Nowa przeglądarka Opera z wbudowanym Instagramem

Na rynku pojawiła się nowa, kolejna już w tym roku odsłona komputerowej przeglądarki Opera. Tym razem jej użytkownicy zyskują, obok wbudowanych już wcześniej komunikatorów Messenger, WhatsApp i Telegrama, zintegrowany dostęp do wszystkich funkcji webowego Instagrama.

Wprawdzie Instagram uchodzi za typowo mobilną platformę, to jednak zainteresowanie nim, zwłaszcza w czasie pandemii, jest jeszcze większe niż dotychczas i dotyczy również tych użytkowników, którzy z internetu korzystają za pośrednictwem komputerów stacjonarnych.Instagram sam zresztą stopniowo wyposaża swoją wersję webową w funkcje dostępne na smartfonach - ostatnio umożliwił komputerowym użytkownikom dostęp do instastories czy wiadomości, o co apelowało wiele osób pracujących cały dzień na laptopie (czy komputerze stacjonarnym).Teraz z kolei nowa przeglądarka Opera oferuje Instagrama wbudowanego w jej pasek boczny, integrując przy tym wszystkie funkcje webowego Instagrama. Użytkownicy Opery zyskują dostęp do głównego kanału, funkcji eksploruj, oglądania instastories czy wysyłania bezpośrednich wiadomości.Najnowsza przeglądarka Opera zawiera także, wprowadzone już nieco wcześniej konteksty , narzędzie organizujące zakładki zgodnie z kontekstami, zarówno związanymi z pracą, jak i czasem wolnym. W Operze można dodać do 5 kontekstów, nazwać je i wyróżnić je indywidualnymi ikonami. Umożliwia to korzystanie z kart do pracy, hobby czy innych projektów w osobnych grupach w tym samym oknie przeglądarki.