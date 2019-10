Zobacz, jak zmieniła się Opera na Androida

Od dziś Opera na Androida radykalnie zmienia swój wygląd. Jeżeli spodziewasz się wyłącznie trybu jasnego i ciemnego, będziesz mile zaskoczony, ponieważ nowa (powstała pod kryptonimem "Squircles") wersja nie tylko wykracza poza te tryby, ale oferuje również całą paletę barw, płaski design i łagodniejsze kształty. Przeglądarka została przeprojektowana w taki sposób, aby znaczenie miał każdy ruch użytkownika, co w praktyce równoznaczne jest ze skróceniem animacji przejścia.

– Opera była jedną z pierwszych aplikacji, które wprowadziły ciemny motyw. Zrobiliśmy to przed iOSem czy Androidem. Teraz przygotowujemy naszą przeglądarkę na rok 2020 – powiedział Stefan Stjernelund, Product Manager Opery na Androida. – Nasza nowa filozofia interfejsu użytkownika skupia się na emocjach. Chcemy się skoncentrować na tym co użytkownicy czują podczas używania aplikacji. Zwykle nie mają bowiem czasu i muszą jak najszybciej dotrzeć do wybranych przez siebie witryn, funkcji czy informacji. Nasz nowy design ma na celu zaspokojenie tej potrzeby.

Interfejs z naciskiem na skupienie

– Przejścia powinny być tak szybkie, jak to możliwe. W praktyce oznacza to, że użytkownik powinien mieć do czynienia z pięknym interfejsem, ale nie być przez niego spowalnianym. – dodaje Stjernelund.

– Czas wyjść poza ciemny lub jasny motyw i otworzyć się na więcej kolorów. – dodaje Stefan Stjernelund. – Chcemy, aby Opera wyznaczała nowe standardy wśród przeglądarek i osiągamy to, wprowadzając unikatowe funkcje. Tą wersją rozpoczynamy serię istotnych zmian w designie, które zaprezentujemy już niedługo.

Portfel kryptowalut z Bitcoinem i TRONem

Twórcy nowej Opery na Androida skupili się na zredukowaniu ilości istniejących w poprzedniej wersji rozpraszających elementów, porzucając dawne ostre kształty i tym samym umożliwiając użytkownikowi większe skupienie.Nowa Opera na Androida nadal oferuje swoje flagowe funkcjonalności jak np. nielimitowany VPN, wbudowane blokowanie reklam czy portfel kryptowalut, ale one również podążają tropem nowej filozofii designu, stając się jeszcze szybsze i łatwiej dostępne. Atutem przeglądarki jest również to, iż proponuje całych wachlarz opcji dzięki którym można dostosować ją do własnych preferencji, czyniąc przeglądanie sieci jeszcze przyjemniejszym i atrakcyjniejszym z wizualnego punktu widzenia.W przerobionej sekcji „Wygląd” dodano kilka opcji kolorystycznych, umożliwiając użytkownikom dostosowanie przeglądarki do własnych upodobań i preferencji. Od teraz możliwa jest zmiana koloru interfejsu na niebieski, czerwony, szary, zielony lub fioletowy. Każda z barw dostępna jest w ciemnym i jasnym motywie. Motyw przeglądarki może też dostosować się do motywu systemu Android lub być ustawiony niezależnie. Oznacza to, że Opera daje użytkownikom pięć opcji kolorów, z których każda dostosuje się do jasnego lub ciemnego motywu.Nowa Opera na Androida dalej posiada wbudowaną sekcję newsów, dzięki której użytkownicy mogą cieszyć się stałym dostępem do wybranych przez siebie wiadomości z wielu serwisów. Usługę można ustawić, wybierając interesujące nas tematy oraz język. Wiadomości są teraz wyświetlane w jeszcze bardziej przejrzysty sposób. A jeśli użytkownik zechce przeczytać je w nocy, pomoże mu tryb nocny, który sprawi, że taka sesja czytania nie będzie męcząca dla oczu.Opera to pierwsza z liczących się przeglądarek, która wprowadziła portfel kryptowalut, umożliwiając tym samym bezproblemowy dostęp do sieci Web 3, zdecentralizowanego internetu przyszłości. Opera dodała teraz również obsługę nowych blockchainów: Bitcoin i TRON. To oznacza, że po raz pierwszy możemy zapłacić tymi kryptowalutami w internecie bezpośrednio z przeglądarki, nie wykorzystując żadnych rozszerzeń. W tej wersji Opera umożliwia transfery środków w walutach Bitcoin, Ethereum oraz TRON bezpośrednio z przeglądarki. Przeglądarka współpracuje też z ekosystemem zdecentralizowanych aplikacji w sieci TRON.