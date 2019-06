Opera wprowadza gamingową przeglądarkę Opera GX. Pozwala ona graczom kontrolować pracę procesora i użycie pamięci, aby rozgrywki i streaming przebiegały bez zakłóceń. Jej atutem jest też współpraca z platformą Twitch oraz liczne opcje personalizacji. Dostęp do wersji "Early Access" przeglądarki Opera GX (w wersji na system Windows) można już otrzymać, a oficjalna premiera planowana jest jeszcze w tym roku.

– Operę GX stworzyliśmy dla ludzi, którzy kochają gry i poświęcają wiele czasu na budowanie swoich zestawów gamingowych. Chcemy zaoferować im przeglądarkę idealnie dopasowaną do ich potrzeb. Wierzę, że Opera GX spotka się z pozytywnym odzewem w świecie gamingowym. – mówi Krystian Kolondra, EVP Opera, Head of Browsers.

GX Control daje kontrolę nad użyciem procesora i RAM-u przez przeglądarkę

– Obsługa gier wymaga od sprzętu gamingowego sporo wysiłku. Jeszcze więcej, jeśli gracze streamują swoją rozgrywkę. Przed Operą GX gracze nierzadko musieli zamykać przeglądarkę, żeby nie zakłócać działania gry. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalną funkcję GX Control, która umożliwia płynniejszą rozgrywkę bez konieczności rezygnacji z tego, co akurat robią w sieci. – mówi Maciej Kocemba, Product Director oraz twórca przeglądarki Opera GX.

Integracja z Twitchem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opera GX, fot.4 Opera wprowadza też GX Corner – swoisty agregator, który pozwoli im znaleźć najnowsze wiadomości, promocje i informacje o premierach ze świata gier. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

GX Corner, czyli najnowsze wiadomości i oferty ze świata gier

GX design, efekty dźwiękowe i integracja ze sprzętem gamingowy

– Wszystkie szczegóły GX - od dźwięku przy uruchomieniu do designu przełącznika prędkości przeglądania - zaprojektowano tak, aby dopasowały się do każdego zestawu gamingowego. – dodaje Kocemba.

Wszystkie możliwości przeglądarki Opera

– Opera chce stworzyć nowy standard przeglądania. – mówi Krystian Kolondra. – Obecnie żadna przeglądarka na rynku nie ma nawet w przybliżeniu takiego zestawu opcji, jak Opera. Mamy nadzieję, że dodatki wprowadzone do GX również zostaną dobrze przyjęte.

Opera GX to nowy, inspirowany grami design i szeroki wachlarz funkcji, umożliwiających nie tylko personalizację wyglądu, ale też ograniczenie użycia zasobów procesora i pamięci.Panel GX Control to nowa funkcja, która daje użytkownikowi możliwość kontroli nad tym, jaka część zasobów procesora i pamięci RAM ma być dostępna dla przeglądarki. Po dokonaniu wyboru, Opera GX będzie trzymała się wyznaczonych limitów. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych, obciążających system przeglądarek, Opera GX daje użytkownikowi pełną kontrolę nad rozgrywkami i korzystaniem z Internetu.Kolejną przydatną dla graczy funkcją jest integracja z platformą Twitch. Opera GX pozwala zalogować się na konto na Twitchu bezpośrednio z paska bocznego i wysyła powiadomienia, gdy obserwowani przez użytkownika gracze rozpoczynają transmisję.Ekran szybkiego wyboru przeglądarki zawiera również skróty do popularnych wśród graczy witryn, takich jak Discord, YouTube czy Reddit.Opera stworzyła nie tylko przeglądarkę dla graczy. Wraz z GXem wprowadza też GX Corner – swoisty agregator, który pozwoli im znaleźć najnowsze wiadomości, promocje i informacje o premierach ze świata gier.Przy pierwszym otwarciu lub aktualizacji Opery GX graczy przywitają efekty dźwiękowe i animacje inspirowane konsolami do gier. Dźwięk wykorzystany w GX jest owocem współpracy z inżynierem dźwięku Rubenem Rinconem ora zespołem Berlinist, który otrzymał niedawno nominację do nagrody BAFTA za ścieżkę dźwiękową do gry GRIS. Zarówno dźwięk, jak i większość innych funkcji można dostosować lub wyłączyć w panelu sterowania.Inspirowany grami design Opery GX przyciąga wzrok ciemnymi kolorami i czerwienią. Użytkownik może również wybrać jeden z 10 sugerowanych schematów kolorystycznych lub pójść o krok dalej i posłużyć się selektorem kolorów oferującym 16 milionów odcieni.Operę GX zaopatrzono też w zbiór ekskluzywnych tapet dopasowanych do przeglądarki i dużych ekranów typowych dla zestawów gamingowych. Przeglądarka współpracuje z Razer Chroma, dzięki czemu klawiatura, mysz czy inne elementy systemu dopasują się kolorystycznie do wybranego schematu.Opera GX posiada wszystkie funkcje znane z popularnej przeglądarki Opera, używanej obecnie przez 65 milionów użytkowników. Oznacza to, że obok współpracy z Twitch do panelu bocznego GX można będzie dodać też konta na platformach takich jak Telegram, WhatsApp czy Facebook Messenger aby pozostawać w stałym kontakcie ze znajomymi bez otwierania osobnych kart.Opera GX zachowa też funkcję Video Pop Out, pozwalającą na „wyciągnięcie” wideo ze strony i umieszczenie go nad innymi stronami.Natomiast wbudowana funkcja blokowania reklam, zapewnia szybkie i nieprzerwane przeglądanie, a darmowa, niewymagająca logowania funkcja VPN pozwoli na bezpieczne korzystanie z publicznych sieci WiFi.