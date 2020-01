Smartfony Samsung Galaxy S10 Lite i Note10 Lite

Samsung Electronics wprowadza na rynek nowe smartfony Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite z wysokiej klasy aparatami, rysikami S Pen i pojemnymi bateriami. Galaxy Note10 Lite ma także rysik S Pen.

ma 6,7 calowy wyświetlacz Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O o rozdzielczości 2400 x 1080 (394 ppi). Ma aparat główny, ultraszerokokątny i makro, ale także nową optyczną stabilizację obrazu Super Steady OIS. W połączeniu z trybem Super Steady rozwiązanie to zapewnia większą stabilność dynamicznych zdjęć i filmów. Aparat ultraszerokokątny jest z kolei wyposażony w obiektyw o polu widzenia wynoszącym 123°, a zatem analogicznym do tego, jakim dysponuje ludzkie oko. Został wyposażony w 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej. Galaxy S10 Lite ma baterię o pojemności 4500 mAh. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10.0.ma także wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,7 cala. Ma 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 10 nm, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej. Został także wyposażony w baterię 4500 mAh i system Android 10.0. Galaxy Note10 Lite ma także rysik S Pen. Obsługa Bluetooth Low Energy (BLE) umożliwia sterowanie prezentacją, kontrolowanie wideo lub robienie zdjęć, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia rysika S Pen. Air Command zapewnia szybki i łatwy dostęp do głównych funkcji rysika. Prosta w obsłudze aplikacja Samsung Notes znacząco usprawnia robienie notatek. Co więcej, Galaxy Note10 Lite przekształca odręczne zapiski w tekst cyfrowy, gotowy do edycji i udostępnienia.Oba smartfony ma ją dostęp do aplikacji i usług Samsung, takich jak: Bixby (Vision, Lens, Routines) czy Samsung Health. Urządzenia są również chronione za pomocą Samsung Knox – kompleksowej platformy zabezpieczeń stworzonej przez firmę Samsung.Galaxy S10 Lite jest dostępny w kolorach Prism White, Prism Black i Prism Blue, natomiast Galaxy Note10 Lite oferowany jest w kolorach Aura Glow, Aura Black i Aura Red. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite będą prezentowane podczas targów CES 2020.