Samsung Flip 2 - nowy cyfrowy flipchart

Nowa wersja cyfrowego Flipcharta - Samsung Flip 2 - występuje w wariantach 55- i 65-calowym. Urządzenie oferuje funkcje takie jak: rozszerzone możliwości importu danych np. z przeglądarki internetowej, możliwość uruchamiania dokumentów w popularnych formatach pakietu Office i Adobe oraz nowy tryb, który umożliwia malowanie przy pomocy farb olejnych lub akwareli.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Flip 2 w biurze Na flipcharcie zmiany można nanosić tak, jak na normalnej tablicy czy kartce papieru, za pomocą pasywnych rysików. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Samsung Flip 2 w 55-calowej wersji (WM55R) jest wyposażony w nowy wąski statyw na kołach, który pozwala na łatwe przemieszczanie Flipa w obrębie biura oraz wygodną rotację ekranu z orientacji pionowej do poziomej. Wersja 65-calowa (WM65R) w przeciwieństwie do mniejszego odpowiednika może być przytwierdzona tylko do ściany. Specjalny uchwyt w połączeniu z płaską konstrukcją Flipa sprawia, że urządzenie idealnie przylega do ściany, zajmując mniej miejsca, dzięki czemu przestrzeń wygląda schludnie i estetycznie. Oba modele zostały wyposażone w wygodny uchwyt magnetyczny na pióro.Na flipcharcie zmiany można nanosić tak, jak na normalnej tablicy czy kartce papieru, za pomocą pasywnych rysików. Jednocześnie mogą to robić cztery osoby. Użytkownicy mogą szybko usunąć rysunki czy adnotacje przesuwając po ekranie palcem lub dłonią.Samsung Flip 2 pozwala również na nanoszenie uwag na obrazie z dowolnego źródła. Niezależnie czy wprowadzamy poprawki do projektu architektonicznego, czy zaznaczamy elementy na stopklatce z filmu, funkcja warstwy notatek pozwala na łatwe zapisywanie korekt bez ingerencji w oryginalną warstwę. Płynne i szybkie przewijanie stron i przechodzenie do wybranego miejsca na wirtualnej rolce jest dodatkową zaletą. Do dyspozycji jest aż 20 cyfrowych arkuszy w ramach jednego projektu (rolki), które mogą być zapełnione dowolną treścią. Oprócz trybu ołówka, który daje możliwość wyboru kilku grubości i palet kolorystycznych, Samsung Flip 2 oferuje tryb malarski, tworzący z Flipa 2 płótno do malowania farbami olejnymi lub akwarelami.Na urządzeniu można uruchomić wbudowaną przeglądarkę internetową, a szablony tła ekranu poprawią jakość pracy. Do wyboru są m.in. kalendarz, harmonogram czy lista kontrolna, ale można korzystać również z własnych wzorów. Osoby pracujące z programami biurowymi docenią przeglądarkę dokumentów kompatybilną z formatami Microsoft Office, takimi jak Word, PowerPoint oraz z popularnym formatem PDF od Adobe. Flip 2 oferuje także możliwość połączenia się z dowolnym wyświetlaczem za pomocą Samsung Workspace. Pozwala to na kontrolę komputera PC bez konieczności fizycznego połączenia kablem oraz łączność z urządzeniami przez Bluetooth. Obraz może być także przekazany do większego ekranu lub projektora za pomocą WiFi lub kabla HDMI.Samsung Flip 2 ma funkcję „Touch out”, która pozwala użytkownikom na synchronizację Flipa z urządzeniami osobistymi takimi jak smartfony z systemem Android czy komputery osobiste z Windows 10. Podłączenie urządzeń działających pod iOS również jest możliwe, ale wymaga zainstalowania zewnętrznego oprogramowania o nazwie MirrorOp. Dzięki temu wszelkie zmiany dokonane na ekranie Flipa zostaną odzwierciedlone w czasie rzeczywistym na podłączonym urządzeniu i odwrotnie. Urządzenie współpracuje teraz z pakietem Microsoft Office 365, zapewniając zdalny dostęp do plików, folderów i aplikacji.Samsung Flip 2, podobnie jak jego poprzednik, wyposażony jest także w dwa 10-watowe głośniki, które pozwalają na komfortowe odtwarzanie dźwięku nawet w dużym pomieszczeniu. Istnieje też możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku za pomocą kabla audio lub poprzez Bluetooth.