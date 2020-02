Debiutuje nowa Opera na Androida. Co się zmienia?

Debiutuje nowa odsłona przeglądarki Opera na Androida (Opera 56). Jej twórcy zaproponowali kolejne udogodnienia, dzięki którym treść artykułów miała stać się centralnym elementem, na którym skupia się użytkownik. Czy się udało? Twórcy są przekonani, że odnieśli sukces. Zobaczcie, co zaproponowali.

Nowa Opera na Androida ułatwia przeglądanie treści

Opera jest pierwsza z liczących się przeglądarek, które zdecydowały się na wprowadzenie portfela kryptowalut, umożliwiając tym samym bezproblemowy dostęp do sieci Web 3, zdecentralizowanego internetu przyszłości.

bezpłatną i nieograniczoną sieć VPN (wirtualna sieć prywatna),

ulepszoną funkcję blokowania reklam,

narzędzie blokujące wyskakujące powiadomienia o plikach cookie,

zintegrowany portfel kryptowalut oraz

dostęp do sieci Web 3.

Najnowsza odsłona przeglądarki Opera na Androida wprowadza udogodnienia w wyświetlaniu stron internetowych. Jej autorzy zadbali, aby ulepszony tryb czytania nie rozpraszał uwagi użytkowników i gwarantował im jak najwyższy komfort przeglądania witryn, które - bez względu na to, jak zostały zaprojektowane - mają być wyświetlane w zoptymalizowanym i ułatwiającym czytanie formacie - czytamy w komunikacie opublikowanym przez wydawcę przeglądarki.Podczas tworzenia nowego trybu czytania zespół projektowy Opery 56 brał pod uwagę takie zmienne jak różne rozmiary wyświetlaczy smartfonów oraz tabletów. Analizowano także sposób, w jaki użytkownicy trzymają swoje urządzenia oraz odległość między oczami a ekranem, która też zależy od indywidualnych preferencji.Nowa Opera na Androida ma rozwiązywać problemy takie jak zbyt zbity tekst czy użycie za małej czcionki. Opera zastosowała w nim czcionkę Roboto dla treści artykułów oraz Roboto Slab w przypadku nagłówków. Rozmiary czcionek zostały wybrane na podstawie opinii użytkowników Opery oraz są wynikiem serii testów. Wybrane rozmiary czcionek były najbardziej czytelne, nawet dla osób mających problemy ze wzrokiem. Roboto Slab zawiera również szeryfy, dzięki którym nagłówki artykułów przypominają te znane z gazet, co odróżnia je od czcionek systemowych używanych w standardowym interfejsie przeglądarki.Tryb czytania Opery 56 automatycznie konwertuje strony internetowe na uproszczony format, wyświetlając bardziej przejrzystą wersję artykułów: czcionka zostaje zmieniona w celu zapewnienia maksymalnej czytelności, natomiast górny pasek nawigacji jak i reklamy na stronie zostają schowane.W 2019 r. do przeglądarki Opera na Androida dodano ponad 100 nowych funkcji i ulepszeń, które obejmują m.in.Nową wersję przeglądarki Opera 56 można pobrać z Google Play.