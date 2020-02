Smartfony Samsung Galaxy S20

Samsung zaprezentował smartfony Galaxy S20. Nową serię wyróżnia technologia 5G i wspomagany przez sztuczną inteligencję aparat fotograficzny. Linia Galaxy S20 zadebiutuje na sklepowych półkach 13 marca 2020 roku.

5G

Aparat w serii Galaxy S20

Galaxy S20 - funkcje

Wciągająca muzyka:

GALAXY BUDS+

Galaxy S20: Szary, Błękitny, Różowy

Galaxy S20+: Szary, Błękitny, Czarny

Galaxy S20 Ultra: Szary, Czarny

Galaxy Buds+: Czarny, Biały, Niebieski

Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra to smartfony z ekranami Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X o przekątnej odpowiednio 6,2, 6,7 i 6,9 cala. Galaxy S20 ma wyświetlacz Infinity-O o rozdzielczości 3200 x 1440 (563 ppi). Galaxy S20+ ma wyświetlacz Infinity-O o rozdzielczości 3200 × 1440 (525 ppi), a Galaxy S20 Ultra - 3200 × 1440 (511 ppi).Smartfon Samsung Galaxy S20 ma 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Samsung Galaxy S20+ w wersji 5G ma 12 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, a w wersji z LTE - 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Samsung Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra zostały wyposażone w baterie o pojemności odpowiednio - 4000 mAh, 4500 mAh i 5000 mAh. Pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10. W zestawie znajduje się szybka ładowarka 25W, a model Galaxy S20 Ultra wspiera również superszybkie ładowanie 45W.Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra oferują wsparcie dla technologii 5G. Smartfony Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra mogą wykorzystać zarówno pasma Sub‑6, jak i mmWave. Natomiast Galaxy S20 wspiera pasmo Sub-6. Smartfony oferują także możliwość samodzielnego i niesamodzielnego działania w ramach sieci 5G.Seria Galaxy S20 oferuje zupełnie nowy moduł aparatu – wspierany przez sztuczną inteligencję i wyposażony w największą matrycę.Dzięki zastosowaniu większej matrycy, aparaty w serii Galaxy S20 zapewniają wyższą rozdzielczość, która uwydatni każdy szczegół ujęcia oraz ułatwi edycję. Galaxy S20 oraz Galaxy S20+ wyposażono w aparat 64MP, podczas gdy Galaxy S20 Ultra oferuje aparat 108MP. Kolejnym benefitem większej matrycy są jeszcze lepsze zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Galaxy S20 Ultra idzie o krok dalej, oferując technologię łączenia 9 pikseli w 1 większy, co pozwala zmieniać rozdzielczość z 108MP do 12MP.Dzięki zoomowi w serii Galaxy S20 użytkownicy mogą dostrzec z daleka nawet najmniejsze detale. Galaxy S20 i Galaxy S20+ oferują 30x zoom, podczas gdy Galaxy S20 Ultra zapewnia nawet 100x zoom, który dzięki wykorzystaniu rozwiązań AI, minimalizuje utratę jakości przy dużym powiększeniu.Z serią smartfonów Galaxy S20 zarejestrować można każdą chwilę. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, urządzenia rejestrując dany moment warty upamiętnienia przygotowują z niego całą kolekcję fotografii i wideo do wyboru.Urządzenia Galaxy S20 pozwalają nagrywać wideo 8K. Za sprawą trybu Super Steady, oferującego stabilizację niwelującą rotowanie obrazu, można rejestrować wyraźniejsze, mniej poruszone nagrania. Dodatkowa analiza ruchu AI sprawia, że rozedrgane wideo będzie wyglądało tak, jakby nagrywano je z wykorzystaniem gimbala. Finalne materiały można