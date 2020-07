Nowe funkcje w w Microsoft Teams

Microsoft zaprezentował nowe funkcjonalności w Microsoft Teams, dzięki którym wirtualne interakcje stają się bardziej naturalne. To między innymi dynamiczny tryb widoku, tryb "Razem", filtry wideo, czy Reflect Messaging. Jakie jeszcze nowości znajdziemy w Microsoft Teams?

Microsoft Whiteboard Funkcja Whiteboard zostanie wkrótce zaktualizowana o nowe właściwości, takie jak szybszy czas ładowania, sticky notes, tekst oraz możliwość przeciągania i upuszczania treści.

Usprawnij swoją pracę i oszczędzaj czas

Aplikacja do zadań Aplikacja do zadań pojawi się w tym miesiącu i zapewni nowy, ujednolicony widok zadań z całego środowiska Microsoft To Do, Planner oraz poczty Outlook.

Pilot Pilot w aplikacji mobilnej Teams zapewni dodatkowe funkcje kontroli spotkań, takie jak możliwość wyjścia ze spotkania, włączenia i wyłączenia mikrofonu, regulacji głośności dźwięku oraz włączania i wyłączania kamer.

– wykorzystuje opartą o AI technologię segmentacji do cyfrowego umieszczania uczestników we wspólnym tle. W efekcie czujemy się tak, jakbyśmy siedzieli w tym samym pomieszczeniu z innymi uczestnikami spotkania lub zajęć. Tryb “Razem” sprawia, że spotkania są bardziej angażujące, pomagając skupić się na mimice i mowie ciała pozostałych osób – czynników, które są istotne dla ludzkiej interakcji. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku spotkań, podczas których wiele osób mówi jednocześnie. Funkcja ułatwia uczestnikom zrozumienie, kto mówi w danym momencie. Tryb Razem z motywem widowni jest właśnie wprowadzany do publicznego użytku i będzie ogólnodostępny już w sierpniu br.– Chociaż tryb "Razem" oferuje niezwykłe i nowe doznania podczas spotkań, nie jest przeznaczony do każdego ich typu. Wierzymy, że tradycyjne spotkania wideo, z których ludzie korzystają na co dzień, mogą być równie interesujące i dynamiczne. Zestaw usprawnień, określanych trybem dynamicznego widoku, daje użytkownikom większą kontrolę nad prezentacją i widocznością udostępnianych treści i innych uczestników spotkania. Dzięki AI, spotkania optymalizują współdzielone treści i uczestników w trybie wideo w czasie rzeczywistym. Nowe funkcje kontroli – w tym możliwość wyświetlania udostępnionych elementów i konkretnych uczestników obok siebie – pozwalają dostosować widok do własnych preferencji. Tryb dynamicznego widoku opiera się na udoskonaleniach ogłoszonych w minionym miesiącu, obejmujących duży widok galerii (ten będzie uruchomiony w sierpniu), w której można oglądać wideo nawet 49 uczestników spotkania oraz wirtualne sale spotkań. Ów sale pozwalają organizatorom na dzielenie uczestników na mniejsze grupy, np. na sesje burzy mózgów lub dyskusje w zespołach roboczych.– popularne nakładki stosowane w fotografii i aplikacjach serwisów społecznościowych od teraz są dostępne również w Microsoft Teams . Przed dołączeniem do spotkania, użytkownicy mogą za pomocą filtrów subtelnie regulować poziom oświetlenia i zmiękczyć ostrość aparatu, aby dostosować swój wygląd według preferencji.– daje menedżerom, liderom i nauczycielom możliwość łatwego sprawdzenia, jak czują się ich podopieczni – w ogóle lub w odniesieniu do konkretnego tematu, takiego jak równowaga między pracą a życiem prywatnym, stan projektu, bieżące wydarzenia lub zmiany w organizacji. Administratorzy IT będą mogli zainstalować rozszerzenie Reflect z poziomu GitHub, a następnie udostępnić je pracownikom w swojej organizacji w menu rozszerzenia wiadomości. Po zainstalowaniu, rozszerzenie zapewnia sugerowane pytania sprawdzające oraz możliwość dodawania niestandardowych, na które członkowie zespołu mogą odpowiedzieć w ramach rozwiązania przypominającego ankietę. Osoby zarządzające grupą mogą również wybrać anonimowość wyników ankiety. Rozszerzenie Reflect Messaging będzie dostępne w najbliższych tygodniach.