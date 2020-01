Nowe technologie 2020. 5 prognoz Cisco

Jak zwykle na początku roku, firma Cisco opublikowała zestawienie najważniejszych trendów technologicznych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Na co warto zwrócić uwagę? Eksperci wskazują m.in. na internet przyszłości, lojalność wobec aplikacji jako nową odsłonę lojalności wobec marki, wzrost znaczenia sieci intuicyjnych, a także zakrojony na coraz większą skalę niedobór umiejętności biznesowych w IT.

Nowe technologie wymagają rozwijania Internetu przyszłości

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nmedia - Fotolia.com Jaki będzie internet przyszłości? Następna dekada zaowocuje zarówno rozwojem, jak i pojawieniem się nowych technologii, począwszy od rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, poprzez streaming 16K, sztuczną inteligencję, 5G a nawet 10G, obliczenia kwantowe, adaptacyjne i predykcyjne bezpieczeństwo cybernetyczne, autonomiczne pojazdy czy inteligentne IoT.

Aktywne wyszukiwanie zagrożeń i Zero-Trust

Lojalność wobec aplikacji to nowy wymiar lojalności wobec marki

Trendy sieciowe: podróż w kierunku sieci intuicyjnych (Intent-Based Networks)

Brak umiejętności biznesowych w IT będzie coraz bardziej odczuwalny

Jak pisze Cisco, w nadchodzących miesiącach będziemy obserwować kontynuację trendów, o których eksperci wspominali już wcześniej. Mowa tu m.in. o ekspansji łączności mobilnej, coraz szerszym zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz ewolucji w kierunku wielodomenowej architektury. Jednocześnie jednak zaznaczać się będą nowe tendencje. Oto, na co zwraca uwagę Cisco.Jak pisze Cisco, póki co nic nie wskazuje na to, aby nowe technologie i innowacje miały zamiar hamować. Transformacja cyfrowa kieruje dzisiejszą infrastrukturę sieciową do punktu krytycznego i wkrótce napotkamy barierę innowacyjną.Konieczne staje się więc rozwijanie Internetu przyszłości.Szacunki wskazują, że do 2023 r. do Internetu będzie podłączonych 49 mld urządzeń, a następna dekada zaowocuje zarówno rozwojem, jak i pojawieniem się nowych technologii, począwszy od rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, poprzez streaming 16K, sztuczną inteligencję , 5G a nawet 10G, obliczenia kwantowe, adaptacyjne i predykcyjne bezpieczeństwo cybernetyczne, autonomiczne pojazdy czy inteligentne IoT . Być może na rynku pojawią się również rozwiązania, o których jeszcze nie pomyśleliśmy.Wymagania i złożoność aplikacji przyszłej generacji przewyższą możliwości obecnej infrastruktury. Wkraczając w nową dekadę, musimy ponownie przemyśleć i wymyślić infrastrukturę internetową. Musimy sprawić, aby była szybsza, bardziej skalowalna i ekonomiczna, ale także łatwiejsza w zarządzaniu i zabezpieczeniu.Cisco ogłosiło niedawno plan budowy Internetu na kolejną dekadę innowacji cyfrowych. Trzon strategii technologicznej „Internet dla przyszłości" opiera się na inwestycjach rozwojowych w krzem, optykę i oprogramowanie, które pozwolą sprostać przyszłym wyzwaniom.W czasach, gdy zjawisko cyberprzestępczości wzrosło do takiego stopnia, że kosztuje gospodarki na całym świecie trzykrotnie więcej niż klęski żywiołowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa stale rosną.Jak pisze Cisco, reaktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, w tym rozwiązywanie problemów w momencie, kiedy zaczynają wpływać na systemy, jest coraz częściej niewystarczające. Organizacje muszą mierzyć się z nową rzeczywistością ograniczonego zaufania (ang. Zero Trust) i wyprzedzać zagrożenia.Oryginalny model Zero Trust, opracowany przez firmę Forrester, opiera się na zasadzie, w myśl której organizacje nie ufają niczemu, co znajduje się na zewnątrz, ale i wewnątrz ich sieci. Dostęp jest przyznawany jedynie autoryzowanym użytkownikom, urządzeniom i pakietom danych dopiero po zbudowaniu zaufania i ustaleniu poziomu zapobiegania zagrożeniom – nie wpływając przy tym na wrażenia użytkownika. Nadchodzące lata przyniosą znaczący wzrost popularności tego podejścia.Polowanie na zagrożenia będzie także odgrywać coraz większą rolę w całościowym podejściu organizacji do kwestii bezpieczeństwa. Podczas gdy tradycyjne scenariusze zazwyczaj zakładają reakcję na ostrzeżenia o wykryciu potencjalnie szkodliwej działalności, threat hunting wykracza poza znane spektrum zagrożeń i analizuje także te nieznane.Celem tych działań jest odkrycie nowego, jeszcze nieznanego złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach. Nawet jeżeli malware nie zostanie wykryty, działania te często pozwalają identyfikować luki, które wymagają nowych zasad dot. bezpieczeństwa. W związku z tym regularne poszukiwanie zagrożeń prowadzi do