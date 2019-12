Microsoft Security Essentials skazany na śmierć z Windows 7?

14 stycznia 2020 r. Microsoft kończy wsparcie dla systemu Windows 7. Równocześnie przestaną być aktualizowane zabezpieczenia dla komponentu Microsoft Security Essentials, który jest zintegrowany z Windows 7.

„Twój komputer z systemem Windows 7 nie będzie chroniony przez MSE po 14 stycznia 2020 r. MSE jest unikalny dla systemu Windows 7 i korzysta z tych samych dat cyklu pomocy technicznej”, mówi Microsoft w FAQ.

Microsoft Security Essentials to składnik antywirusowy domyślnie implementowany w systemie Windows 7. Koniec wsparcia dla Windows 7, czyli koniec pomocy technicznej, aktualizacji oprogramowania i wypuszczania poprawek, obejmie także Microsoft Security Essentials.Microsoft próbuje nakłonić ludzi do aktualizacji systemu do Windows 10. Użytkownicy systemu Windows 7 wkrótce znów zostaną zalani wyskakującymi okienkami, które mają za zadanie wywrzeć na nich nacisk, aby porzucili stary system operacyjny i przenieśli się do nowego ekosystemu.Jak podaje Bitdefender, jest mała luka, ale zwykli użytkownicy z tego nie skorzystają:Udział w rynku Windows 7 szacuje się na 25 do 30%, co oznacza, że ogromna liczba komputerów wciąż działa na systemie operacyjnym, który niedługo będzie „martwy”. Zawieszenie aktualizacji Microsoft Security Essentials dotknie miliony ludzi, więc możliwe jest, że Microsoft przedłuży wsparcie nieco dłużej.