– niewerbalne wskazówki, takie jak uśmiech czy kiwanie głową, mogą być trudne do zauważenia w trakcie spotkań online. W konsekwencji osoby prezentujące mogą mieć trudności z oceną reakcji uczestników. Z kolei dla publiczności istotna jest możliwość podzielenia się swoim nastrojem, bez przerywania dynamiki spotkania. Wkrótce użytkownicy będą w stanie zareagować podczas spotkania używając emotikon, dostępnych dla wszystkich uczestników. Reakcje na żywo to funkcja wspólna z PowerPoint Live Presentations, która pozwala widzom na natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych do prowadzącego. W przyszłości planujemy wprowadzić również prezentacje PowerPoint Live dla Microsoft Teams, co jeszcze bardziej umożliwi zaangażowanie publiczności bezpośrednio z poziomu Teams.– czat w trakcie spotkań stał się już dawno żywą przestrzenią do rozmów i dzielenia się pomysłami, oferując możliwość uczestniczenia w dyskusji bez konieczności zabierania głosu. Jednak podział uwagi na kanały wideo, prezentacje oraz czaty w tym samym czasie może być sporym wyzwaniem. Obecnie użytkownicy usługi Teams muszą ręcznie otworzyć okno czatu, by wyświetlić treść rozmowy. Wkrótce jednak wiadomości wysyłane podczas spotkania Teams pojawią się na ekranach wszystkich uczestników spotkania, co sprawi, że stanie się on bardziej centralnym elementem rozmowy.– już teraz Teams udostępnia podpisy na żywo jako sposób na śledzenie tego, jakie słowa padają na spotkaniu. Jednak już wkrótce dodamy przypisaną „rolę mówcy” do podpisów, aby każdy uczestnik wiedział, kto aktualnie zabiera głos. Stenogramy na żywo, które ukażą się jeszcze w tym roku, stanowią kolejny sposób na bieżące śledzenie dyskusji. Po spotkaniu, plik transkrypcji jest automatycznie zapisywany w zakładce czatu dla danego spotkania. Jeszcze w tym roku dodamy możliwość tłumaczenia podpisów na żywo na napisy, aby użytkownicy mogli śledzić przebieg rozmowy w innym języku niż ten, w którym się ona odbywa.Uwaga: Uwagi zgłaszane przez uczestników dołączających z urządzenia sali konferencyjnej będą przypisane do sali, a nie do osób w niej przebywających.– zdarzają się sytuacje, w których ważne jest zgromadzenie dużej grupy osób na spotkaniach lub dużych zajęciach uniwersyteckich. W przypadku bardziej interaktywnych wydarzeń zdalnych – gdzie uczestnicy mogą rozmawiać na czacie, komunikować się bez wyciszania i włączać swoje nagrania wideo do współpracy w czasie rzeczywistym – spotkania w Microsoft Teams ewoluują, wspierając nawet 1000 uczestników jednocześnie. Czasami jednak trzeba zebrać więcej osób, aby obejrzeć prezentację lub dyskusję. Usługa Teams wspiera tego typu spotkania nawet dla 20 000 uczestników.– Funkcja Whiteboard w ramach Teams zostanie wkrótce zaktualizowana o nowe właściwości, takie jak szybszy czas ładowania, sticky notes, tekst oraz możliwość przeciągania i upuszczania treści. Dzięki tym funkcjom członkowie zespołów, którzy nie mają dostępu do ekranu dotykowego lub Surface Hubu, będą mogli uczestniczyć w sesjach przy „białej tablicy” podczas spotkań w ramach Microsoft Teams.