3 top trendy na rynku centrów handlowych

Co dzieje się na rynków centrów handlowych? Jak informuje CBRE, obecnie mamy do czynienia z trzema kluczowymi trendami. Mowa tu o ekspansji gastronomii, która powoli zaczyna zawłaszczać zewnętrzne przestrzenie obiektów, rozwoju stref coworkingowych oraz klientach, którzy życzą sobie dostępu do coraz szerszej oferty nie tylko przez internet. Rynek stabilnie rośnie i wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie kontynuowana - z raportu „Poland Market Outlook 2019” wynika, że u schyłku I kw. br. łączny zasób powierzchni obiektów handlowych w naszym kraju sięgał 12 mln mkw., a do końca roku ma powiększyć się o kolejne 370 tys. mkw.

- Większość centrów handlowych w ostatnim czasie zdecydowała się na odnowienie swojej części restauracyjnej, dzięki czemu dotychczas duże i bezosobowe, usiane głównie stolikami i krzesłami przestrzenie nabrały bardziej relaksującego i intymnego charakteru. Potrzebą chwili jest również nowa przestrzeń na coworkingi – to kolejna funkcja, która uzupełnia szeroką ofertę obiektów zakupowo-rozrywkowych o aspekt biznesowy. Z kolei ogromna oferta e-commerce wywiera na sklepy stacjonarne presję rozszerzania listy produktów – klient widząc rzecz w internecie chce ją sprawdzić na żywo, co nie zawsze jest możliwe i może wywoływać frustrację – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

W galerii i relaks, i praca

Nie ma to jak zobaczyć na żywo

Galerie w rozkwicie

Zlokalizowana na terenie centrów handlowych gastronomia nie tylko odmienia swój wizerunek, ale również zajmuje coraz to większą powierzchnię. Nie odbywa się to jednak kosztem sklepów - punkty gastronomiczne zajmują np. zewnętrzne tarasy jak w Vivo! Lublin czy place miejskie przed obiektami handlowymi jak w przypadku Galerii Kazimierz. Tego rodzaju zmiany nakierowane są na podwyższenie komfortu klientów, którzy uciekają od panującego na terenie przestrzeni sklepowej zgiełku. Dzięki takim udogodnieniom mogą oni spędzić na terenie obiektów handlowych więcej czasu i nie wyjść stamtąd z uczuciem zmęczenia.Drugim z przykładów rozszerzania tradycyjnych funkcji centrów handlowych jest aranżacja przestrzeni coworkingowych. Za przykład może tu posłużyć świetnie zaaranżowana powierzchnia w nowej Galerii Młociny w Warszawie, czy w Vivo! Lublin. Przestrzenie do pracy są zazwyczaj tworzone w tych częściach centrów, które z obiektywnych przyczyn nie mogą być przeznaczone na handel czy rozrywkę. Centra stają się nie tylko handlowo-rozrywkowe, ale również biznesowe. Dzięki temu są w stanie zatrzymać klientów na jeszcze więcej godzin.Jak wskazują eksperci CBRE, obiekty handlowe zdecydowanie dominują nad e-commerce pod względem konwersji zakupowej – wynosi ona między 12-20% w zależności od kategorii obiektu, w outletach nawet 75%, a w internecie jedynie 1-2%. E-commerce stoi w służbie sprzedaży stacjonarnej, wpływając na postrzeganie marek i implikując zakupy w realu. Widząc szeroką ofertę w internecie klienci chcą mieć taki sam wybór w sklepach stacjonarnych, co często nie jest możliwe i powoduje dyskomfort zakupowy.Rynek tradycyjnych powierzchni handlowych w Polsce jest dojrzały, lecz wciąż stabilnie rośnie. Odzwierciedlają to coraz wyższe wskaźniki nasycenia powierzchnią handlową. Jak wskazuje raport CBRE „Poland Market Outlook 2019” za I kwartał br., całkowita przestrzeń obiektów zakupowych wynosi ponad 12 mln mkw. Składało się na nią 438 centrów handlowych, 77 parków handlowych i 16 centrów wyprzedażowych. W 2019 r. wzrost nowoczesnej powierzchni handlowej szacuje się na około 370 tys. mkw. Aktywność deweloperów koncentruje się obecnie głównie w mniejszych miastach. Zdecydowana większość nowych projektów (ok. 80%) powstaje w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.