Kaspersky Threat Attribution Engine przyporządkowuje ataki do ugrupowań APT

Firma Kaspersky udostępniła swoje nowe rozwiązanie Kaspersky Threat Attribution Engine, które pozwala przypisać próbki szkodliwego oprogramowania do znanych ugrupowań cyberprzestępczych. Rozwiązanie porównuje wykryty szkodliwy kod z zawartością bazy danych szkodliwego oprogramowania i na podstawie podobieństw łączy go z określonym ugrupowaniem APT lub kampanią cyberprzestępczą.

Kaspersky Threat Attribution Engine przyporządkowuje nowe ataki do ugrupowań APT w zaledwie kilka sekund,

Istnieje kilka sposobów identyfikowania sprawcy ataku. Analitycy mogą opierać się na artefaktach w szkodliwym oprogramowaniu, które pozwolą określić ojczysty język przestępców, lub na adresach IP, które zasugerują ich lokalizację. Jednak wprawny cyberprzestępca potrafi łatwo manipulować takimi informacjami, w rezultacie czego prowadzone przez badacza dochodzenie grzęźnie w martwym punkcie, co zdarza się często. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem jest szukanie podobieństw w kodzie pomiędzy badanymi próbkami a tymi, które zostały zidentyfikowane we wcześniejszych incydentach czy kampaniach. Niestety, wykonanie tego ręcznie może zająć kilka dni, a nawet miesięcy. Aby przyspieszyć to zadanie, stworzyliśmy Kaspersky Threat Attribution Engine, który jest już dostępny dla naszych klientów – powiedział Costin Raiu, dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky.

Rozwiązanie to zostało stworzone na podstawie wewnętrznego narzędzia wykorzystywanego przez Globalny Zespół ds. Badań i Analiz firmy Kaspersky (GreAT) – światowej klasy zespół doświadczonych ekspertów zajmujących się wyszukiwaniem zagrożeń. Kaspersky Threat Attribution Engine został użyty między innymi w dochodzeniu dotyczącym implantu iOS LightSpy oraz takich kampanii jak TajMahal, ShadowHammer, ShadowPad i Dtrack.Aby ustalić czy dane zagrożenie jest powiązane, a jeśli tak, to z którym ugrupowaniem APT czy kampanią cyberprzestępczą, Kaspersky Threat Attribution Engine rozkłada nowo wykryty szkodliwy plik na małe elementy binarne. Następnie porównuje je z tymi znajdującymi się w kolekcji ponad 60 000 plików związanych z atakami APT, zgromadzonej przez firmę Kaspersky. W celu zapewnienia dokładniejszego przypisania autorstwa rozwiązanie wykorzystuje również obszerną bazę bezpiecznych plików (tzw. białą listę).W zależności od stopnia podobieństwa analizowanego pliku do próbek w bazie danych Kaspersky Threat Attribution Engine kalkuluje jego wskaźnik reputacji oraz wskazuje możliwe pochodzenie oraz autora wraz z krótkim opisem oraz odsyłaczami do prywatnych i publicznych zasobów przedstawiających wcześniejsze kampanie. Subskrybenci usługi Kaspersky APT Intelligence Reporting mogą uzyskać obszerny raport na temat taktyk, technik i procedur stosowanych przez zidentyfikowane ugrupowanie cyberprzestępcze, jak również wskazówki dotyczące dalszych działań do podjęcia.Kaspersky Threat Attribution Engine został zaprojektowany z myślą o wdrażaniu lokalnie w sieci klienta, a nie w środowisku chmury podmiotu zewnętrznego. W ten sposób klient uzyskuje kontrolę nad wymianą danych. Dodatkowo klienci mogą stworzyć własną bazę danych, wypełniając ją próbkami szkodliwego oprogramowania wykrytymi przez wewnętrznych analityków. W ten sposób Kaspersky Threat Attribution Engine nauczy się dopasowywać szkodliwe oprogramowanie do tego, które znajduje się w bazie danych klienta, zapewniając poufność tych informacji.