Gdzie najszybszy internet mobilny w XI 2019? Dominują T-Mobile i Orange

RFBenchmark po raz kolejny dostarcza nam danych odnośnie operatorów komórkowych, którzy mają w swojej ofercie najszybszy internet mobilny. Najświeższe, listopadowe zestawienie wskazuje m.in., że pod względem szybkości pobierania danych - już po raz trzeci z rzędu - równych sobie nie ma T-Mobile. Ta firma wyróżnia się również pod względem ping. W wysyłaniu danych bryluje Orange.

Pobieranie danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych LTE, to w listopadzie palma pierwszeństwa po raz kolejny powędrowała w ręce T-Mobile , który zapewnił sobie zwycięstwo nieznacznie wyższym niż miesiąc wcześniej wynikiem 28,4 Mb/s. Liderowi po piętach depcze Orange (27,46 Mb/s). Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale Play (25,2 Mb/s). Poza podium znalazł się Plus (23 Mb/s). Tym samym najnowsze zestawienie prezentuje się identycznie jak październikowe.Orange zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji z rezultatem 14,54 (13,81 Mb/s w październiku). Na drugiej pozycji znalazł się Plus (13,84 Mb/s), a brąz trafił do T-Mobile gorszego zaledwie o 0,15 Mb/s. Na czwartym miejscu także z niewielką stratą Play (13,36 Mb/s).T-Mobile może cieszyć się z kolejnego z rzędu prowadzenia w tej klasyfikacji. Operator osiągnął wynik 37,87 ms. Tuż za jego plecami znalazł się Play (43,3 ms), a podium zamknął tym razem Orange (44,04 ms). Na końcu sklasyfikowany został Plus (44,23 ms).