W sieci spędzamy 1/3 życia. Wiek nie gra tu roli

Powszechność dostępu do internetu sprawia, że pokaźna rzesza użytkowników spędza w sieci całkiem pokaźną część swojego dnia. I nie chodzi tu wyłącznie o przedstawicieli pokoleń, którym nowe technologie towarzyszyły właściwie od początku życia. Z zasobów sieci równie bowiem chętnie korzystają starsze generacje. Jak prezentują się statystyki? Tego dowiadujemy się z raportu Pew Research Center.

Kliknij, aby powiekszyć fot. gpointstudio - Fotolia.com W sieci spędzamy 1/3 życia Wyniki najnowszych badań, zrealizowanych przez PEW Research Center są więcej jak niepokojące – społeczeństwo stało się uzależnione od sieci do tego stopnia, że spędza tam więcej czasu niż z własnym partnerem.

“Jak pokazują statystyki World Economic Forum prawie dwie trzecie populacji świata jest podłączonych do sieci - to grupa ponad 4,4 miliarda użytkowników. Internet to już nie tylko miejsce gdzie doświadczamy rozrywki, ale również uczymy się i pracujemy. Co więcej, portal eMarketer szacuje, że 2019 będzie rokiem przełomowym, ponieważ pierwszy raz w historii wydatki na reklamę cyfrową przewyższą wydatki na reklamę telewizyjną. Przewiduje się również, że już w 2023, udział cyfrowych form promocji przekroczy dwie trzecie łącznych wydatków na media.” - mówi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies, polskiej spółki specjalizującej się w Big Data marketingu, a następnie dodaje: “Jak pokazał raport przygotowany przez IAB i PwC również rodzimy rynek podąża tą drogą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tegoroczne wydatki na reklamę w internecie po raz pierwszy przekroczyły telewizyjne.”

Pokolenia łączą się w sieci

- “Jak donosi Raconteur, tak wysoka aktywność w sieci sprawia, że cały cyfrowy wszechświat ma osiągnąć 44 zettabajty do 2020 roku. To paliwo dla biznesu, który swoje działanie coraz mocniej opiera o dane o użytkownikach Internetu - o preferencjach, nawykach i zainteresowaniach, co skutkuje powstawaniem coraz bardziej wyszukanych i spersonalizowanych doświadczeń.” - tłumaczy Piotr Prajsnar z Cloud Technologies.

A co robią najmłodsi?

Metryka w sieci nie gra roli. Tak można byłoby sformułować najbardziej ogólny wniosek z badania zrealizowanego przez Pew Research Center. Jego autorzy przyjrzeli się zachowaniom internautów z poszczególnych grup wiekowych. Niektóre z ich obserwacji są dość zaskakujące.O ile bowiem większego zdziwienia nie budzą zachowania pokolenia Y, o tyle już brwi można unieść na widok statystyk dotyczących starszych internautów. Okazuje się bowiem, że zarówno przedstawiciele generacji X, jaki i Baby Boomers i tzw. Silent Generation, od aktywności w sieci absolutnie nie stroniąJak wynika z badania, w sieci dominują Millenialsi. Nie jest to jednak żadne odkrycie, ponieważ są to osoby, którym internet towarzyszy od wczesnej młodości i które właściwie nie wyobrażają sobie bez niego życia. Na uwagę zasługuje jednak rosnący już od 2012 roku odsetek starszych użytkowników. W sieci coraz silniej zaznaczają swoją obecność reprezentanci pokolenia X (osoby urodzone w latach 1965-1980), Baby Boomers (1946- 1964), a także wspomniana już powyżej cicha generacja (1928-1945).Co interesujące, wspólnym mianownikiem dla wszystkim badanych grup jest to, że rośnie czas poświęcany konsumpcji treści. W sieci spędzamy prawie jedną trzecią dnia.Badanie potwierdza, że w sieci obecni są już wszyscy Millenialsi. Ciekawie przy tym prezentuje się fakt, że 19% z nich do tego celu wykorzystuje wyłącznie smartfona. Podobnie wygląda sytuacja w starszych grupach wiekowych. W przypadku generacji X jest to 17%, natomiast dla osób z powojennego wyżu demograficznego, tzw. Baby Boomers to 11% i 15% dla przedstawicieli cichej generacji. Co to może oznaczać?Wiemy już, że wszyscy “młodzi” korzystają z sieci, a jak wygląda sytuacja w innych grupach wiekowych? 91% przedstawicieli pokolenia X i 85% z wyżu demograficznego deklaruje, że korzysta z internetu, co wciąż jest imponującą wartością w zestawieniu z 62%, jakie osiągnęła grupa cichych, która jest najstarsza wiekowo.Jak dowodzi najnowszy raport organizacji Common Sense Media, migracja do sieci wciąż postępuje. Nastolatkowie spędzają średnio ponad siedem godzin dziennie przed ekranem w celach rozrywkowych, a młodzi dorośli - prawie pięć. Co ważne i niepokojące - ta statystyka nie obejmuje czasu, jaki spożytkują na ekranach w szkole czy odrabiając prace domowe.To oznacza, że doba ludzi podzielona jest na trzy części. ⅓ to praca lub szkoła, ⅓ to sen, a ⅓ to czas spędzany w sieci. Warto tu przywołać dane z Amerykańskiego Urzędu Statystycznego, który donosi, że osoby pochodzące z USA, które są w związkach spędzają średnio ze swoim partnerem od dwóch do dwóch i pół godziny dziennie, w tym weekendy. Najbliższej osobie poświęcamy mniej czasu niż technologii.