Smartfon Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy XCover Pro. Smukła, lekka obudowa, 6,3 calowy wyświetlacz FHD+, wytrzymałość i bezpieczeństwo klasy militarnej to niektóre parametry tego dedykowanego dla biznesu telefonu.

Wszechstronne funkcje do pracy w terenie dzięki Samsung Partner Ecosystem

Bezpieczeństwo klasy militarnej i przyjazne dla przedsiębiorstw zarządzanie

Galaxy XCover Pro jest wodo- i pyłoszczelny oraz odporny na upadki z wysokości do 1,5 m, spełnia wymogi normy IP68. Jest także odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, wilgoć i inne niekorzystne czynniki środowiskowe, co zostało potwierdzone certyfikatem MIL-STD 810G.Smartfon ma 6,3 calowy wyświetlacz FHD+ z ulepszonym ekranem dotykowym, który można obsługiwać z mokrymi rękami i w rękawicach. Z kolei nowa funkcja wpisywania wiadomości za pomocą zamiany głosu na tekst umożliwia dyktowanie i wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, co zapewnia prostą i wygodną komunikację. Zrezygnowano z fizycznego przycisku głównego, dzięki czemu utrzymany został minimalistyczny design urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości.Wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611. Ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz microSD do 128 GB. Ma 13 MP aparat przedni i podwójny aparat tylny: 25 MP, autofokus, F1,7 oraz 8 MP, stałoogniskowy, F2,2.Galaxy XCover Pro pozwala użytkownikom spersonalizować obsługę za pomocą dwóch programowalnych klawiszy, dzięki którym jednym kliknięciem można generować własne działania.Smartfon Galaxy XCover Pro ma baterię o pojemności 4050 mAh.Galaxy XCover Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 10.0Specjaliści i osoby pracujące w terenie mogą korzystać z rozwiązań mobilnych z ekosystemu partnerskiego firmy Samsung. Ułatwiają one m.in. takie czynności jak zarządzanie stanem magazynowym, przetwarzanie płatności i komunikację w podróży.Aby ułatwić komunikację, przy ścisłej współpracy z firmą Microsoft, Samsung wprowadził w Galaxy XCover Pro Microsoft Teams – nową funkcję „walkie talkie”. Galaxy XCover Pro jest zawsze gotowy do nawiązania połączenia dzięki opcji „wciśnij, żeby rozmawiać” oferowanej przez dwa programowalne klawisze. Za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku użytkownicy mogą nawiązać kontakt m.in. z siedzibą firmy, dyspozytorami czy innymi członkami zespołu pracującymi w terenie.Samsung daje również pracownikom wszystkich branż możliwość korzystania z technologii mobilnych, które pomagają w realizacji codziennych zadań za sprawą rozwiązań programowych i sprzętowych takich firm jak Infinite Peripherals, KOAMTAC, Scandit i Visa. Osoby zatrudnione w handlu detalicznym mogą śledzić stany magazynowe i przetwarzać płatności, a także skanować kody kreskowe. Mają ponadto możliwość korzystania z gotowych do użytku mobilnych punktów sprzedaży (mPOS), których moduły płatnicze działają w oparciu o SDK dla rozwiązań sprzedawców takich punktów.Galaxy XCover Pro będzie oferował również Samsung POS, rozwiązanie mobilnego punktu sprzedaży (POS), które zostało zatwierdzone w programie pilotażowym Tap to Phone firmy Visa. To rozwiązanie umożliwia nadążanie za preferowanymi przez konsumentów metodami płatności i eliminuje potrzebę stosowania sprzętu przeznaczonego wyłącznie do obsługi POS. Zaawansowane oprogramowanie terminalu Tap to Phone opiera się na transakcjach z użyciem chipów EMV. Klienci będą mogli dokonać płatności w kilka sekund, zbliżając do Galaxy XCover Pro kartę, telefon lub zegarek.Bezpieczeństwo danych gwarantuje Samsung Knox – wielowarstwowa platforma zabezpieczeń klasy militarnej. Dzięki Samsung Knox pracownicy używający urządzeń mobilnych mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, takich jak ochrona sprzętowa, izolacja i szyfrowanie danych oraz ochrona rozruchu i jego środowiska. Zapewnia to zabezpieczenie krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji przed włamaniami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Urządzenie wyposażono również w czytnik linii papilarnych i funkcję rozpoznawania twarzy, która umożliwia bezdotykowy dostęp do telefonu podczas pracy w terenie.Dzięki Samsung Knox duże przedsiębiorstwa mogą szybko i łatwo konfigurować i dostosowywać smartfon oraz zarządzać wersjami jego oprogramowania sprzętowego, z kolei dzięki Knox Configure i Knox E-FOTA administratorzy IT mają kontrolę nad flotą urządzeń i aktualizacjami. Na wybranych rynkach Galaxy XCover Pro będzie dostępny w wersji Enterprise Edition, zapewniającej dwa lata dostępności na rynku i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń w celu zagwarantowania firmom ciągłości biznesowej.