Już 1,6 mln Polaków stać jest na dobra luksusowe. Rynek ze wzrostem 5,4% rdr

Powiększa się grono najzamożniejszych Polaków, a wraz z tym wzrostem rośnie popyt na dobra luksusowe. Z najnowszych szacunków KPMG wynika, że w tym roku rynek ten zanotuje wzrost rzędu 5,4 proc. rdr i osiągnie wartość przeszło 25 mld złotych. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się samochody luksusowe, ale nie brakuje również chętnych na odzież i akcesoria z najbardziej pożądanymi metkami. To jednak nie one są liderem wzrostów – segmentem, którego wartość pnie się w górę najbardziej dynamicznie są usługi hotelarskie i SPA.

Rok 2018 okazał się być bardzo dobry gospodarczo dla Polski. Drugi najwyższy wzrost PKB w UE, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przyczyniły się do powiększenia grupy dobrze zarabiających o miesięcznych zarobkach powyżej 7,1 tys. zł brutto. Względem 2017 roku liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się o niemal 20% i przekroczyła granicę 1,4 mln, a w bieżącym roku może wzrosnąć już do 1,58 mln. Dla porównania dekadę temu mieszkało w Polsce 578 tys. osób o takich dochodach. Szacujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających w całym kraju zwiększy się do 2 mln – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba Polaków o dochodach pow. 1 mln zł brutto rocznie W Polsce mamy już 32,1 tys. osób, których roczny dochód przekracza 1 mln złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Usługi hotelarskie i SPA, biżuteria i alkohol - dobra luksusowe, które rosną najszybciej

Nadchodzące spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na niewielki spadek wzrostu popytu, jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianie stylu życia Polaków wydaje się, że rynek dóbr luksusowych mimo wszystko będzie rosnąć. Szacujemy, że w 2024 roku rynek dóbr luksusowych może osiągnąć wartość powyżej 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51% względem 2019 roku – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Kosmetyki i perfumy. Te dobra luksusowe najchętniej kupują bogaci Polacy

Luksus zaczyna się od 1 tys. złotych – za wino

116 tys. Polaków ma aktywa warte ponad 1 mln dolarów

10. już edycja cyklicznego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia” potwierdza, że rzesza najlepiej zarabiających Polaków sukcesywnie się powiększa. To niewątpliwie następstwo niezłej kondycji gospodarczej naszego kraju oraz wzrostów wynagrodzeń. Szacunki KPMG wskazują, że w tym roku na zarobki przekraczające 7,1 tys. zł może liczyć niemal 1,6 mln osób. Dla porównania jeszcze w minionym roku takich Polaków było nieco ponad 1,4 mln. Dobra luksusowe kupują przede wszystkim najzamożniejsi Polacy - osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6% r/r), a do drugiej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż o 38,4% r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł.Jak podaje KPMG, dobra luksusowe to rynek napędzany stale rosnącym gronem bogatych i bardzo bogatych Polaków. Szacunki wskazują, że jego wartość w 2019 roku może wynieść ponad 25 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w stosunku do 2018 roku. Z optymizmem można również patrzeć na prognozy dot. rynku w ciągu najbliższych 5 lat, według których w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł.Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w rynku dóbr luksusowych posiadają samochody luksusowe i premium. Jak pisze KPMG, w 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć poziom 16,3 mld zł. Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może osiągnąć wartość 3,1 mld zł. Zgodnie z zakładanym prognozowanym średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,6% w latach 2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akcesoriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 mld złotych. Największy udział w tym segmencie zajmują ubrania (63%), jednak najwyższy wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając się o ponad 9% r/r.Jednak dobrami luksusowymi, które rosną najszybciej są usługi hotelarskie i SPA (wzrost o 11,7% r/r). Według szacunków KPMG kategoria usług hotelarskich i SPA w 2024 roku może osiągnąć wartość 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 58% względem bieżącego roku. Inne, dynamicznie rosnące dobra luksusowe to alkohole i biżuteria (wzrosty o ok. 8-9% r/r).Polacy biorący udział w badaniu KPMG, których miesięczne zarobki przekraczają 20 tys. złotych miesięcznie deklarują, że bogactwo dla nich to przede wszystkim niezależność, prestiż i odpowiedzialność. Z kolei czynnikami, które zdaniem bogatych Polaków pomagają osiągnąć odpowiedni status społeczny są przede wszystkim szczęście (57% wskazań), pochodzenie społeczne (53% wskazań) oraz sprzyjająca sytuacja polityczno-gospodarcza (50% wskazań).Odpowiednio wysokie zarobki umożliwiają robienie luksusowych zakupów. Zdaniem najlepiej zarabiających Polaków, luksusowe produkty cechują przede wszystkim prestiż marki (66%), unikalność (62% wskazań) oraz jakość i niezawodność (60%). Ankietowani Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku dokonali zakupów luksusowych perfum (82% wskazań), odzieży i obuwia (71%) lub biżuterii i zegarków (62%). Prawie 2/3 z nich na zakup luksusowych produktów deklaruje wydatki powyżej 11% swoich rocznych dochodów.Dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji. Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 mkw luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagraniczne wczasy w „luksusie” to wydatek minimum 10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł. W przypadku elementów garderoby, wg respondentów o luksusie można mówić jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, torebka 2 800 zł, a buty 2 100 zł. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł a zegarek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1 900 zł, a butelka luksusowego wina – 1 000 zł.Receptą na sukces finansowy zdaniem 81% respondentów jest podjęcie ryzyka. Największe różnice między poszczególnymi pokoleniami badanych są widoczne w przypadku opinii, że każdy ma szansę dobrze zarabiać o ile tylko się postara. Ponad 2/3 przedstawicieli pokolenia millenialsów zgodziło się z tym stwierdzeniem, podczas gdy w grupie najstarszych osób (od 51 lat) odsetek wyniósł 39%.Na bogactwo Polaków można spojrzeć również pod względem liczby osób należących do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals). W 2019 roku w Polsce mieszka już prawie 116 tys. osób kwalifikujących się do kategorii HNWI, czyli osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Pod tym względem Polska wyprzedziła już Finlandię i Grecję, wciąż jednak daleko nam do wielu krajów zachodniej Europy. Niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje Wielka Brytania, gdzie mieszka blisko 2,5 mln HNWI oraz Niemcy i Francja z liczbą ponad 2 mln osób, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów. W strukturze HNWI w Polsce dominują osoby z majątkiem o wartości między 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 104 tys. Aktywa warte powyżej 100 mln dolarów posiada 147 osób, z czego zaledwie 14 osób dysponuje majątkiem większym niż 500 mln dolarów.Na koniec II kwartału 2019 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wynosiła ponad 2 bln złotych, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że połowę aktywów Polaków stanowią depozyty i gotówka, z czego 10% wszystkich aktywów stanowi gotówka. Od ostatniego roku wartość majątku trzymanego przez Polaków w gotówce wzrosła o blisko 11%.