– pojawi się w tym miesiącu i zapewni nowy, ujednolicony widok zadań z całego środowiska Microsoft To Do, Planner oraz poczty Outlook. Inteligentne listy, takie jak “Przypisane do mnie”, łączą zadania w różnych współdzielonych planach, niezależnie od tego, czy użytkownik używa aplikacji instalowanych na komputerze, z poziomu sieci, czy na telefonie komórkowym. Użytkownicy mogą dodać opcję Zadania jako kartę w kanale i zapoznać się z nowym widokiem listy w zakładce Planner.– teraz użytkownicy mogą przekazać swoją wiadomość za pomocą jednego kliknięcia! Sugerowane odpowiedzi w czacie Teams wykorzystują mechanizmy AI do tworzenia krótkich odpowiedzi w oparciu o kontekst poprzedniej wiadomości. Ta funkcja będzie rozwijana jeszcze w tym miesiącu.– w ramach aplikacji mobilnej Teams wkrótce dostępny będzie asystent głosowy Cortana. Wykorzystuje on AI i Microsoft Graph do zapewnienia pomocy głosowej. Aby pozostać w kontakcie z zespołem, użytkownicy będą mogli poprosić Cortanę o wykonanie połączenia, dołączenie do spotkania, wysłanie wiadomości na czacie, udostępnienie plików i wiele innych. Pomoc głosowa jest dostarczana przy użyciu usług klasy korporacyjnej Cortana, które spełniają zobowiązania w zakresie ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z systemem Microsoft 365. Cortana będzie w najbliższych tygodniach dostępna w aplikacji Teams mobile na systemie iOS i Android dla użytkowników Microsoft 365 Enterprise w USA w języku angielskim.– organizacje muszą umożliwić swoim pracownikom tworzenie bardziej efektywnych domowych przestrzeni biurowych, przygotowując jednocześnie część z nich do powrotu do biur. Aby w tym pomóc, Microsoft wprowadza wyświetlacz Microsoft Teams, nową kategorię urządzeń dedykowanych dla usługi Teams, wyposażonych w ekran dotykowy. Z kolei, dzięki Cortanie umożliwiają pracę bez użycia rąk. Używając języka naturalnego, użytkownicy mogą poprosić asystenta głosowego, aby bez wysiłku dołączył ich do spotkań, dyktował odpowiedzi na czacie Teams i nie tylko. Urządzenia te bezproblemowo integrują się z komputerem PC, zapewniając łatwy dostęp do rozmów, spotkań, kalendarza i plików w systemie Teams chat. Co więcej, poprzez wyłączenie kamery i wyciszeniu mikrofonu rozmowy pozostają prywatne. Lenovo ThinkSmart View będzie pierwszym wyświetlaczem na rynku kompatybilnym z Microsoft Teams, zaś Yealink dostarczy również jedno z pierwszych urządzeń w tej kategorii. Wyświetlacze Microsoft Teams z technologią Cortana będą dostępne w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku.– ponieważ coraz więcej z nas wraca do swoich miejsc pracy, bezdotykowe spotkania w przestrzeniach wspólnych odgrywają istotniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś Teams umożliwia dołączanie do spotkań i dzielenie się treściami z urządzeniem w sali konferencyjnej, z własnego urządzenia przenośnego lub komputera. Jeszcze w tym roku Microsoft udostępni te możliwości również na urządzeniu Surface Hub. Rozwijamy je dzięki nowemu pilotowi w aplikacji mobilnej Teams, który zapewni dodatkowe funkcje kontroli spotkań, takie jak możliwość wyjścia ze spotkania, włączenia i wyłączenia mikrofonu, regulacji głośności dźwięku oraz włączania i wyłączania kamer. Począwszy od końca tego roku, komendy głosowe będą włączane do urządzeń klasy Microsoft Teams Room, umożliwiając uczestnikom znajdującym się w pomieszczeniu dołączenie i opuszczenie spotkania oraz dodanie do niego uczestnika czy numeru telefonu. Wprowadzamy również możliwość bezprzewodowego obsadzania dowolnego pomieszczenia Teams Room, przestrzeni współpracy lub urządzeń Surface Hub, umożliwiając bezproblemową, doraźną współpracę osób znajdujących się we wspólnej przestrzeni.