców. Polegają na tym, że np. do legalnego oprogramowania zostaje dodany szkodliwy kod, uderzają również w repozytoria otwartego źródła. Kaspersky Hybrid Cloud Security pomaga firmom zintegrować narzędzia bezpieczeństwa z procesem rozwoju oprogramowania w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia zabezpieczeń kontenera oraz ataków na łańcuch dostaw, nie wpływając przy tym na szybkość procesu rozwoju.Produkt zapewnia bezpieczeństwo środowiskom konteneryzacji Docker poprzez szczegółowe skanowanie antywirusowe. Wykorzystując ochronę przed zagrożeniami plikowymi, skanuje kontenery i obrazy, łącznie z ich wszystkimi warstwami, w celu wykrycia zagrożeń. Skanowanie może być przeprowadzane podczas uzyskiwania dostępu do obiektów oraz na żądanie. Rozwiązanie umożliwia również skanowanie pamięci jądra. Dodatkowa ochrona przed zagrożeniami sieciowymi oraz WWW zapewnia bezpieczny ruch internetowy oraz zapobieganie atakom sieciowym na hosty i kontenery oparte na Linuksie.Kaspersky Hybrid Cloud Security zabezpiecza wykorzystywanie repozytoriów opartych na kodzie otwartego źródła oraz zapobiega zatruwaniu łańcuchów dostaw. Programiści mogą dodać środki bezpieczeństwa do procesów ciągłej integracji i ciągłej dostawy (CI/CD), takich jak TeamCity czy Jenkins Pipeline. Integracja jest możliwa za pośrednictwem wiersza poleceń oraz interfejsów programowania aplikacji (CLI oraz API), które pozwalają programistom uruchamiać skrypty w narzędziach zarządzania procesami w celu skanowania kontenerów oraz obrazów repozytoriów na różnych etapach.Użytkownicy publicznych platform chmury do rozwoju oprogramowania oraz innych zastosowań biznesowych mają teraz większy wybór, ponieważ oprócz dostępnych wcześniej opcji, takich jak AWS czy Microsoft Azure, Kaspersky Hybrid Cloud Security można teraz zintegrować z Google Cloud.