Ferie zimowe, czyli w góry, ale niekoniecznie na narty

Zima w pełni, ferie zimowe rozpoczną się lada dzień i choć na śnieg możemy liczyć jedynie w górach, to nie powstrzymuje to nas od wyjazdów. Z analizy serwisu Triverna.pl wynika, że aż 88% Polaków ma w planach minimum jeden wyjazd, który zamierza zrealizować do końca lutego. Gdzie zamierzamy się udać? Jak będziemy odpoczywać?

Jak już wspomniano powyżej, wyjazd na ferie zimowe ma w planach blisko 9 na 10 Polaków. Przeważnie zamierzamy pozostać w kraju (58%). Najpopularniejsze są góry, w tym Tatry, a w dalszej kolejności Sudety i Beskidy. Co szósty z ankietowanych na wypoczynek wybiera jedno z polskich miast, a 6% wybiera się nad morze.I wprawdzie ferie zimowe preferujemy spędzać w górach, to okazuje się, że niekoniecznie ma to związek z zamiłowaniem do sportów zimowych . Zaledwie 15% badanych deklaruje, że zakłada na nogi narty lub snowboard za każdym razem, gdy wyjeżdża gdzieś zimą. 20% jeździ od czasu do czasu lub rzadko, a aż 40% – nigdy.Z komunikatu Triverna.pl wynika również, że wśród sposobów na spędzanie zimowego wypoczynku Polacy najczęściej wymieniają spacery i wycieczki. 4 na 10 osób zwiedza nowe miejsca, a blisko co trzecia woli odpoczywać. Relaks ułatwiają udogodnienia dostępne w hotelach, takie jak spa czy basen, z których korzysta co siódmy badany.3 na 10 Polaków na ferie zimowe zwykle wyjeżdżą za granicę. 40% z nich wybiera duże miasta, co trzecia osoba planuje wyjazd w góry, a co czwarta ucieka przed niskimi temperaturami nad morze. Wśród swoich ulubionych celów na zagraniczny wyjazd w sezonie zimowym Polacy najczęściej wymieniają przede wszystkim Hiszpanię i Włochy. W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków znalazły się też Austria, Słowacja i Czechy.Co druga badana osoba przyznaje, że chciałaby częściej wyjeżdżać zimą za granicę. Na przeszkodzie stoją jednak wyższe koszty takich podróży.