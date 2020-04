Wielkanoc 2020 inna niż wszystkie. Tradycje na dalszym planie

Na święta wielkanocne wielu Polaków czeka z utęsknieniem. Są bowiem nie tylko najważniejszym z punktów chrześcijańskiego kalendarza, ale kojarzą się również z nadejściem wiosny i przebudzającą się do życia przyrodą. Tegoroczna Wielkanoc będzie jednak zupełnie inna niż wszystkie - z Barometru Providenta wynika, że z powodu pandemii tylko co 10. z nas spędzi ją zgodnie z tradycją i według wcześniejszego planu.

- Zmiana świątecznych planów zrewidowała nasze wydatki. Niemal połowa z badanych zadeklarowała, że wyda na Wielkanoc mniej niż zamierzała. Najczęściej o cięciach w budżecie myślą seniorzy. Prawie 58 proc. z nich twierdzi, że poniesie niższe koszty – informuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska.

Wielkanoc w okrojonym gronie

Tradycje w czasie pandemii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wielkanoc Ze względu na kryzys spowodowany pandemią tegoroczna Wielkanoc będzie inna niż wszystkie

Na stole klasyka



Seniorzy są najbardziej przywiązani do tradycyjnych potraw. Większość osób po 60. roku życia, nie wyobraża sobie świąt bez jajek, białej kiełbasy czy żurku – zauważa Karolina Łuczak. – Międzypokoleniowe różnice w smaku najbardziej widać na przykładzie ciast. Najstarsi preferują tradycyjnego dla Wielkanocy mazurka. Młodzi wolą makowca, którego przygotowujemy także na gwiazdkę ­– dodaje Karolina Łuczak.

O wielkanocne wydatki i tradycje Provident Polska zapytał Polaków już w lutym br. Niestety od tego czasu wiele się zmieniło, nie wyłączając z tego planów na Wielkanoc. Z tego też względu zrealizowana została druga tura badania, z której wyłania się obraz tego, jak wyglądać będą święta w czasie pandemii.Z lutowych deklaracji Polaków wynikało, że przeciętny budżet na Wielkanoc 2020 miał być o 74 zł wyższy od zeszłorocznego i sięgać 637 zł. Nieco ponad połowa z nas nie chciała przekroczyć progu 500 złotych, a 17 proc. badanych zamierzało zamknąć wydatki kwotą z przedziału 501-1000 zł. O przeznaczeniu na święta wielkanocne ponad 1000 zł myślało 6 proc. z nas.Druga tura badań Providenta pokazuje, że zakładane w lutym budżety wielkanocne zamierza utrzymać niespełna 30 proc. badanych.Choć jak pokazują wyniki badania Barometr Providenta, chętnie praktykujemy wielkanocne zwyczaje, to w tym roku z części z nich będziemy musieli zrezygnować. Zaledwie 10 proc. badanych stwierdziło, że nie zmieni swoich planów i spędzi święta zgodnie z tradycją. 43 proc. planuje spędzić te dni w domu, z rodziną lub samotnie. Niemal co czwarty badany nie zobaczy się z rodziną przy świątecznym stole, ale wykorzysta technologię, aby porozmawiać z bliskimi.W tym roku Polakom najbardziej brakować będzie koszyczka ze święconką. Badania prowadzone przez Providenta potwierdzają, że ta tradycja jest istotna dla 78% z nas. Bez zakłóceń możemy natomiast oddać się innym wielkanocnym zwyczajem, w tym m.in. malowaniu pisanek, które przygotowuje własnoręcznie 60% Polaków.Ponad 80 proc. respondentów deklarowało w badaniu przeprowadzonym w lutym, że stałym elementem ich świąt jest uroczyste niedzielne śniadanie. W tym roku Wielkanoc z pewnością umilą nam tradycyjne potrawy. Coroczny pojedynek pomiędzy żurkiem a barszczem białym, podobnie jak w ostatniej edycji badania, według respondentów wygrywa pierwsza z zup. Bez żurku wielkanocnego stołu nie wyobraża sobie 57 proc. badanych. W przypadku barszczu białego odsetek ten wynosi 41 proc. Jak co roku na świątecznym stole najważniejsze będą jajka – wskazało je 75 proc. badanych. Ponad połowa respondentów nie wyobraża sobie też Wielkanocy bez białej kiełbasy.