Gdzie najszybszy internet mobilny? Koniec roku dla T-Mobile i Orange

RFBenchmark prezentuje najświeższe zestawienie Operatorów Komórkowych RFBenchmark, wskazując na firmy, które w ostatnim miesiącu minionego roku zaoferowały nam najlepszą szybkość internetu mobilnego. Przeprowadzone pomiary wskazały na tych samych liderów, co w listopadzie. Wyróżniły się T-Mobile i Orange. Pierwszy oferował najlepszą szybkość pobierania danych i osiągnął najniższą wartość ping. Drugi wybił się na prowadzenie pod względem szybkości wysyłania danych.

Pobieranie danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Szybkość wysyłania danych LTE - internet mobilny w Polsce W zakresie szybkości wysyłania danych LTE wyniki były dość wyrównane, ale najlepszy ponownie okazał się Orange.

Najniższa wartość ping

Na wstępie warto podkreślić, że bazą najświeższego rankingu RFBenchmark.pl była rekordowa ilość 465208 pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w grudniu 2019 roku.Jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych LTE, to w grudniu triumfy po raz kolejny święcił T-Mobile , który zapewnił sobie zwycięstwo nieznacznie niższym niż miesiąc wcześniej wynikiem 27,09 Mb/s. Za liderem podążał Orange (26,34 Mb/s), a ostatnia pozycja na podium przypadła w udziale Play (25,42 Mb/s). Poza "pudłem" znalazł się Plus (23,91 Mb/s). Tym samym najnowsze zestawienie prezentuje się identycznie jak rankingi z października i listopada.Jak czytamy w komunikacie RFBenchmark, prowadzenia w drugiej klasyfikowanej kategorii rankingu na finiszu 2019 roku nie oddał też Orange. Operator poprawił delikatnie rezultat z listopada i rok ukończył z wynikiem 14,97 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Plus gorszy o niewiele ponad 1 Mb/s (13,92 Mb/s). Tuż za nim na ostatnim stopniu podium uplasował się Play (13,61 Mb/s), a najsłabiej z wysyłaniem danych poradził sobie T-Mobile (13,15 Mb/s).T-Mobile może cieszyć się z kolejnego z rzędu prowadzenia w tej klasyfikacji. Operator osiągnął niemal identyczny wynik jak w listopadzie (37,82 ms). Tuż za jego plecami znalazł się tym razem Orange (41,48 ms), który rzutem na taśmę przegonił Play (41,71 ms). Na końcu, podobnie jak miesiąc wcześniej, sklasyfikowany został Plus (44,23 ms).