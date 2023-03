Metaverse, sztuczna inteligencja i chmura, czyli hot trendy w nowych technologiach

Nowe technologie rosną w siłę. W ich wdrażaniu w coraz większym jednak stopniu liczą się efektywne sposoby przenoszenia procesów biznesowych do świata wirtualnego. Najnowsze doniesienia opracowanego przez Deloitte raportu Tech Trends 2023 potwierdzają, że dla udanej transformacji liczą się przede wszystkim zrozumienie i akceptacja dla takich rozwiązań jak metaverse czy sztuczna inteligencja.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do czego skłania rosnąca popularność usług chmurowych?

Co w najbliższym czasie decydować może o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej ?

Czy przyszłość firm leży w metaverse?

Dążenie do upraszczania możliwości korzystania z coraz bardziej zaawansowanych technologii rewolucjonizuje charakterystykę cyfrowych narzędzi. Metawersum, chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja do niedawna stanowiły głównie tematy dyskusji futurystów, a od kilku lat coraz śmielej wkraczają w nasze codzienne życie. W najbliższej przyszłości to zdolność do implementacji nowoczesnych rozwiązań, jak i otwartość kadry pracowniczej na zmiany może decydować o tym, czy dany podmiot uzyska przewagę konkurencyjną w coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie – mówi Daniel Martyniuk, partner, lider Doradztwa Technologicznego, Deloitte.

Przyszłość firm leży w metaverse

Obecnie metaverse znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinach związanych z szeroko pojętą rozrywką. W bliskiej przyszłości wykorzystanie technologii VR w codziennej działalności przedsiębiorstw stanie się dużo bardziej popularne. Już teraz część firm przeprowadza symulacje inwestycji za pośrednictwem takich platform, co pozwala im na zwiększenie efektywności procesów. Jednocześnie należy podkreślić, że znajdujemy się na początku drogi do upowszechnienia wirtualnej rzeczywistości, dlatego inwestorzy upatrują w tym obszarze okazję do zaangażowania kapitałowego – mówi Wiesław Kotecki, partner, lider Customer, Strategy & Design, Deloitte.

Zaufanie do AI kluczem rozwoju nowych technologii

W czasach rynku pracownika poczucie komfortu w miejscu pracy staje się absolutnym priorytetem. Właściwa komunikacja roli sztucznej inteligencji w działalności firmy może się więc okazać kluczowa dla utrzymania efektywności pracy zespołów. Z czasem pozwoli to na zwiększenie zaufania kadry pracowniczej do AI, co stanowi podstawę do wspólnego i zarazem skutecznego funkcjonowania w ramach jednej organizacji– mówi Marcin Kruczyk, dyrektor, Artificial Intelligence & Data, Deloitte.

Metacloud sposobem na zarządzanie zdalnym środowiskiem

Przykład metacloud pokazuje często występującą sprzeczność interesów sprzedawcy i konsumenta. Jednocześnie wielu użytkowników rozwiązań IT ceni sobie zwinność, której przejawem jest korzystanie z usług różnych dostawców, w zależności od potrzeby chwili. Może to oznaczać, że w przyszłości popularnym konceptem okaże się być taktyczna metachmura, która z jednej strony będzie centralizować cloud computing, a z drugiej pozostawi użytkownikom wolność doboru narzędzia, zależnie od specyfiki danego zadania – mówi Marcin Ziółkowski, partner associate, Cloud Engineering, Deloitte.

