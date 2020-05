Chmielna 89: biurowiec PKO BP już na finiszu

Chmielna 89 – nowy biurowiec na warszawskiej mapie – właśnie otrzymuje ostatnie szlify. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz obiektu. PKO BP, główny najemca obiektu, przeprowadzi się na Chmielną na przełomie III i IV kwartału br.

fot. mat. prasowe Chmielna 89 Najemcą biurowca przy Chmielnej 89 będzie PKO BP

Chmielna 89 to 14-kondygnacyjny biurowiec , którego bryła przywodzić ma na myśl kryształ. Usytuowany jest pomiędzy ulicą Chmielną a Alejami Jerozolimskimi.Powierzchnia biurowca to 25 000 mkw. przeznaczonych w znakomitej większości na biura. Dopełnieniem funkcji biurowej są zlokalizowane na parterze budynku lokale usługowe w tym kantyna, sklep oraz kawiarnia. Wyróżnikiem projektu mają być zielone, liczące sobie 370 m kw. tarasy, które łagodnie schodzić będą w kierunku ul. Chmielnej.Jak podkreśla architekt prowadzący Mateusz Wiąckowski z Cavatina Holding, znakiem rozpoznawczym Chmielnej 89, dzięki zastosowaniu na elewacji liniowo-rytmicznego układu paneli fasadowych imitujących stal nierdzewną, udało się uzyskać efekt lekkiej, szlachetnej, a zarazem dynamicznej formy. Oświetlenie korony obiektu oraz dekoracyjnych, skośnych słupów konstrukcyjnych w podcieniu ma ożywiać obiekt nocą i sprawiać, że będzie on widoczny z daleka.Zagospodarowany został również teren wokół obiektu. Od strony wschodniej i zachodniej budynku są usytuowane wygodne, drewniane siedziska z oparciem oraz zaprojektowane specjalnie dla tej inwestycji donice z rodzimymi gatunkami drzew.Oryginalny kształt donic i ich wykończenie to naturalna kontynuacja przyjętej linii projektowej - nawiązanie do formy budynku oraz zastosowanych w nim materiałów budowlanych i dekoracyjnych. Donice dodatkowo pełnią funkcję lamp. U ich podstawy zastosowano liniowe oświetlenie LED, co przy wyraźnych skosach bryły donic daje ciekawą iluminację.