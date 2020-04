Najczęściej cytowane media III 2020. Onet.pl, TVN24 i RMF FM w czołówce

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Portal prowadzi w zestawieniu od marca 2019 roku. Z analizy przeprowadzonej w marcu 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na podium znalazły się także TVN24 i RMF FM. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno Wirtualna Polska i "Rzeczpospolita". Ranking zamyka Przegląd Sportowy i TVP1.

Najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce w marcu 2020 r. według raportu Instytutu Monitorowania Mediów jest portal Onet.pl.

Największy skok w porównaniu z lutym odnotowała TVP1 - o 16 pozycji. Spory wzrost zanotowała także TVP Info - o 7 miejsc i TVN24, Polsat News i Przegląd Sportowy - o 4 pozycje.W marcu 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była "Rzeczpospolita". "Gazeta Wyborcza" na miejscu drugim. Na trzecim "Super Express". Znaczący wzrost ilości cytowań w porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowały: "Głos Wielkopolski” - o 10 pozycji oraz "Forbes” - o 3 miejsca.Wśród najczęściej cytowanych tygodników marca liderem zostaje tygodnik "Do Rzeczy". "Newsweek" na miejscu drugim, awansował o 5 pozycji. "Wprost" na pozycji trzeciej.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się "Forbes". "Perspektywy" ma miejscu drugim, "Twój Styl" na miejscu trzecim.Wśród stacji telewizyjnych w marcu 2020 liderem została TVN24. Kolejne miejsca na podium to TVP Info i Polsat News. Bardzo duży skok cytowań zanotowano dla TV Trwam, która z dziesiątego miejsca w lutym przeszła na miejsce szóste.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz TOK FM. Największe skoki odnotowały TOK FM, Radio Kraków oraz Program Trzeci - o 2 pozycje.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl z łączną ilością 4304 cytatów. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz Interia.pl. Największy skok odnotował debiutujący na dziesiątej pozycji Sport.pl - o 4 miejsca.Wśród mediów ekonomicznych liderem marca 2020 została "Rzeczpospolita" z 2260 cytowaniami. Na miejscu drugim uplasował się "Dziennik Gazeta Prawna". Na najniższym stopniu podium - portal Money.pl. Nowością tego miesiąca okazał się Forbes, który znalazł się w zestawieniu z 264 wzmiankami.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu w marcu 2020 znalazło się Radio Kraków. Na miejscy drugim Radio Poznań. "Głos Wielkopolski" na trzecim miejscu. Największy wzrost odnotowała "Gazeta Wrocławska" - o 6 pozycji oraz Radio Poznań - o 5 pozycji.