Autorzy czternastej edycji raportu Deloitte Tech Trends 2023 wskazują na kwestie łatwości interakcji ze sprzętem, tempa przepływu informacji oraz szybkości przetwarzania danych, jako elementy od lat determinujące kierunki rozwoju sektora IT. Symbolem tego, w jakim momencie znajduje się branża technologii informatycznych, jest rozszerzona rzeczywistość, która coraz częściej towarzyszy ludziom nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.Jednym z szybciej rozwijających się trendów przedstawionych w raporcie Deloitte jest metaverse. O rosnącym znaczeniu tej technologii świadczą także prognozy analityków wskazujące, że do 2024 roku wartość tego rynku będzie sięgać 800 mld dolarów. Nie bez znaczenia są również potencjalne korzyści z wdrożenia rozwiązań „wirtualnego świata”, w postaci redukcji kosztów prac projektowych czy zwiększenia zaangażowania konsumentów. Autorzy raportu „Tech Trends 2023” podkreślają jednak, że metaverse nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla osobistych doświadczeń konsumenckich, tylko bardziej zaawansowany od np. mailingu kanał dotarcia do potencjalnego klienta. Sztuczna inteligencja i wyzwania związane z jej dynamicznym rozwojem są kolejnym z trendów wskazanych przez autorów raportu Deloitte. Podczas gdy korzyści wynikające z wykorzystania AI są powszechnie znane i co do zasady akceptowane, problemem staje się kwestia zaufania. W miarę wzrostu poziomu skomplikowania wykonywanych przez nie zadań, czego przejawem mogą być np. generowane doskonałej jakości obrazy czy rozpoznawanie mowy, wielu pracowników i konsumentów może mieć kłopot z pojmowaniem i akceptowaniem roli sztucznej inteligencji w życiu prywatnym oraz zawodowym.Jednym z rozwiązań, pozwalających ograniczyć poczucie niepokoju wśród kadry pracowniczej jest przyjęcie efektywnej strategii wdrożenia AI i jej odpowiednia komunikacja. Powszechna akceptacja i rozumienie jej roli pozwala bowiem zwiększyć zaufanie do nowych narzędzi odgrywających coraz bardziej znaczącą rolę w procesach firmy – 73 proc. przedsiębiorców biorących udział w trzeciej edycji badania Deloitte „State of AI in the Enterprise” stwierdziło, że zastosowanie AI stanowi kluczowy element sukcesu ich przedsiębiorstwa.Rozwiązania chmurowe ( cloud computing ) stały się nieodłącznym elementem działalności dzisiejszych firm, m.in. na skutek upowszechnienia pracy zdalnej. Według autorów raportu, blisko co dziewiąte przedsiębiorstwo korzysta z przynajmniej dwóch takich platform, a co czwarte z minimum pięciu.Jednym z największych wyzwań staje się konieczność koordynacji stosowanych rozwiązań chmurowych, pochodzących od różnych dostawców. Pozyskanie wszystkich potrzebnych narzędzi u jednego twórcy oprogramowania nie zawsze jest możliwe, natomiast kilka środowisk chmurowych może stwarzać ryzyko powstania luk w systemach bezpieczeństwa lub doprowadzać do rozmieszczenia danych w różnych repozytoriach. Powoduje to spore wzywania w obszarze efektywnego zarządzania wirtualną siecią usług, co skłania część firm do podjęcia prac nad strategią metacloud.Rozwiązanie to polega na opracowaniu głównej chmury, pozwalającej na dostęp do usług takich jak przechowywanie danych, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja.Główną zaletą tej technologii jest ograniczenie konieczności specjalizowania się przez administratorów w różnego rodzaju środowiskach typu cloud. Unifikacja systemów bezpieczeństwa eliminuje z kolei ryzyko powstania luk w zabezpieczeniach, natomiast optymalizacja wykorzystywanych narzędzi umożliwia redukcję kosztów oraz zmniejszenie ewentualnego poczucia chaosu w zespołach. Z drugiej strony, wyzwaniem dla rozwoju metacloud może okazać się rynek, a dokładniej niechęć dostawców usług typu cloud do tworzenia rozwiązań mogących ograniczyć ich potencjalne zyski. Brak zainteresowania branży może spowodować, że przedsiębiorcy myślący o optymalizacji usług chmurowych będą musieli samodzielnie stworzyć tego typu rozwiązania.