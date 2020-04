Centra handlowe: w tym roku nie ma co liczyć na żaden rekord

Branża handlowa jest jedną z tych, którą najszybciej i w największym stopniu dotknęły negatywne skutki pandemii. Nie jest też zaskoczeniem, że następstwa kryzysu są i będą odczuwalne na rynku obiektów handlowych. Już dziś wiadomo, że do końca roku uda się oddać do użytkowania zaledwie 140 tys. mkw. z realizowanych obecnie 400 tys. mkw. powierzchni. To oznacza, że bieżący rok zakończymy wynikiem o 50% gorszym niż poprzedni - czytamy w komunikacie z opracowanego przez CBRE raportu „Market View: rynek handlowy w Polsce w I kwartale 2020”.

- Początek tego roku wskazywał na to, że umiarkowana dynamika zostanie utrzymana, jednak ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego mocno zweryfikowały plany i odłożyły je w czasie. Do końca tego roku uda się zrealizować tylko jedną trzecią wszystkich inwestycji, a cały rok zakończymy sporym spadkiem – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego w CBRE.

- Odbicie na rynku zauważymy dopiero w 2021 roku, kiedy przyrost powierzchni handlowej wróci do poziomu z 2019 roku. Z naszych prognoz wynika, że 2021 rok powinniśmy zakończyć z ok. 300 tys. mkw. nowej przestrzeni handlowej oddanej do użytku – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. _zhu difeng - Fotolia.com Centrum handlowe Odbicie na rynku zauważymy dopiero w 2021 roku, kiedy przyrost powierzchni handlowej wróci do poziomu z 2019 roku

Czynsze zastygły

Wprawdzie wyniki, jakie notował ostatnio rynek centrów handlowych dalekie były od rekordów uzyskiwanych jeszcze przed kilku laty (600 tys. mkw. nowej podaży w 2015 roku), to jednak jego rozwój należało sklasyfikować jako umiarkowany, ale niewątpliwie stabilny. Coroczne spadki nowej podaży były przede wszystkim dowodem na duże nasycenie rynku. W tym roku trend ten miał doczekać się kontynuacji, ale pojawienie się koronawirusa każe wątpić w możliwość realizacji przewidzianego na ten rok scenariusza.Jak pisze CBRE, podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynosi obecnie ok. 12,1 mln mkw., 400 tys. mkw. jest w budowie. Większość prac przy centrach handlowych jest kontynuowana, choć najprawdopodobniej ich ukończenie zostanie przesunięte w czasie. Eksperci CBRE wskazują, że powodem opóźnień będą m.in. braki kadrowe w branży budowlanej czy wydłużony proces komercjalizacji. W rezultacie, do końca 2020 roku do użytku zostanie oddanych ok. 140 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. To oznacza, że rok zamkniemy z ok. 50% spadkiem w porównaniu do zeszłego.W I kwartale 2020 roku czynsze utrzymywały się na tym samym poziomie, co w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku. Za stumetrowy lokal w najlepszych centrach handlowych w Warszawie trzeba było średnio zapłacić ok. 100-130 euro za mkw. Wynajem nieruchomości handlowych w Krakowie i na Górnym Śląsku to koszt miesięczny do 60 euro/mkw. Spośród największych polskich miast, najniższe stawki za lokale utrzymywały się w Łodzi i Szczecinie, średnio 40-50 euro/mkw./mies.Należy jednak pamiętać, że aktualnie najemcy są zwolnieni z opłat za czynsz. 31 marca 2020 r. uchwalono ustawę wchodzącą w skład rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, na mocy której na czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności, w przypadku lokali w obiektach handlowych powyżej 2 tys. mkw. wygasły zobowiązania stron umów najmu. Najemca został zwolniony z płatności czynszu na czas zamknięcia lokalu, o ile złoży wynajmującemu ofertę przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach na okres obowiązywania zakazu działalności plus 6 miesięcy. Wprowadzone regulacje chronią najemców kosztem wynajmujących, którzy będą zmuszeni zrewidować swoje plany finansowe i w celu zredukowania strat, będą poszukiwać oszczędności w obszarach, takich jak fundusze remontowe czy koszty utrzymania nieruchomości. Niemniej jednak, prace nad rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej wciąż trwają, a jej kolejne wersje są na bieżąco przekazywane do wiadomości publicznej. Kolejne miesiące pokażą, jak zmienią się warunki najmu w obszarze powierzchni komercyjnych.