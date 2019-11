Aparat Olympus PEN E-PL10

Olympus zaprezentował aparat PEN E-PL10 z matrycą Live MOS 16 MP, procesorem obrazu i wbudowaną stabilizacją obrazu TruePic VIII. Jest lekki i wyposażony w szereg kreatywnych funkcji. Aparat jest dedykowany dla początkujących fotografów oraz osób, które szukają alternatywy dla smartfonów.

Aparat ma dostęp do Wi-Fi oraz Bluetooth, co umożliwia błyskawiczny transfer materiałów do smartfona z zainstalowaną bezpłatną aplikacją Olympus Image Share. Najnowsza wersja tej aplikacji zawiera filmiki instruktażowe, które wyjaśniają, jak należy zrobić zdjęcie w określonej sytuacji.Olympus PEN E-PL10 obsługuje się intuicyjnie. Żeby zrobić zdjęcie, wystarczy dotknąć ekranu LCD w wybranym miejscu, a aparat jednocześnie ustawi ostrość i wyzwoli migawkę (Touch AF Shutter). PEN E-PL10 ma także funkcję selfie, która włącza się automatycznie po przechyleniu aparatu w dół. Aparat E-PL10 daje użytkownikowi do dyspozycji 16 filtrów artystycznych z możliwością dostrajania ich intensywności. Osoby początkujące mogą korzystać z opcji Auto, a wtedy bezlusterkowiec rozpozna rodzaj sceny i sam dobierze najlepszy tryb fotografowania. Z kolei tryb Advanced Photo umożliwia korzystanie ze zdefiniowanych fabrycznie ustawień.Tryb Multi Exposure umożliwia wykonywanie zdjęć z wielokrotną ekspozycją, Live Composite pozwala uchwycić ślady ruchu gwiazd czy reflektorów samochodowych. Włączenie trybu cichego spowoduje natomiast wyłączenie dźwięku migawki, naciskanych przycisków oraz pokręteł.E-PL10 dostępny jest w trzech kolorach: białym, czarnym i brązowym, a także w dwóch zestawach - sam korpus (2699 złotych) lub korpus z obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (3199 złotych).