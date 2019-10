Najbardziej inteligentne przedsiębiorstwa bazują na IoT

Czy współczesne firmy są smart? Ile organizacji zdaje się zasługiwać na miano inteligentnego przedsiębiorstwa? Jaka wizja IoT im przyświeca? Co robią, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo? Odpowiedzi na te i inne pytania przynoszą wyniki "Intelligent Enterprise Index" (Wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa) - trzeciej już edycji globalnej ankiety, którą przeprowadziła firma Zebra Technologies Corporation. Okazuje się, że obecnie inteligentne rozwiązania wdraża rekordowe 61% firm. Dla porównania, w zeszłorocznej ankiecie takiej odpowiedzi udzieliła niespełna połowa badanych.

– Gdy trzy lata temu wprowadziliśmy wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa, wiele firm próbowało dopiero zrozumieć, jak najlepiej wdrożyć rozwiązania IoT i osadzić je w kontekście posiadanej infrastruktury – mówi Drew Ehlers, Global Futurist w Zebra Technologies. – Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania poprawą przejrzystości operacyjnej i zapewnieniem wygodniejszego dostępu do wartościowych danych biznesowych także na obrzeżach organizacji. Moim zdaniem to właśnie z tego względu coraz więcej firm angażuje się w realizację planów związanych z IoT, czemu będzie zapewne towarzyszyć wzrost inwestycji w perspektywie kilku najbliższych lat.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

Tempo wdrażania rozwiązań IoT rośnie i sprawia, że firmy stają się bardziej inteligentne . Zagregowany wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa, który w roku 2019 wyniósł 61,5 pkt., rośnie wraz z przechodzeniem coraz większej liczby firm z fazy analizy w fazę wdrożenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o prawie 6 punktów, a zawdzięczamy go coraz większym korzyściom z inteligentnych rozwiązań czerpanym przez firmy z sektora handlu detalicznego oraz transportu i logistyki. To także wzrost o ponad 9 punktów w porównaniu z rokiem 2017, w którym zadebiutował ten wskaźnik. Spośród wszystkich regionów największy roczny wzrost „inteligencji” przedsiębiorstw na tle 2018 r. uzyskał region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Indeks Intelligent Enterprise obrazuje, na jakim etapie znajdują się firmy, które pretendują do miana inteligentnych przedsiębiorstw . Jego autorzy analizują, jak badanym firmom udaje się łączyć rzeczywistość ze światem cyfrowym, aby zwiększyć widoczność zasobów i procesów, poprawić wydajność oraz przyspieszać wzrost. Wskaźnik uwzględnia aż 11 kryteriów, w tym np. wizję przedsiębiorstwa w zakresie IoT, poziom wdrożenia, zarządzanie danymi czy inteligentną analizę.Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy najbardziej imponujący wynik stał się udziałem sektora detalicznego, który - skupiając się na w/w kryteriach i działając w warunkach silnej presji na coraz to wyższą jakość obsługi klienta - zdołał awansować z samego końca rankingu niemal na jego szczyt, ustępując tylko służbie zdrowia.W ciągu ostatniego roku wzrosła też liczba przedsiębiorstw z indeksem wynoszącym co najmniej 75 punktów, który pozwala uznać je za prawdziwie „inteligentne”. W 2019 r. próg ten przekroczyło 17 proc. organizacji zatrudniających co najmniej 250 pracowników w porównaniu z zaledwie 11 proc.w roku ubiegłym. Co ciekawe, 37 proc. ankietowanych firm z sektora MŚP zatrudniających 50-249 pracowników uzyskało wynik 75 lub więcej punktów. Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa z wizją IoT są często bardziej „inteligentne” niż duże korporacje.