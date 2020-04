Centra handlowe kompletnie zdominowane przez pandemię

W pierwszym kwartale bieżącego roku rodzimy rynek powiększył się o cztery duże obiekty handlowe w Chełmie, Siedlcach, Otwocku oraz w Jaworze. Niestety ich działalność została w skuteczny sposób zakłócona przez wybuch pandemii. Dobrą wiadomością niewątpliwie jest to, że od 4 maja działalność centrów handlowych ma zostać odmrożona.

Galeria Chełm (17,5 tys. mkw.),

Stop Shop Siedlce (14,1 tys. mkw.),

Galeria Kupiecka w Otwocku (10 tys. mkw.) oraz

Vendo Park Jawor (6,7 tys. mkw.).

Kliknij, aby powiekszyć fot. atlantagreg - Fotolia.com Centrum handlowe Koronawirus zdominował pierwszy kwartał br. na rynku handlowym.

- Sektor handlowy bez wątpienia będzie jednym z tych, który bardzo dotkliwie odczuje skutki pandemii COVID-19, co w konsekwencji zainicjuje wiele zmian na rynku handlu detalicznego. Trudno dzisiaj ocenić długofalowe efekty obecnej sytuacji, zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Z perspektywy krótkoterminowej już teraz obserwujemy znaczny wzrost sprzedaży w sklepach internetowych, przy czym największe skoki odnotowywane są w sektorze spożywczym. Dla wielu sieci handlowych kanał online stał się jedyną szansą na prowadzenie działalności. Część najemców dotychczas działających wyłącznie w sklepach stacjonarnych zaanonsowała uruchomienie sprzedaży on-line, np. Ziaja. Inni upatrują swoją szansę w nawiązaniu współpracy partnerskiej z marketplace’ami, które udostępniają platformy sprzedażowe, np. MediaMarkt i Auchan postawiły na współpracę z Allegro. Wystartowała platforma zakupyuswoich.pl, wspierająca lokalny polski biznes, która umożliwia robienie zakupów on-line w małych polskich sklepach spożywczych i wielobranżowych – mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku w naszym kraju otwarcia doczekały się:Niestety niedługo potem ich drzwi ponownie musiały się zamknąć - na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego działalność handlowa w naszym kraju została w znaczny sposób ograniczona, a obostrzenia te objęły m.in. obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 mkw.Rozporządzenie to zobowiązało również właścicieli lokali gastronomicznych na terenie całego kraju do świadczenia usług tylko w trybie na wynos lub z dowozem. Z dniem 1 kwietnia br. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia związane z całkowitym zakazem działalności salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i piercingu oraz zamknięciem marketów budowlanych w weekendy do odwołania. Ponadto zaostrzono ogólne zasady bezpieczeństwa i dozwolonej liczby klientów w sklepach stacjonarnych.Dziś już wiadomo, że od 4 maja br. część tych obostrzeń zniknie, a odmrożenie dotyczyć będzie m.in. galerii i centrów handlowych Te kilka tygodni zamrożenia ich działalności nie oznaczały jednak, ze centra handlowe i najemcy nie podejmowali zupełnie żadnej aktywności. Przeciwnie. I tak np. spora część z nich zaangażowała się inicjatywny mające na celu wspieranie walki z pandemią.Z danych opublikowanych przez Colliers International wynika, że pomoc w tym zakresie jest różnorodna i obejmuje swoim zasięgiem działania polegające m.in. na wsparciu finansowym szpitali (np. Carrefour, Ikea, Lidl, Kazar, CCC, 4F), przekazywaniu darmowych posiłków służbom medycznym (np. Amrest), zakupie testów diagnozujących SARS-CoV-2 (np. Kaufland), uzupełnianiu niedoborów asortymentu ochronnego dla personelu medycznego czy produktów żywnościowych. Szacuje się, że łączna wartość przekazanych środków osiągnęła wartość kilkudziesięciu milionów złotych.Także wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze współpracują z organizacjami charytatywnymi, przekazując im nieodpłatnie niesprzedaną żywności. Narzucony obowiązek wynika bezpośrednio z uchwalonej w lipcu ub. r. ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. 2019 poz. 1680).Mimo że wybuch epidemii koronawirusa w Polsce był kluczowym wydarzeniem mającym wpływ na rynek handlu w kraju, w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku miały miejsca także inne ważne zdarzenia.20 lutego UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez spółkę Kaufland Polska Markety czterech hipermarketów działających obecnie pod marką Tesco. Decyzje dotyczyły sklepów Tesco w Lublinie, Ostrołęce, Wrocławiu i Warszawie.Echo Investment z kolei podpisało przedwstępne umowy zakupu działek w Poznaniu, Łodzi oraz w Krakowie, na których obecnie znajdują się centra handlowe sieci Tesco. Inwestor poinformował, że w miejscu dotychczasowych obiektów powstaną kompleksy wielofunkcyjne (obejmujące mieszkania, biura i funkcje handlowo-usługowe).