ogólnego zmniejszenia liczby potencjalnych wektorów ataku.W dzisiejszych czasach myśląc o biznesie, warto zastanowić się nad sposobami komunikacji cyfrowej, czy to za pośrednictwem aplikacji czy strony internetowej. Należy zadbać o łatwe i przyjemne doświadczenie użytkownika przy pierwszym kontakcie z technologią.Zgodnie z najnowszymi wynikami badania AppDynamics App Attention Index, korzystanie z usług cyfrowych stało się nieświadomym zachowaniem człowieka – tzw. „cyfrowym refleksem". W przeszłości konsumenci świadomie decydowali się na korzystanie z usług cyfrowych w celu wykonania zadania lub czynności. Dziś większość (71%) respondentów przyznaje, że usługi cyfrowe są nieodłącznym elementem ich codziennego życia.Badania pokazują, że ludzie szybko odwrócą się od marek, których aplikacje nie oferują doświadczenia użytkownika na najwyższym poziomie. W przypadku problemów z wydajnością, konsumenci zwrócą się do konkurencji (49%) lub aktywnie zniechęcą innych do korzystania z usługi lub marki (63%), nie dając nawet biznesowi szansy na wprowadzenie usprawnień.Dlatego też w 2020 r. i w kolejnych latach przedsiębiorstwa muszą zwracać uwagę na zerową tolerancję konsumentów na cokolwiek innego niż łatwe, szybkie i wyjątkowe doświadczenie cyfrowe. Sprawi to, że kluczowe staną się: analiza w czasie rzeczywistym wydajności aplikacji o krytycznym znaczeniu, lokalizacja wąskich gardeł i umożliwienie natychmiastowego działania.Kwestia sieci nigdy wcześniej nie miała większego znaczenia dla biznesu. Ich wartość wykracza daleko poza łączność między urządzeniami oraz poszczególnymi lokalizacjami. Obecnie sieć odgrywa kluczową rolę w ewolucji znaczenia aplikacji, zabezpieczeniu danych, transformacji infrastruktury i wzmacnianiu roli pracy zespołowej.W ostatnich latach dyskusje branżowe kręciły się wokół roli sieci zdefiniowanych programowo (ang. Software-defined Networks, SDN) jako kolejnej, ważnej fazy rozwoju sieci. SDN przynosi wiele korzyści, w tym scentralizowane zarządzanie i bezpieczeństwo, elastyczność i redukcję kosztów operacyjnych.Cisco nie postrzega SDN jako etapu końcowego, ale raczej ważny krok na drodze rozwoju infrastruktury sieciowej w kierunku prawdziwych sieci intuicyjnych (Intent-Based Networking - IBN) – systemów wykorzystujących AI i uczenie maszynowe do przewidywania działań, automatycznego wykrywania i rozwiązywania problemów oraz przeciwdziałania zagrożeniom, które stale ewoluują i uczą się.Adopcja SDN na rynku była bardzo silna, spośród ponad 2000 liderów IT i osób odpowiedzialnych za rozwój strategii dotyczącej sieci, przebadanych w raporcie Cisco Global Networking Trends, 41% posiada SDN w co najmniej jednej ze swoich domen sieciowych. Jednak tylko 4% z nich uważa, że ich sieci są dziś rzeczywiście intuicyjne. Są oni natomiast zgodni co do tego, że IBN odegra dużą rolę w ich najbliższej przyszłości. 78% przyznało, że wierzy, iż w ciągu dwóch lat ich sieci ewoluują w kierunku opartych na usługach i intuicji. 35% respondentów uważa, że ich sieci będą w pełni intuicyjne w tym samym okresie.Przyciąganie i utrzymanie talentów jest nadal głównym wyzwaniem, przed którym stoją liderzy IT. W badaniu Cisco przeprowadzonym wśród 600 informatyków i decydentów biznesowych, 93% przyznało, że luka na polu talentów jest tak poważna, że wyraźnie spowalnia transformację ich firm.Zmianie ulega rola specjalistów, na których jest największe zapotrzebowanie. Nie powinno dziwić więc, że stanowiska związane z oczywistymi obszarami wzrostu, takimi jak data science czy rozwój sztucznej inteligencji, nadal cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednak, aby sprostać potrzebom przedsiębiorstw, IT musi zmienić się z „przyjmujących zamówienia na technologie” w strategicznych partnerów biznesowych. Oznacza to zmianę codziennych ról pracowników działów IT z tych odpowiedzialnych za konfigurację urządzeń w kierunku osób rozwiązujących problemy na styku technologii i biznesu.W badaniu przeprowadzonym przez Cisco, kadra zarządzająca IT i biznesu zgodziła się, że największym problemem, przed którym stoją liderzy technologii, jest brak świadomości biznesowej. W związku z tym największym priorytetem przy zatrudnianiu kadry zarządzającej z branży IT i biznesu jest pozyskiwanie pracowników posiadających zarówno umiejętności techniczne, jak i biznesowe.W jaki sposób można sprostać tej potrzebie w przyszłości? Firmy, które odniosły sukces w działaniach na rzecz transformacji biznesowej, wykazywały ogólną preferencję do przekwalifikowania pracowników IT i umożliwiania im nabycia umiejętności biznesowych (preferencja nad outsourcingiem i zatrudnianiem nowych pracowników w miejsce już zatrudnionych), zachowując w ten sposób wiedzę o organizacji, jej kulturze i wartościach.