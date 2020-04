Znamy Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020. Kolejny triumf Cisco Polska

Poznaliśmy zwycięzców konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020. Instytut Great Place to Work ogłosił właśnie, że w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób ponownie zwyciężyło Cisco Polska. Liderem średnich pracodawców okazał się Kongsberg Maritime, a wśród najmniejszych najlepsze noty zebrał SC Johnson. W tym roku, po raz drugi w historii, głównemu zestawieniu towarzyszył ranking Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów.

„80% pracowników firm, będących laureatami tegorocznego konkursu potwierdza, że pracują w świetnych miejscach pracy. W przypadku średniej krajowej ten odsetek wynosi zaledwie 48%. To doskonale pokazuje dystans dzielący te dwie rzeczywistości, ale i ogrom pracy, jaki laureaci wkładają w tworzenie miejsc pracy, w których wyróżnikiem jest partnerstwo, równe traktowanie i autentyczna troska o pracownika” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place To Work® w Polsce.



Do 12. już edycji rankingu Najlepsze Miejsca Pracy Polska zgłoszonych zostało 111 firm. Do ścisłego grona 28 laureatów zakwalifikowały się te z nich, którym już na wcześniejszym etapie udało się uzyskać certyfikat Great Place To Work®.Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich edycji konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska, przekroczenie progu certyfikacyjnego było możliwe pod warunkiem uzyskania jednoznacznie pozytywnych ocen u pracowników: odsetek pozytywnych odpowiedzi w ankiecie pracowniczej Trust Index© musiał wynosić co najmniej 65%. Każda certyfikowana przez Great Place to Work® firma jest automatycznie uwzględniana w konkursie na Najlepsze Miejsce Pracy. Jednak, aby zakwalifikować się do ścisłej czołówki, wskaźnik musiał być jeszcze wyższy.Na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020 pojawiło się 8 firm debiutujących w tym rankingu. Większość stanowią jednak wielokrotni laureaci - firmy, które nie ustają w staraniach, aby zasłużyć w oczach pracowników na miano świetnego miejsca pracy. I właśnie w dowód uznania dla nich Great Place To Work® wprowadził w tym roku nowe wyróżnienie. Legendy to nagroda dla firm, które co najmniej piąty raz z rzędu brały udział w badaniu Great Place To Work®, przystąpiły do konkursu i znalazły się w gronie jego laureatów. W tym roku tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowane zostały 3 firmy: Cisco Polska, Objectivity oraz Sii Polska.Po raz drugi w historii konkursu ogłoszona została także lista 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie. To pracodawcy szczególnie doceniani przez pokolenie Y , czyli osoby urodzone po 1980 roku. W tym roku liderem tego rankingu został Kongsberg Maritime Poland, firma ze Szczecina, która projektuje zaawansowane systemy automatyki okrętowej, a także tworzy specjalistyczne oprogramowanie produktowe.Na zakończenie uroczystości Global Compact Network Poland przyznał kolejnym 10 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym, wraz z 38 laureatami konkursu już wyróżnionymi tym tytułem w poprzednich latach, tegoroczni Rzecznicy Standardu Etyki dołączyli do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ.Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są Konfederacja Lewiatan i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy sprawują: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.