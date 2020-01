Monitory Samsung Odyssey G9 i G7 dla graczy

Samsung Electronics zaprezentował na targach CES 2020 zakrzywione monitory do gier - Odyssey G9 i G7. Pierwszy ma 49 cali, drugi jest dostępny w wersji 27 i 32 calowej. Monitory maja wyświetlacze w technologii QLED, częstotliwość odświeżania na poziomie 240Hz i zakrzywienie 1000 R.

Odyssey G9

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor Samsung Odyssey G9 Samsung G9 to 49 calowy monitor, który jako pierwszy na świecie łączy w sobie rozdzielczość DQHD (5120×1440), częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 1 ms, zakrzywienie 1000 R i szczytową jasność 1000 cd/m2. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Odyssey G7

Urządzenia pozwalają na wyświetlanie obrazu z czasem reakcji na poziomie 1 ms oraz z częstotliwością odświeżania 240Hz dzięki technologii RapidCurve. Najnowsze monitory są także kompatybilne z NVIDIA G-SYNC oraz Adaptive Sync na DP1.4.Monitor Odyssey G9 ma 49 cali w formacie 32:9, rozdzielczość DQHD (5120×1440), częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 1 ms, zakrzywienie 1000 R i szczytową jasność 1000 cd/m2. Wyświetlacz został opracowany w technologii kropki kwantowej (QLED) w połączeniu z panelem VA i technologią HDR1000.Tył monitora wykończony jest białym, błyszczącym tworzywem, a na środku umieszczono podświetlenie infinty core oferujące 52 kolory podświetlenia i 5 funkcji świecenia, które można dopasować do różnych rodzajów gier.Monitor Odyssey G7 jest dostępny w wersji 27 i 32 calowej. Wykończony jest błyszczącym, czarnym tworzywem, ma zmieniający kolory rdzeń, którego podświetlenie można dopasować do rodzaju rozgrywki. G7 ma także podświetlenie przedniej obudowy monitora.Monitory G7 mają rozdzielczość QHD (2560×1440), proporcje ekranu 16:9, panel VA z technologią HDR600 i szczytową jasność dochodzącą do 600 cd/m2. Dodatkowo ekrany wykonane są w technologii QLED co zapewnia bardzo szeroki zakres odwzorowania kolorów, które są wyraźne nawet w jasnym świetle.Samsung G9 i G7 będą dostępne w globalnej sprzedaży na początku drugiego kwartału 2020.