odtworzyć na telewizorach Samsung QLED 8K i cieszyć się najlepszym obrazem lub uchwycić kadr z nagrania 8K i przekształcić go w zdjęcie o wysokiej rozdzielczości.Seria Galaxy S20 wprowadza jeszcze więcej udogodnień i funkcji stworzonych we współpracy z partnerami, aby codzienne korzystanie ze smartfonu było jeszcze przyjemniejsze.W dowolnym momencie dnia, użytkownicy mogą cieszyć się muzyką dzięki integracji Spotify i Bixby Routines. Z kolei funkcja Music Share, pozwala rozszerzyć połączenie Bluetooth np. na system audio w samochodzie czy kolejny głośnik i wspólnie z innymi cieszyć się ulubioną muzyką w trasie.Dzięki sieci 5G oraz pogłębionej integracji z Google Duo, smartfony Galaxy S20 znacząco poprawią wrażenia podczas przeprowadzania wideorozmów. Będzie można wybrać wideorozmowę wprost z ekranu wybierania numeru i cieszyć się jakością Full HD. Google Duo jest kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi, co pozwala rozmawiać z dowolną osobą. Za sprawą obiektywu szerokokątnego, w czacie może uczestniczyć cała rodzina, można również rozmawiać aż z 8 przyjaciółmi równocześnie.Już niedługo użytkownicy będą mogli dzielić się swoim wideo 8K jeszcze szybciej i prościej. Samsung nawiązał partnerstwo z YouTube, by umożliwić przesyłanie wideo 8K bezpośrednio do tego serwisu.ze względu na profesjonalne możliwości aparatu w serii Galaxy S20, Samsung i Netflix nawiązały współpracę. Jej efektem będą dodatkowe treści dotyczące produkcji Netflix Originals, stworzone przez uznanych reżyserów za pomocą smartfonów Galaxy S20.Smartfony Galaxy S20 wynoszą mobilne granie na zupełnie nowy poziom. Dzięki wyświetlaczowi 120 Hz zapewniają wyższą częstotliwość odświeżania i płynną rozgrywkę, a zatem parametry idealne do grania w sieci 5G. Microsoft, partner firmy Samsung, planuje jeszcze w tym roku wydać i udostępnić w Galaxy Store grę Forza Street. W połączeniu z szybkim procesorem, nawet 12 GB RAM, systemem audio dostrojonym przez AKG oraz działającym w tle trybem Game Booster optymalizującym pracę urządzenia, seria Galaxy S20 zapewnia nowy standard mobilnej rozgrywki.Smartfony Galaxy S20 są chronione przez platformę Samsung Knox, kompleksowy system zabezpieczeń obejmujący swoim działaniem zarówno podzespoły, jak i oprogramowanie. Dodatkowo, linia Galaxy S20 została wyposażona w nowy specjalny chip Guardian Chip, by zapewnić jeszcze lepszą ochronę przez atakami sprzętowymi.Smartfony Galaxy S20 wyposażono w One UI 2.0 – intuicyjny interfejs opracowany przez firmę Samsung. Za ich pośrednictwem można również sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi połączonymi aplikacją SmartThings, czy realizować cele zdrowotne przy pomocy Samsung Health.Nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds+ pozwalają na jeszcze lepszy odbiór ulubionej muzyki czy podcastów. Te dostrojone przez AKG słuchawki wyposażono w dwudrożny dynamiczny głośnik, 3 mikrofony gwarantujące jeszcze wyższą jakość dźwięku oraz dłuższy czas pracy na baterii. Jednorazowe ładowanie Galaxy Buds+ zapewnia do 11 godzin odtwarzania muzyki, a etui ładujące – kolejne 11 godzin. Aplikacja Galaxy Wearable jest teraz dostępna również na system iOS, co pozwoli cieszyć się doskonałymi wrażeniami muzycznymi niezależnie od używanego urządzenia.Linia Galaxy S20 zadebiutuje na sklepowych półkach 13 marca 2020 roku i będzie dostępna w różnych wersjach kolorystycznych: