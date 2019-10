Bank Światowy: wzrost gospodarczy w Polsce hamuje, ale nie jest źle

Czy wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy? Najprawdopodobniej tak nie będzie, ale prognozy na najbliższą przyszłość i tak nie są złe. Bank Światowy szacuje, że w bieżącym roku wzrost sięgnie 4,3 proc. Za taki wynik odpowiadać będzie przede wszystkim ożywienie w inwestycjach oraz ciągle nie tracąca dynamiki konsumpcja prywatna. W kolejnych latach czekają nas raczej spadki, za które odpowiadać ma zarówno słabnąca koniunktura w UE, jak i zataczające w naszym kraju coraz szersze kręgi deficyty kadrowe.

„Konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana oczekiwanym wzrostem wydatków budżetowych oraz dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącymi płacami, będzie nadal w Polsce rosła. To, wraz z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych i realizacją inwestycji finansowanych funduszami europejskimi, pomoże w krótkim okresie utrzymać dobre perspektywy wzrostu gospodarczego” – mówi Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. „Dwa największe wyzwania przed Polską to brak pracowników, co ma związek ze zmianami demograficznymi oraz - w średnim okresie - rosnące obciążenia fiskalne, które ze względów politycznych będzie ciężko ograniczyć. Propozycje dalszych wydatków socjalnych w połączeniu z obniżkami podatków i rosnącymi zobowiązaniami w stosunku do emerytów, mogą w najbliższych latach wpłynąć na przesunięcie deficytu w kierunku trzyprocentowego progu Unii Europejskiej” – dodaje Carlos Piñerúa,

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com Wzrost gospodarczy w Polsce hamuje Polska gospodarka spowalnia z powodu słabnącej koniunktury w Europie.

„Polska jest dowodem na to, że migracja może pozytywnie przekładać się na wzrost gospodarczy w kraju. Zwykle jest tak, że zdecydowana większość migrantów są to osoby w wieku produkcyjnym i dlatego - zwiększając liczebność siły roboczej - mogą oni pomóc zmniejszać presję demograficzną, a także przyczyniać się do podnoszenia wydajności i pobudzania wzrostu gospodarczego” – mówi Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej.

Jeszcze w kwietniu bieżącego roku Bank Światowy przewidywał, że tegoroczny wzrost gospodarczy w naszym kraju osiągnie 4,0 procent. Prognozy dotyczące lat 2020-2021 mówiły z kolei o wynikach na poziomie 3,6 oraz 3,3 procent. Polska może dziś pochwalić się jednym z najbardziej dynamicznych wzrostów gospodarczych w całej Europie i Azji Środkowej, a więc w regionach, którym wyjątkowo szkodzi dziś dekoniunktura w tureckiej i rosyjskiej gospodarce.Do tej pory, zaznaczające się na rynku pracy napięcia i następujące w ich efekcie negatywne skutki gospodarcze w dużej mierze łagodzone były poprzez napływ pracowników z zagranicy , a przede wszystkim z Ukrainy.W ciągu ostatnich 40 lat, liczba imigrantów w Europie gwałtownie się zwiększyła. Obecnie jeden na trzech emigrantów na świecie chce osiedlić się w Europie. Migracja wewnętrzna jest również wysoka w Europie i Azji Środkowej, gdyż 80 procent emigrantów przeprowadza się się do innego kraju w ramach tego regionu. Często migracje wywołują opór społeczny, ponieważ korzyści z tego procesu bywają rozłożone w czasie, podczas gdy koszty w postaci przesiedleń czy bezrobocia są natychmiastowe i dotyczą określonych grup społecznych. Dlatego też decydenci powinni wspierać te grupy poprzez wprowadzanie programów na rzecz budowania kwalifikacji, a także poprawiających edukację dla młodych ludzi, którzy nie musieliby konkurować z niżej wykwalifikowanymi imigrantami.Jednocześnie, długoterminowe działania, które pozwoliłyby ograniczyć emigrację obywateli to poprawa jakości rządzenia i wzmocnienie instytucji w poszczególnych krajach. Ponadto, aby zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, trzeba wspierać rozwój prywatnego sektora, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w szkolnictwo wyższe, a także zwiększać możliwości kobiet na rynku pracy. Raport głosi, że tworzenie zachęt do pozostania w kraju może lepiej przyczynić się do powstrzymania emigracji, niż działania na rzecz ograniczania korzyści z przebywania za granicą.