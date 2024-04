Polska gospodarka odżywa

Ekonomiści BNP Paribas przedstawili swoje najnowsze prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Opublikowany komunikat niesie za sobą dość pozytywne wieści - okazuje się, że nadchodzące miesiące powinny nam upłynąć pod znakiem tak długo wyczekiwanego wzrostu gospodarczego. Jego motorem będzie przede wszystkim konsumpcja, ale czynników napędzających ożywienie będzie więcej.

Jaka przyszłość rysuje się przed polską gospodarką?

Co będzie siłą napędową tegorocznego wzrostu gospodarczego w Polsce?

Czy są szanse na obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku?

Wzrost gospodarczy – struktura

Według zaktualizowanych prognoz ekonomistów Banku BNP Paribas, krajowa gospodarka nabierze w nadchodzących miesiącach rozpędu. Po symbolicznym wzroście o 0,2% w ubiegłym roku PKB Polski zwiększy się o 4% - zarówno w tym jak i przyszłym roku.

Dynamicznie rosnąć będą zwłaszcza dochody z pracy. Szacujemy, że średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej może w tym roku zwiększyć się aż o 13,5%. Za sprawą podwyżki świadczenia 500+ do kwoty 800 zł, czy waloryzacji emerytur o ponad 12% większe będą także transfery fiskalne. Przy wyraźnie hamującej inflacji oznacza to istotny wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych. Przewidujemy, że wydatki konsumpcyjne w ujęciu realnym zwiększą się w tym roku o około 5%. Taka skala wzrostu powinna pozwolić także na zwiększenie oszczędności względem ubiegłego roku o około 65 mld zł, co jest równoważne ze zwyżką stopy oszczędności z około 2,5% w 2023 roku do ponad 5% w tym roku - mówi Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas.

Koszty pracy wyzwaniem dla przedsiębiorstw

W ubiegłym roku wskaźniki rentowności na poziomie operacyjnym spadły w większości branż, choć, w wielu przypadkach, były to spadki z rekordowo wysokich poziomów. Szybki wzrost kosztów pracy w połączeniu ze słabnącą dynamiką przychodów - o ile trendy te nie zostaną wkrótce osłabione lub odwrócone - może spowodować dalsze istotne pogorszenie rentowności. Szczególnie narażone na spadek zysków czy nawet pojawienie się strat są te sektory, gdzie marże wyjściowe są niskie, udział kosztów pracy jest wysoki, a perspektywy popytu nie są na tyle dobre, aby umożliwić pełne przełożenie wyższych kosztów na ceny finalnych produktów. Wśród branż w których wyniki finansowe mogą w najbliższych kwartałach znajdować się pod presją, są m.in producenci metali, urządzeń elektrycznych czy wyrobów chemicznych - tłumaczy Tomasz Tyc, ekonomista Banku BNP Paribas.

Presja inflacyjna osłabła

W ostatnich miesiącach presja inflacyjna w polskiej gospodarce wyraźnie osłabła, a spadek inflacyjnego pędu spowodowany był przede wszystkim obniżką cen surowców i umocnieniem się kursu złotego. Trend na rynku surowcowym wydaje się jednak odwracać. Choć biorąc pod uwagę wciąż nadwątloną koniunkturę w gospodarce światowej, nie spodziewamy się znaczącej zwyżki notowań surowców, to czynnik ten przestanie oddziaływać tłumiąco na krajową inflację. W warunkach szybko rosnących wynagrodzeń i ożywienia gospodarczego oznacza to, że dynamika cen dóbr i usług konsumpcyjnych, po osiągnięciu dołka w marcu, w dalszej części roku przyspieszy. Przyczynią się do tego także podwyżka stawki podatku VAT na artykuły spożywcze do 5% oraz prawdopodobny wzrost cen energii elektrycznej od lipca –tłumaczy Marcin Kujawski, starszy ekonomista Banku BNP Paribas.

W ostatnich dwóch latach presja płacowa w polskiej gospodarce została do pewnego stopnia nakręcona przez podnoszenie minimalnego wynagrodzenia w tempie 20% rocznie. Oceniamy, że w 2025 roku skala podwyżki minimalnej płacy będzie mniejsza i znajdzie się w zakresie między 7,5% a 10%. Powinno to nieco ostudzić nominalne tempo wzrostu plac w przyszłym roku. – dodaje Marcin Kujawski.

Obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku?

Na pytanie o prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku odpowiedzielibyśmy, że jest ono tylko nieznacznie wyższe od 50%. Czynnikiem, który skłania nas ku tej prognozie, jest ewidentne zelżenie presji inflacyjnej w gospodarce. Niższe nominalne dynamiki przychodów czy zysków firm oznaczają, że warunki monetarno-finansowe przy niezmienionych stopach procentowych będą się zaostrzały. W tym kontekście należy także pamiętać, że pełna transmisja zmian w polityce pieniężnej trwa około 6 kwartałów. Oznacza to, że decyzje podejmowane pod koniec bieżącego roku z pełną siłą oddziaływać będą dopiero w 2026 roku. Z drugiej strony perspektywa wyraźnego ożywienia gospodarczego może być argumentem dla członków RPP za zachowaniem status quo – wskazuje Michał Dybuła.

Kurs złotego – nieznaczna aprecjacja przy zwiększonej zmienności

Skala ostatniej korekty notowań pary EURPLN była według nas efektem dużego napływu do Polski labilnego kapitału krótkookresowego, który w warunkach wzrostu globalnej awersji do ryzyka szybko ucieka z naszego kraju. Epizody nastawienia risk-off mogą więc wiązać się z istotnymi wahaniami kursu złotego, zwłaszcza w sytuacji, w której stopy procentowe w gospodarkach rozwiniętych nie spadają tak szybko, jak wskazywały prognozy sprzed kilku miesięcy - .przestrzega Marcin Kujawski.

