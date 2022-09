Inteligentne zabawki furtką dla cyberataków

Internet rzeczy znajduje zastosowanie w różnego rodzaju urządzeniach, także w inteligentnych zabawkach dla dzieci. Eksperci ESET zwracają jednak uwagę na fakt, że mogą być one źródłem cyber-problemów. O jakich kwestiach prywatności i bezpieczeństwa należy pamiętać korzystając z takich zabawek?

Inteligentne zabawki mogą być niebezpieczne Niektóre zabawki mogą wymagać przy uruchomieniu wprowadzenia poufnych danych, które niekoniecznie przechowywane są we właściwy, czyli bezpieczny sposób.

Choć tradycyjne zabawki nie odeszły, i najprawdopodobniej nigdy nie odejdą do lamusa, to obecnie do wspomagania rozwoju dzieci coraz częściej wykorzystujemy nowoczesne technologie. Jednym ze sposobów na to są inteligentne zabawki. Podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia bazującego na Internecie Rzeczy, również tu istotą działania jest wykorzystanie łączności, metod sztucznej inteligencji i dwukierunkowej komunikacji. Celem jest stworzenie urządzeń, wciągających i interaktywnych, które będą zapewniać responsywne wrażenia z korzystania z nich. Smart zabawki posiadają mikrofony i kamery oraz głośniki i wyświetlacze umożliwiające użytkownikom korzystanie z obrazów i dźwięków. Wyposażone są również w Bluetooth łączący zabawkę z dedykowaną jej aplikacją oraz interfejs do połączenia z routerem Wi-Fi. Inteligentne zabawki, dzięki technologii, pomagają najmłodszym wkraczać w rzeczywistość zupełnie odmienną, od tej, w której dorastała większość dorosłych obecnie ludzi.Zabawki działające jako urządzenia Internetu Rzeczy mają moc angażowania. Dwustronna interakcja pomaga rozwijać się młodemu człowiekowi. Niestety rosnąca konkurencja powoduje, że będący pod presją rynku producenci mogą oszczędzać na zabezpieczeniach.W przeszłości miało miejsce kilka niebezpiecznych zdarzeń, których negatywnymi bohaterami były właśnie inteligentne zabawki.W 2019 roku firma konsultingowa NCC Group przeprowadziła badanie siedmiu inteligentnych zabawek. Efektem testu było wykrycie 20 problemów – z których dwa uznano za wysokiego ryzyka, a dla trzech ryzyko określono jako średnie. Typowe problemy, na jakie wskazano w badaniu to:Co więcej istnieje teoretyczna możliwość, że atakujący poprzez zabawkę z funkcjami dźwiękowymi włamie się do inteligentnych domów, wykorzystując polecenia dźwiękowe do systemu aktywowanego głosem np. „otwórz drzwi wejściowe”. Choć taki scenariusz wydaje się nieprawdopodobny, to trzeba mieć świadomość, że nie jest on z gatunku science fiction.Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przypominają o stosowaniu dobrych praktyk, które pozwolą przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa i prywatności związanym z używaniem inteligentnych zabawek.