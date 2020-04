Ile wydamy na Wielkanoc 2020?

Czeka nas Wielkanoc inna niż wszystkie. Tego jednak nie wiedzieli jeszcze respondenci przepytani na początku marca br. na potrzeby firmowanego przez Santander Consumer Bank raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania". Oto, jak wyobrażaliśmy sobie wówczas tegoroczne święta wielkanocne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaką kwotę przeznaczamy na zakupy spożywcze związane z Wielkanocą? Największa grupa badanych na zakupy spożywcze zamierza wydać od 401 do 500 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

– Tym razem Wielkanoc, z uwagi na stan epidemii, będzie z pewnością zupełnie inna niż poprzednie. Będziemy musieli się powstrzymać od organizowania dużych rodzinnych spotkań. O ile jednak, jak wynika z naszego badania, takie wydatki jak wakacje czy remonty są odkładane o co najmniej kilka miesięcy, to z Wielkanocą może być inaczej – mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Jedzenie w sklepach jest dostępne, a sklepy zaopatrzone, więc Polacy i tak w większości będą obchodzić święta w swoich domach.



Wielkanocne smakołyki… mrozimy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co robimy z nadmiarem jedzenia, który zostaje po świętach wielkanocnych, wg wieku Do marnowania żywności najczęściej Przyznają się przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co robimy z nadmiarem jedzenia, który zostaje po świętach wielkanocnych, wg płci Kobiety zdecydowanie częściej dzielą się jedzeniem z rodziną lub znajomymi. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Santander Consumer Bank, na początku marca bieżącego roku największa grupa badanych (26 proc.) wskazywała, że organizacja Wielkanocy 2020 pochłonie z ich budżetu domowego od 401 do 500 zł, 21 proc. mówiło o przedziale od 201 do 300 zł, a 12 proc. zamierzało wydać od 301 do 400 zł. Co szósty z badanych zadeklarował wydatki przewyższające 500 zł. W grupie konsumentów, których dochody przekraczały 5000 zł miesięcznie, co czwarty planował wydać od 1 501 do 2 000 zł.Z drugiej strony aż 23 proc. najmniej zarabiających, czyli osób z dochodem nieprzekraczającym 999 zł miesięcznie na rękę twierdziło, że zakupów na Wielkanoc 2020 w ogóle nie ma w planach.W związku z obecnym stanem epidemiologicznym, nasze portfele najpewniej bardziej odczują przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Niemal 60 proc. Polaków deklaruje, że z powodu niepewności finansowej, wywołanej pandemią koronawirusa , będzie zmuszonych opóźnić realizację innych planów wiosennych o co najmniej kilka miesięcy. Co ciekawe, niemal 8 proc. badanych stwierdziło, że w sprostaniu im pomógłby kredyt gotówkowy. Tę odpowiedź wybrało aż 26 proc. Polaków z najniższymi dochodami, nieprzekraczającymi 999 zł. Drugą grupą, najbardziej zainteresowaną wsparciem finansowym z banku, okazali się najzamożniejsi, zarabiający ponad 5 tys. zł miesięcznie (14 proc.).Problemem każdych świąt, Wielkanoc nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, jest marnowanie żywności. Okazuje się jednak, że do wyrzucania pozostałych po świętach potraw przyznaje się niespełna 3 proc. Polaków. Jednocześnie jedzenie często zalega w zamrażarkach (niemal 59 proc. wskazań) lub trafia do rodziny czy znajomych (51 proc. - choć w tym roku będzie to utrudnione). Co interesujące, to mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że starają się spożyć wszystko, co zostało przygotowane na świąteczny stół (odpowiednio 51 proc. i 39 proc.). Panie za to wolą rozdać pozostałe potrawy wśród bliskich i przyjaciół (58 do 43 proc.).Niechęć do marnowania żywności jest najsilniejsza w najstarszym pokoleniu. Wśród osób powyżej 70. roku życia, żadna nie zadeklarowała, że jedzenie trafia do śmietnika, a zaledwie 1 proc. wrzuca resztki do kompostownika. Seniorzy najczęściej albo starają się zjeść wszystko, albo korzystają z zamrażarki (w obu przypadkach 71 proc. wskazań). Osoby w średnim wieku (40 i 50-latkowie) chętniej niż pozostali eksperymentują w kuchni, starając się przygotować nowe dania na bazie świątecznych potraw (odpowiednio 30 i 40 proc. wskazań). Natomiast dzielenie się ze znajomymi to sposób na zagospodarowanie resztek, który jest szczególnie popularny wśród 30-latków (65 proc.).Przypadki wyrzucania nadmiernej ilości żywności zdarzają się najczęściej w grupie najmłodszych ankietowanych od 18 do 29 roku życia (12 proc.). Dla kontrastu to jednak ta generacja najchętniej dzieli się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi (32 proc.). Co ciekawe, badanie Santander Consumer Banku wykazało, że poziom zarobków raczej nie wpływa na stosunek do wyrzucania lub ponownego wykorzystania wielkanocnych potraw.