Według zaktualizowanych prognoz ekonomistów Banku BNP Paribas, krajowa gospodarka nabierze w nadchodzących miesiącach rozpędu. Po symbolicznym wzroście o 0,2% w ubiegłym roku PKB Polski zwiększy się o 4% - zarówno w tym jak i przyszłym roku.Analitycy zaznaczają, że bazując na opublikowanych dotychczas danych o aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale, dostrzegają pewne ryzyko niższej od zakładanej dynamiki wzrostu PKB w krótkim okresie, choć ich zdaniem mniejsza skala odbicia „teraz” skutkowałaby poprawą perspektyw wzrostu w dłuższym horyzoncie.W tym roku motorem wzrostu gospodarczego będzie przede wszystkim odradzająca się konsumpcja – wynik szybko rosnących dochodów gospodarstw domowych, które według prognoz analityków Banku BNP Paribas w ujęciu nominalnym zwiększą się o około 12%.Eksperci są natomiast mniej optymistyczni co do perspektyw inwestycji i zakładają ich wzrost w 2024 roku jedynie o około 1%. W ubiegłym roku nakłady brutto na środki trwałe okazały się zaskakująco odporne na osłabienie popytu konsumpcyjnego i zagranicznego, zwiększając się o ponad 13%. Ich zdaniem, biorąc pod uwagę wysoka bazę porównawczą, dynamika inwestycji w Polsce w 2024 roku wyraźnie zwolni, a skala spadku będzie w dużej mierze determinowana przez to, jak sprawnie Polska będzie w stanie wydatkować odblokowane fundusze z Unii Europejskiej.Analitycy podkreślają, że kluczową rolę dla inwestycji w krótkim terminie ma wydatkowanie środków przeznaczonych dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które Polska musi wykorzystać do końca 2026 roku. Do tej pory do kraju trafiło około 19% całkowitej alokacji tj. 11,4 mld euro (około 49 mld zł), jednak faktyczne dotychczasowe wypłaty do beneficjentów były najprawdopodobniej zdecydowanie mniejsze. To oznacza, że Polska dysponuje w tym momencie znaczącymi zasobami, które może dość szybko „wpompować” do gospodarki.Czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w tym roku, poza szybkością uruchomienia środków unijnych, jest w ocenie ekonomistów Banku BNP Paribas nienajlepsza kondycja europejskiej gospodarki.. Analitycy zwracają jednak uwagę, że poza Niemcami koniunktura w krajach UE wydaje się od kilku miesięcy poprawiać i w konsekwencji otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki nie powinno przeszkodzić w osiągnieciu wysokiego tempa wzrostu PKB już w bieżącym roku.O ile szybko rosnące wynagrodzenia cieszą gospodarstwa domowe, dla przedsiębiorstw mogą być powodem do niepokoju. Koszty pracy, które stanowią przeciętnie ok. 12% całości kosztów operacyjnych firm, rosły w ubiegłym roku w dwucyfrowym tempie. W warunkach spadku przychodów jesienią przyczyniło się to do obniżenia rentowności firm.W tym kontekście analitycy zwracają uwagę także na wpływ znaczącej podwyżki płacy minimalnej w tym roku, która jest szczególnie odczuwalna w mikroprzedsiębiorstwach i branżach o relatywnie niskim średnim wynagrodzeniu.Zdaniem ekspertów po osiągnięciu dołka w marcu inflacja CPI w Polsce przyspieszy i pod koniec roku będzie oscylować w okolicach 4,5% w ujęciu r/r. W drugiej połowie 2025 roku roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 3,5%, choć nadal będzie przekraczać 2,5%.W dłuższym horyzoncie ryzyka inflacyjnego ekonomiści upatrują głównie w kombinacji szybkiego wzrostu PKB oraz wysokiej presji płacowej i wskazują, że istotną rolę w kształtowaniu się dynamiki cen może odegrać także decyzja w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku.Ekonomiści podtrzymują prognozę zakładającą obniżenie stóp procentowych przez RPP jeszcze w tym roku, choć jednocześnie zaznaczają, że okres stabilizacji kosztu pieniądza może wydłużyć się nawet do drugiej połowy przyszłego roku.Analitycy Banku BNP Paribas podkreślają jednak, że decyzja o kolejnej obniżce stóp procentowych nie będzie początkiem miarowego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Ich zdaniem dalsze dostosowanie stóp procentowych w dół na przestrzeni przyszłego roku zależeć będzie zarówno od bieżącej sytuacji gospodarczej, jak i wskazań projekcji inflacji przygotowywanych przez analityków banku centralnego. Ekonomiści Banku BNP Paribas w scenariuszu bazowym prognozują, że stopa referencyjna NBP wyniesie 5,25% na koniec tego i 4% na koniec przyszłego roku.W przypadku kursu walutowego punktowa prognoza Banku BNP Paribas zakłada spadek notowań pary EURPLN do 4,25 latem bieżącego roku. Wsparciem dla krajowej waluty będzie przyspieszenie gospodarcze i napływ unijnych funduszy Analitycy wskazują jednak na ryzyko podwyższonej zmienności notowań związanej z napiętą sytuacja geopolityczną i mniejszą niż spodziewano się przed kilkoma miesiącami skalą obniżek stóp procentowych w USA.