Influencerzy w dobie pandemii: zyskają czy stracą?

W 2020 roku zarobki influencerów mogą spaść, ale epidemia, jeśli zatrzyma influencer marketing, to tylko na parę miesięcy, po których wszystko wróci do normy. Można się również spodziewać że w najbliższym czasie na znaczeniu zyskają medium, micro, i nano influencerzy, a odbędzie się to kosztem gwiazd i supergwiazd. Dość prawdopodobny jest również scenariusz zakładający, że na pandemii zyska biznesowo znakomita większość influencerów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na ile koronawirus może zmienić biznes influencerski w Polsce?

Którzy influencerzy mogą zyskać na pandemii?

Kto w największym stopniu może obawiać się utraty pozycji?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie zaszły zmiany w twoich planach influencer marketingowych w związku z epidemią? Największa grupa badanych zadeklarowała, że w związku z pandemią nie zamierza wprowadzać większych zmian. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

- Na pytanie „Jak sądzisz na ile epidemia zmieni biznes influencerski w Polsce w roku 2020 względem roku 2019?” respondenci udzielili zaskakujących odpowiedzi - 14,7% z nich wskazało, że rynek zmniejszy się o 30% i dokładnie taka sama liczba (14,7%) wskazała, że rynek zwiększy się o 30%. Reklamodawcy natomiast dość zgodnie oczekują silnego wzrostu na rynku influencerskim w 2021 roku - 16,1% z nich wskazało na 20% wzrost rynku influencerskiego w 2021 roku, a 13,4% z nich na 30% wzrost, natomiast aż 12,1% z nich spodziewa się aż 50% wzrostu. Były to trzy najczęściej udzielane odpowiedzi. To bardzo dobra wiadomość dla branży, przypomnijmy, pochodząca wprost od uczestników rynku, którzy zajmują się komercyjnymi współpracami z influencerami - komentuje Robert Sosnowski.

- Wielu celebrytów i topowych influencerów może stracić swoją pozycję w związku z panującą pandemią. Gwałtowne wzrosty konsumpcji social mediów zapewniają jeszcze większe zasięgi, ale również jeszcze głębszą weryfikację działań influencerów. Wystarczy popatrzeć na to, co się działo podczas Wielkanocy. Jedno nieprzemyślane instastories z rodziną, czy wpis na Facebooku i z osoby powszechnie uwielbianej można, w ciągu kilku sekund, stać się obiektem hejtu. Wiarygodność influencerów jeszcze przed pandemią była mocno dyskusyjnym tematem, obecnie ta kwestia jedynie może się zaostrzyć - mówi Kamila Klimczak, Social Media Manager, Agencja Reklamowa Opus B (jedna z uczestniczek badania).

Przed nami wyniki zrealizowanego przez REACHaBLOGGER.pl badania „Koronawirus a rynek influencerów w Polsce”. Na jego potrzeby zebrano opinie 150 respondentów – pracowników branży influencerskiej, reprezentujących zarówno klientów jak i agencje, którzy na co dzień odpowiadają za zakup publikacji u influencerów, w różnych modelach zakupowych.W pytaniu o zmianę planów influencer marketingowych w związku z wybuchem pandemii 4 na 10 reklamodawców zadeklarowało, że nie planuje na tym polu większej aktywności. Druga z najczęściej udzielanych odpowiedzi brzmiała "wstrzymałem działania” (27,5%). Co ważne, aż 24,8% respondentów zadeklarowało, że wkrótce rozszerzy działania influencerskie, co traktować można jako bardzo dobrą wiadomość dla branży.Ponad 40% reklamodawców uważa, że epidemia wpłynie negatywnie na influencer marketing, ale po paru miesiącach wszystko wróci do normy. Zaledwie 12% ankietowanych nie spodziewa się żadnych istotnych zmian w biznesie influencerskim w latach 2020-21. Według 46% respondentów w 2020 roku zarobki influencerów spadną ze względu na epidemię.Ponad 26% badanych uważa, że w 2020 roku w większości influencerzy zyskają biznesowo ze względu na epidemię, bo reklamodawcy przesuną część budżetów z mniej efektywnych kanałów. Tylko 14,7% ankietowanych twierdzi, że w 2020 roku w większości influencerzy wręcz stracą źródło dochodu ze względu na epidemię.Według niemal co trzeciego uczestnika badania (32,7%) w 2020 roku zyskają: medium, mikro i nanoinfluencerzy - kosztem gwiazd i supergwiazd. Przeciwnego zdania jest co dziesiąty ankietowany - 10,7% uważa, że w 2020 roku zyskają właśnie gwiazdy i supergwiazdy, kosztem: medium, mikro i nano influencerów.Jeśli chodzi o model zakupu współpracy z influencerami 21,3% uczestników badania uważa, że w 2020 roku zyskają platformy influencerskie bazujące na niskich, transparentnych marżach. 23,3% respondentów uważa wręcz, że epidemia przyspieszy digitalizację usług influencerskich i do 2025 roku większość usług influencerskich w Polsce będzie realizowanych za pomocą platform.Zdecydowana większość uczestników badania, bo aż dwie trzecie ankietowanych, nawiązuje współpracę bezpośrednio, poszukując partnerów w Google lub social mediach, jedna trzecia poszukuje samodzielnie, za pomocą grup tematycznych na Facebooku. Platformy influencerskie są trzecim pod względem popularności kanałem współpracy z influencerami – otrzymały 31,5% wskazań w badaniu.Prawie połowa ankietowanych w ciągu ostatniego pół roku nie współpracowała więcej niż z 5 influencerami. Około jedna trzecia respondentów współpracowała z sześcioma lub więcej influencerami (w ciągu ostatnich 6 miesięcy).Respondenci najczęściej współpracowali z instagramerami (69,6% wskazań), blogerami webowymi (55,1% wskazań) oraz właścicielami kanałów FB (52,9% wskazań).Wśród ankietowanych najpopularniejsze kategorie tematyczne to: moda (25,9% wskazań), uroda (25,2%), zdrowie (17,3 %) oraz parenting (15,1 %).Uczestnicy badania deklarowali, że współpracują z twórcami ze wszystkich kategorii jeśli chodzi o wielkość, ale najpopularniejsze są współprace z influencerami posiadającymi 10 - 100 tys. followersów / unikalnych użytkowników (46% wskazań) oraz z influencerami posiadającymi 1 – 10 tys. followersów / unikalnych użytkowników (42,7% wskazań).Dominującym celem działań z influencerami jest product / brand awarenes (60,3% wskazań), ale widać, że pozostałe cele są także silnie obecne w polu zainteresowania reklamodawców.Uczestnicy badania dość wysoko ocenili poziom profesjonalizmu influencerów. Największa liczba wskazań, to ocena 7 na 10 (23,7 wskazań), a druga w kolejności to ocena 8 na 10 (20,9% wskazań).