Nowa przeglądarka internetowa Ulaa

Na rynek została właśnie wprowadzona nowa przeglądarka firmy Zoho Corporation. Ulaa ma wbudowane blokady danych i aktywności, które chronią przed śledzeniem użytkownika. Przeglądarka zawiera synchronizację z wieloma urządzeniami i posiada wbudowane tryby użytkownika, które izolują aktywność i oferują nieszablonową funkcjonalność dla dzieci, programistów oraz do pracy i użytku osobistego.

Niewiele przeglądarek dostępnych obecnie na rynku jest zbudowanych z myślą o ochronie prywatności użytkowników. Zostały one stworzone w celu ochrony modeli biznesowych opartych na reklamach i firmach nadzorujących, co stoi w sprzeczności z ochroną użytkowników. Ten konflikt pomiędzy preferencjami użytkowników a modelami biznesowymi przeglądarek oznacza, że użytkownicy końcowi na tym tracą - powiedział Sridhar Iyengar, Zoho's Chief Evangelist. - Dzięki Ulaa użytkownicy nie muszą narażać swojej prywatności, aby przeglądać strony internetowe. Zaangażowanie Zoho w ochronę prywatności i model biznesowy skoncentrowany na prywatności pozwala nam zaoferować bezkonfliktową, skoncentrowaną na prywatności przeglądarkę dla tych, którzy cenią sobie prywatność swoją i swoich dzieci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ulaa - Work Mode Tryb roboczy przeznaczony jest do pracy i automatycznie pobiera aplikacje, strony internetowe i rozszerzenia przeglądarki, które są najczęściej używane w pracy.

Prywatność

Blokady śledzenia reklam i danych zapobiegają śledzeniu danych użytkownika przez strony internetowe i trackery stron trzecich wraz z blokowaniem niechcianych reklam, powiadomień i wyskakujących okienek. Pomaga to chronić użytkowników przed ukierunkowaną reklamą, kradzieżą tożsamości i innymi formami śledzenia i nadzoru online. Istniejące przeglądarki używają trackerów czasu lub monitorów bezczynności i przekazują dane użytkownika do dostawcy oprogramowania, co utrudnia użytkownikom zachowanie prywatności. Ulaa nie śledzi ani nie udostępnia danych użytkownika żadnym stronom trzecim. Pre-fetching DNS jest zabroniony, więc dane nie mogą być buforowane, podobnie jak czujniki ruchu, które śledzą ruchy myszy i kliknięcia.

