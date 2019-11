Czy sprzedawca rozumie klientów?

O owocnej i sprawnej współpracy stron transakcji w handlu detalicznym można mówić wówczas, gdy oczekiwania kupującego pokrywają się z tym, co oferuje mu sprzedawca. O tak idealną sytuację jest oczywiście dość trudno, ale niewątpliwie warto dokładać starań, aby osiągnąć chociaż jej namiastkę. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że sprzedający często nie radzą sobie z zupełnie podstawowymi zagadnieniami, czego dobrym przykładem może być taka kwestia jak zwrot towaru.

„Oczekiwania konsumentów wciąż ewoluują, a każde pozytywne doświadczenie podnosi poprzeczkę dla sprzedawców” - powiedział Bartosz Kubicki z Oracle Retail Global Business Unit. „Kiedy klienci korzystają z wygodnego ridesharingu, przeglądają produkty w aplikacji lub wchodzą do sklepu stacjonarnego, to oczekują takiego samego poziomu obsługi we wszystkich interakcjach. Zwiększa to presję na sprzedawców, którzy muszą konkurować ze swoimi rywalami oraz z nowymi modelami biznesowymi”.

Zakupy Sprzedawcy detaliczni i klienci mają odmienne zdanie na temat zwrotów i obsługi w sklepach - według badania Oracle Retail klienci uważają, że marki nie spełniają ich oczekiwań.

Czego dokładanie chcą konsumenci? Co powinien oferować im sprzedawca?



Wygodne i bezproblemowe zakupy z wykorzystaniem technologii

Dostawa na żądanie

Promowanie lojalności

Jak wynika bowiem z najnowszego badania Oracle Retail, niemal 6 na 10 sprzedawców detalicznych zwrot towaru określa jako „bardzo łatwy”. Jednocześnie taki sam odsetek kupujących jeśli nie stwierdza, że jest on „wyjątkowo uciążliwy”, to zaznacza, że mógłby przebiegać w mniej skomplikowany sposób. Jak widać, konsensusu w tej kwestii raczej nie ma.Na tym jednak nie koniec różnic. Kolejną kwestią, która może stać się kością niezgody jest wygoda zakupów w placówce stacjonarnej, w tym np. dostępność rozmiarów. Jest ona ważna dla 56% kupujących i tylko 34 sprzedawców. Według klientów istotną kwestią jest zagwarantowanie im możliwości odkrywania, w tym np. wypróbowywania nowych produktów (36%), oraz porad ekspertów (22%). Wagę tych czynników dostrzega jedynie 18 i 6% sprzedawców.Na pytanie, w jaki sposób sprzedawcy przygotowują się na spełnianie wciąż ewoluujących wymagań klientów, zdecydowana większość z nich wskazywała na „szybszą dostawę”. Tu panuje zgoda, bo klienci są tego samego zdania. Co więcej, są również otwarci na nowe sposoby dostawy, o ile będą one tanie i szybkie. 92% konsumentów stwierdziło, że chciałoby mieć opcję „bezpłatnej dostawy w następnym dniu najszybszą dostępną metodą — dronem, samochodem autonomicznym, firmą kurierską itp.”. Oznacza to o wiele bardziej pozytywne podejście do nowych modeli dostawy w porównaniu z poprzednim badaniem. Z jednym zastrzeżeniem — zamawiany produkt powinien dotrzeć do nich na czas. Według 13% konsumentów konsekwencją opóźnionej dostawy będzie to, że sprzedawca straci jego zaufanie i już nigdy więcej nie zrobią u niego zakupów.Klienci chcą dziś kupować wygodnie i to niezależnie od tego, czy kupują w sklepach stacjonarnych czy internetowych, ponieważ nie uważają ich za oddzielne kanały sprzedaży. 51% konsumentów wiąże wygodę z dobrym procesem zakupowym, niezależnie od kanału. W Ameryce Północnej aż 57% respondentów ceni sobie wygodę ponad wszystko, w Europie jest to 50%.Klienci są otwarci na nowe technologie, które zwiększą wygodę ich zakupów. Ponad połowie (54%) respondentów podoba się idea „internetowej technologii, która pokazuje klientowi cyfrową wersję jego samego i umożliwia przymierzanie produktów (np. ubrań czy okularów przeciwsłonecznych)”.Klienci chcą jak najszybciej otrzymywać swoje zamówienia. Dlatego są coraz bardziej otwarci na nowe metody dostawy, które im to umożliwią. Ponad 90% chciałoby, aby sprzedawca oferował opcję bezpłatnej dostawy w następnym dniu najszybszą możliwą metodą, np. dronem, samochodem autonomicznym czy kurierem. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z liczbą klientów, którzy stwierdzili, że takie metody dostawy byłyby „super” w zeszłorocznym badaniu (wtedy uważało tak 43% respondentów).Konsumenci cenią sobie również wybór — większość z nich (86%) zgadza się, że w momencie składania zamówienia sprzedawca powinien umożliwiać im wybór najwygodniejszej opcji dostawy. Podczas gdy 87% sprzedawców rozumie, że wybór jest dla klientów ważny, to ta potrzeba wciąż jeszcze nie jest w pełni zaspokajana — 47% klientów twierdzi, że interesująca ich opcja dostawy jest dostępna czasami lub rzadko, lub nawet nie jest dostępna nigdy.Na tym froncie wygranym jest sprzedawca prowadzący wyłącznie handel przez Internet , ponieważ 61% klientów uważa, że „interesująca ich opcja dostawy jest zawsze dostępna”, podczas gdy w przypadku tradycyjnych sprzedawców uważa tak tylko 52% klientów.Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń nie ogranicza się już do dynamicznych treści czy „ofert specjalnych”. Klienci oczekują preferencyjnego traktowania na podstawie ich relacji z marką. Około połowa (48%) uważa, że otrzymanie w nagrodę za lojalność ofert lub zniżek lepszych niż te, które dostają inni klienci, jest „absolutnie niezbędne”. Aby zdobyć lojalność klientów, sprzedawca powinien zapewniać im również przejrzystość: około połowa (52%) klientów bardziej ufa sprzedającym którzy w przypadku problemów czy wycofania wadliwych produktów z rynku reagują natychmiast, a 47% respondentów chętniej zaufałoby nowym markom, jeśli są one „uczciwe i autentyczne”.Klienci twierdzą jednak, że lojalność trudno jest zdobyć — tylko jeden na pięciu (21%) przedstawicieli pokolenia Y i Z całkowicie wierzy w to, co mówi mu sprzedawca. Kiedy pojawiają się problemy z kupionymi produktami, 66% konsumentów oczekuje, że zostaną powiadomieni natychmiast, a wśród przedstawicieli pokolenia powojennego wyżu demograficznego odsetek ten wynosi aż 72%.