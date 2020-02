Biurowce w Łodzi: kurs na 1 mln mkw.

Łódzkie biurowce rozwijają się ostatnio w bardzo dynamicznym tempie. Jak wynika z najnowszego komunikatu firmy Colliers International, w minionym roku zyskały one niemal 61 tys. mkw., w efekcie czego łączne zasoby łódzkiego rynku biurowego zdołały przebić barierę 0,5 mln mkw. W mieście coraz wyraźniej wyodrębniają się 3 główne huby biurowe.

Spektakularny rozwój łódzkich hubów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gina Sanders - Fotolia.com Biurowiec Według najnowszych danych Colliers International w 2019 roku w Łodzi oddano do użytku prawie 61 tys. mkw. biur.

Nie tylko klasyczne biurowce - rośnie znaczenie powierzchni flex

— Duża podaż z pewnością skłaniać będzie deweloperów do bacznego obserwowania popytu, który w ostatnich latach był stabilny. W 2020 roku współczynnik pustostanów nieznacznie wzrośnie i będziemy obserwować wypełnianie się realizowanych inwestycji. W najbliższych kwartałach okaże się, które z planowanych długo projektów ruszą, a na które będziemy musieli jeszcze trochę poczekać w drodze do równowagi między popytem a podażą na lokalnym rynku biurowym — mówi Andrzej Szczepanik, ekspert z łódzkiego biura Colliers International.

Łódzki Obszar Metropolitalny, obszar położony w centralnej części województwa łódzkiego i obejmujący 5 powiatów (powiat grodzki Łodzi oraz powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski) liczy sobie około 2,5 tys. km², którą to powierzchnię zamieszkuje przeszło 1,1 mln osób. To trzecia, największa aglomeracja naszego kraju oraz szósty co do wielkości regionalny rynek biurowy.Jeszcze do niedawna Łódź bywała traktowana jak uboga krewna pobliskiej Warszawy. Obecnie jednak wiele się w tej kwestii zmieniło - inwestorzy i deweloperzy docenili atuty Łodzi, wśród których, oprócz świetnego położenia geograficznego, wymieniają chociażby potencjał ludzki, w tym silny ośrodek akademicki oraz coraz szybsze połączenia kolejowe i drogowe ze stolicą. Swoje inwestycje w mieście ulokowali m.in. Avestus, Echo Investment, Skanska, HB Reavis, Ghelamco, Virako i MMG.W ostatnich latach Łódź znacząco poprawiła swój wizerunek i pozycję biznesową. W mieście umacnia się podział na 3 główne huby biurowe: Nowe Centrum Łodzi (NCŁ), okolice skrzyżowania al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego z ul. Piotrkowską, a także okolice skrzyżowania Marszałków – al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza i ul. Kopcińskiego.Spektakularny rozwój biurowców szczególnie widać na terenie Nowego Centrum Łodzi, wielofunkcyjnej przestrzeni, gdzie powstaje szereg inwestycji o różnym przeznaczeniu. Najważniejszą, zakończoną w minionym roku jest biurowiec Brama Miasta . NCŁ jest doskonałym przykładem rosnącego w siłę trendu projektowania śródmiejskich kwartałów łączących w jednym miejscu wszystkie funkcje: biurową, mieszkaniową, rozrywkową, handlową, usługową czy hotelową.Rok 2019 był rokiem ogromnego popytu na operatorów biur elastycznych, tzw. powierzchni flex. Rośnie znaczenie biur instant i coworkingów, a ich operatorzy zaczęli coraz mocniej eksplorować rynki regionalne. Znaczna część graczy z tego sektora, która już wynajęła powierzchnię, zacznie funkcjonować dopiero w roku 2020. Będzie to więc dla nich czas przejścia na stronę podażową, sprawdzian rynku i rentowności coworkingowych modeli biznesowych. W tym roku w Łodzi pojawią się kolejni duzi gracze.W 2019 roku czynsze w łódzkich biurowcach odnotowały niewielki wzrost, a eksperci Colliers przewidują utrzymanie się tendencji wzrostowej także w tym roku. Stawki wywoławcze w najlepszych budynkach kształtują się na poziomie 13,50 EUR/mkw./miesiąc.