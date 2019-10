Baby Boomers i inni. 4 pokolenia na rynku pracy

Baby Boomers oraz X, Y i Z. To właśnie te cztery pokolenia spotykają się obecnie na rynku pracy. Ich przedstawiciele zasadniczo się różnią, ale nie oznacza to również, że nie mają cech wspólnych. Przeciwnie. Najnowszy raport Pracuj.pl wyraźnie pokazuje, że pracowników w różnym wieku ewidentnie łączy przekonanie o dużym znaczeniu zadowalających zarobów oraz dobrej atmosfery w miejscu pracy. Różnią się z kolei pod względem podejścia do relacji z szefem, bezpieczeństwa oraz chęci bycia docenianym.

„Generacja dobrej kariery” - raport skrót

Aż 68% badanych wskazuje, że ważnym aspektem pracy jest wynagrodzenie.

Pracownicy, którzy ukończyli 56. rok życia, szczególną wagę przywiązują do dobrej atmosfery w pracy.

Połowie Generacji Z zależy na byciu docenianym.

Generacja Y to pracownicy, którzy najczęściej oczekują, że ich pensje będą regularnie podnoszone.

Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia to kwestie, których waga zwiększa się wraz z upływem lat.

Niezależnie od wieku najlepszą formą docenienia pracownika są podwyżki i premie.

Od najmłodszych do najstarszych

Wynagrodzenie ważne dla wszystkich

Dla „Z” – docenianie, dla innych - atmosfera

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co cenią w pracy różne pokolenia? Wagę dobrych relacji z przełożonymi najczęściej podkreślają zbliżający się do emerytury baby boomersi (39%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Generację Z przyciągają miejsca, w których doceniane będą efekty ich działań. Firmy szukające młodych, nieoszlifowanych talentów powinny rozwijać mechanizmy grywalizacyjne, dbać o sensowne i wartościowe oceny okresowe, prowadzić komunikację wewnętrzną angażującą młode talenty. Z kolei na przykład w przypadku baby boomers potrzeba wysokich zarobków jest mniejsza od potrzeby dobrej atmosfery w zespole. To najbardziej lojalni pracownicy, którym warto zapewnić możliwość spokojnej realizacji obowiązków - komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Manager w Grupie Pracuj.

Stabilność przychodzi z wiekiem

Przełożony – ważniejszy dla starszych

Podwyżka, premia i awans – niezależne od wieku

Badania Pracuj.pl wyraźnie pokazują, że atrakcyjne zarobki i premie to atut, którym pracodawca może przyciągnąć przedstawicieli wszystkich pokoleń. Czy jednak rzeczywiście rekruterom pozostała tylko rywalizacja na wynagrodzenia? Oczywiście, że nie. Jak pokazują wyniki raportu, pracodawcy powinni zwracać uwagę także na inne aspekty pracy ważne dla poszczególnych pokoleń. Pamiętając o najważniejszym elemencie, jakim są kwestie finansowe, warto przyjrzeć się także innym czynnikom np. ocenom okresowym czy przejrzystym ścieżkom rozwoju – przekonuje Konstancja Zyzik.

Pokolenia: praca jak życie

Choć raport Pracuj.pl dotyczy rynku pracy, pokazuje także prawidłowości cyklu życia jednostek. To kolejne fazy naszych biografii od młodości, przez wczesną, właściwą i średnią dorosłość, aż do starości. Na nasze doświadczenia w pracy składają się m.in. styl życia, wzór życia rodzinnego, model konsumpcji, ścieżki kariery zawodowej związane z doświadczeniem pokoleniowym. W pewnym uproszczeniu różnice generacji pokazane w raporcie wynikają więc z faz cyklu życia, w której znajdują się badani z poszczególnych generacji – podsumowuje dr Paula Pustułka.

Na rynku pracy swoje pierwsze kroki stawiają właśnie przedstawiciele pokolenia Z , a więc osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia.Według różnych prognoz generacja Y (25-39 lat) już wkrótce zacznie stanowić połowę aktywnych pracowników. Generacja X (40-55 lat) rozwijała kariery niedługo po przełomowym ’89 roku. W końcu, baby boomers (56 lat i wyżej) – to pokolenie osób zbliżających się do wieku emerytalnego.W swoim najnowszym raporcie „Generacja dobrej kariery” Pracuj.pl przygląda się pracownikom w Polsce w różnym wieku. Każda z tych grup postrzegana bywa w dużym stopniu przez pryzmat stereotypów. Badacze postanowili je zweryfikować, pytając Polaków różnych pokoleń m.in. o to, co jest najważniejsze dla nich w pracy, czy są gotowi na zmiany w życiu zawodowym oraz jak reagują na coraz większe znaczenie technologii w firmach. W pierwszym z trzech materiałów o raporcie skupiamy się na tym, które elementy życia zawodowego są dla nich szczególnie ważne.Atrakcyjne wynagrodzenie jest najbardziej istotnym aspektem życia zawodowego dla przedstawicieli niemal wszystkich pokoleń – generacji Z, Y i X. Jako jeden z pięciu kluczowych elementów pracy wymienia go ogółem aż 68% badanych przez Pracuj.pl. Z tego schematu wyłamują się najstarsi baby boomers (56 lat i więcej) – wśród nich najczęściej wskazywana była dobra atmosfera w firmie (72%), a wynagrodzenie – jako drugie (65%).W czołowej trójce ważnych cech pracy, które wskazywały osoby w wieku 25-65 (generacji Y, X i baby boomers), znalazły się obok atrakcyjnego wynagrodzenia także dobra atmosfera (wskazało na nią 65% wszystkich badanych) oraz stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia (48%). Pod tym względem wyróżnia się generacja Z (18-24 lat) – to ona jako jedyna w czołowej trójce kluczowych aspektów pracy wskazała docenianie jej efektów przez szefów. To ważne dla aż 51% najmłodszych pracowników.Badania potwierdzają także, że znaczenie stabilności i bezpieczeństwa dla pracowników rośnie proporcjonalnie do ich wieku. O ile tylko 34% przedstawicieli generacji Z uważa ten aspekt pracy za ważny, o tyle zwraca na niego uwagę aż 56% baby boomersów. Z kolei regularne podwyżki są ważne dla „środkowych” pokoleń (25-55 lat) – wyraźnie częściej, niż dla Z i baby boomers.Interesujące jest podejście pracowników w różnym wieku do kwestii dobrych relacji z przełożonym. Najczęściej ich wagę podkreślają zbliżający się do emerytury baby boomersi (39%), najrzadziej - rozwijająca zawodowe skrzydła generacja Y (26%). Na relacje z szefem częściej zwracają uwagę najmłodsi (30%), nieco częściej – generacja X (32%).Co interesujące, badacze nie odnotowali znaczących różnic między pokoleniami w ocenie najlepszych form doceniania pracownika. We wszystkich grupach wiekowych najczęściej wskazywana była podwyżka – ogółem wybrało ją 90% badanych. Na drugim miejscu znalazły się premie (86%), a na trzecim - awans na wyższe stanowisko (82%). Pochwały od pracodawcy mają natomiast dla badanych zdecydowanie mniejsze znaczenie. Na równi z awansami i podwyżkami ceni je tylko 29% badanych. Najczęściej zajmują taką postawę młodzi z generacji Z (32%), najrzadziej – najstarsi baby boomers (25%).Jak zauważa dr Paula Pustułka, socjolog z Uniwersytetu SWPS, dane badawcze o różnych generacjach pozwalają zaobserwować, jak postawy i priorytety pracowników zmieniają się wraz z wiekiem.