Tryby

Dynamic Mode Switching - użytkownicy Ulaa mogą przełączać się między pięcioma unikalnymi trybami w oparciu o ich pożądane opcje przeglądania, z każdym trybem całkowicie odizolowanym od innych, oferując chronione wersje przeglądania unikalne dla konkretnego trybu. Funkcja Dynamic Mode Switching pozwala użytkownikom przeglądarki ustawić i zapamiętać, które strony internetowe należą do określonych trybów. Następnym razem, gdy użytkownik odwiedzi tę witrynę, Ulaa automatycznie wyświetli monit o otwarcie witryny w wybranym trybie. Pięć trybów Ulaa to: Tryb osobisty - W tym trybie użytkownicy mogą wykonywać wszystkie swoje czynności związane z bankowością internetową, strumieniowaniem muzyki lub wideo czy zakupami. Mogą przeglądać swoją historię przeglądania, rekordy wyszukiwania, ulubione strony i dane z cookies bez konieczności logowania się do Ulaa. Tryb ten umożliwia bezpieczne logowanie do kont użytkowników, zapobiega wyświetlaniu reklam i utrzymuje prywatność w sieci. Tryb roboczy - przeznaczony jest do pracy i automatycznie pobiera aplikacje, strony internetowe i rozszerzenia przeglądarki, które są najczęściej używane w pracy. Z włączoną blokadą reklam, użytkownicy są chronieni przed natrętnymi reklamami, możliwymi atakami phishingowymi i innymi, dzięki czemu mogą w swojej pracy pozostać skupieni i wydajni. Tryb dewelopera - Zaprojektowany dla profesjonalnych twórców stron internetowych i testerów, tryb dewelopera Ulaa zawiera pakiet narzędzi deweloperskich i sugerowanych rozszerzeń w przeglądarce. Tryb ten pozwala użytkownikom upewnić się, że ich strony są kompatybilne z różnymi przeglądarkami i urządzeniami, a także oferuje możliwość testowania nowych funkcji i tworzenia aplikacji wieloplatformowych. Programiści mogą sprawdzać aktualnie załadowane elementy HTML, style CSS i JavaScript w trybie deweloperskim, jednocześnie śledząc zasoby, których strona zażądała, monitorując czas ich ładowania i nie tylko. Tryb dziecięcy - ten specjalny tryb, przyjazny dla rodziny, zapewnia dzieciom bezpieczne miejsce w sieci, w którym mogą przeglądać, uczyć się, grać w gry i poznawać treści online. Wyposażony jest w natywne filtrowanie treści, które chroni dzieci przed dostępem do nieodpowiednich treści, a także w funkcje kontroli rodzicielskiej, które zapewniają blokowanie stron internetowych wskazanych przez rodzica podczas korzystania z trybu dziecięcego. Tryb przeznaczony dla dzieci jest wyposażony w pozbawione reklam gry rozrywkowe i edukacyjne, aplikacje promujące kreatywność i jest łatwy w nawigacji, niezależnie od wieku. Tryb Open Season - Ten tryb nie zawiera żadnych ograniczeń prywatności. Z wyłączonymi blokadami reklam i śledzenia, tryb ten umożliwia dostęp do wszystkich stron internetowych, w tym stron o "zerowych ograniczeniach" - podobnie ustawienie UIaa, aby przeglądarka zachowywała się jak inne. Ostry czerwony motyw tego trybu służy jako przypomnienie o wyłączonych funkcjach ochrony danych i informuje użytkownika, że jest obserwowany online.

Ulaa jest wyposażona w opcje zarządzania kartami, aby wyświetlić wszystkie otwarte karty w jednym miejscu, które można pogrupować i zorganizować. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między kartami, zamykać karty, które nie są już potrzebne, lub przenosić karty do innego trybu lub nowego

okna.



Ulaa zawiera zintegrowane aplikacje zwiększające produktywność, w tym Zia Search dla obecnych użytkowników Zoho oraz Zoho Notebook, dedykowane miejsce na notatki, które działa na wszystkich kartach, dzięki czemu użytkownik może łatwo notować pomysły, przypomnienia lub ważne informacje bez opuszczania sesji przeglądania.



Ulaa posiada Annotator, nową, wbudowaną funkcję, która umożliwia użytkownikom przechwytywanie ekranu strony lub jej fragmentu, dodawanie adnotacji bezpośrednio do stron internetowych i obrazów oraz łatwe udostępnianie edycji i notatek.



Wszystkie rozszerzenia do przeglądarki Chrome są kompatybilne z Ulaa i można je bezpośrednio zainstalować z Chrome Webstore.

Przeglądarka Ulaa została zaprojektowana tak, aby pomóc chronić dane osobowe użytkowników i ich aktywność internetową przed wścibskimi oczami firm nadzorujących. Przeglądarka internetowa jest wyposażona w funkcje umożliwiające dostosowanie prywatności, wbudowane różne tryby przeglądarki oraz zintegrowane narzędzia do zwiększania produktywności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności danych użytkownika. Użytkownicy mogą również synchronizować sesje przeglądania między urządzeniami - całe okno przeglądarki lub pojedynczą kartę - co pozwala na bezproblemowe korzystanie z wielu urządzeń do tej samej sesji przeglądania.Ulaa, słowo pochodzące z języka tamilskiego, oznacza podróż lub rejs i zostało wybrane, aby wyrazić ochronę przed śledzeniem i inwigilacją, a jego przekaz sięga trzech głównych obszarów:Ulaa jest darmowa dla wszystkich, a jej wersja desktopowa jest w pełni dostępna. Wersje iOS i Android są obecnie w fazie beta i dostępne do pobrania. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ulaa.com/