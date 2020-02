Nowa przeglądarka Opera: konteksty i jeszcze łatwiejsze przeglądanie stron

R2020. Pod tą nazwą kryje się najnowsza odsłona komputerowej wersji przeglądarki Opera. Jej użytkownicy mają zyskać jeszcze łatwiejsze i bardziej uporządkowane przeglądanie stron internetowych. A wszystko to za sprawą nowego narzędzia, które umożliwia organizowanie zakładek zgodnie z kontekstami, w których z nich korzystamy.

Konteksty, czyli nowy sposób pracy z zakładkami

Przeskakuj między kartami i wykrywaj duplikaty

Bałaganu w przeglądarce internetowej doświadczają nawet ci, którzy w codziennym życiu przykładają nad wyraz dużą wagę do porządku. Żadnym zaskoczeniem nie są ani dziesiątki otwartych kart, ani nawet korzystanie z wielu przeglądarek.Jednocześnie jednak użytkownicy przyznają, że rozgardiasz panujący w przeglądarce bywa irytujący. Potwierdzeniem tego są chociażby badania zrealizowane przez Operę wśród Amerykanów. Wynika z nich, że ponad połowa badanych zauważa negatywny wpływ bałaganu w przeglądarce na ich samopoczucie, a dwóch na trzech wyraża chęć lepszego zorganizowania swojej przeglądarki internetowej Wspomniane badanie dowiodło również, iż 60 procent użytkowników chciałoby również grupować zakładki zależnie od kontekstu, w którym ich używają, czyli np. na te używane w pracy, do zakupów czy w czasie wolnym .Najnowsza wersja przeglądarki Opera ma być odpowiedzią na te potrzeby. Konteksty to najnowsze narzędzie, które pozwala użytkownikom Opery organizować swoje zakładki zgodnie z kontekstami, w których z nich korzystają. Można dodać do 5 kontekstów, nazwać je i wyróżnić je indywidualnymi ikonami. Umożliwia to korzystanie z kart do pracy, hobby czy innych projektów w osobnych grupach w tym samym oknie przeglądarki.Ikony kontekstów są łatwo dostępne: zostały ulokowane u góry paska bocznego, a ikona aktywnego kontekstu jest podświetlana na niebiesko. Aby otworzyć link w innym kontekście, wystarczy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wysłać do wybranego obszaru roboczego. Równie łatwo można przenosić karty pomiędzy różnymi kontekstami.W ciągu dnia bardzo często przełączamy się między otwartymi kartami. Za sprawą nowej przeglądarki Opera ma być to łatwiejsze. Funkcja tab cycler, w sposób podobny do przełączania pomiędzy aplikacjami w systemie MacOS, pozwala przełączać się pomiędzy kartami: wystarczy użyć skrótu Ctrl + Tab i nie trzeba nawet podnosić nawet rąk znad klawiatury.Nowa wersja przeglądarki zawiera również narzędzie, które wykrywa zduplikowane karty. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na kartę, strony internetowe z tym samym adresem są podświetlane, co ułatwia ich wykrycie i zamykanie, poprawiając porządek.