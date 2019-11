Czy centra handlowe bez rozrywki tracą rację bytu?

Kina, multipleksy, kluby fitness, kąciki zabawy dla dzieci, szkoły tańca, czy escape roomy. To tylko przykłady proponowanej nam obecnie przez centra handlowe oferty rozrywkowej. Ta ostatnia staje się nie tylko coraz szersza, ale również coraz bardziej innowacyjna i angażująca. Polacy na rozrywkę wydają niespełna 17,89 EUR na miesiąc. To dwukrotnie mniej niż Czesi i Łotysze.

Kina/multipleksy – Białoruś

Kluby fitness – Albania

Kąciki zabawy dla dzieci – Czechy

- W Polsce jedną z najszybciej rozwijających się koncepcji są escape roomy (pokoje zagadek), labirynty itp. Do takiej kategorii należą centra rozrywki takie, jak TEPfactor czy Jump World. Najwięcej tego typu najemców (121) działa na Ukrainie - mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pavel Losevsky - Fotolia.com.jpg Centrum handlowe W ofercie rozrywkowej centrów handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przeważają multipleksy i kluby fitness, jednak na popularności zyskują także nowe formy rekreacji.

- Wiele państw, takich jak Czechy, Białoruś, Węgry, Bułgaria, Chorwacja czy Rumunia, wspierają małe, lokalne kina, które postrzegają jako integralną część swojej kultury i tradycji. W ich utrzymaniu pomagają fundusze z budżetów samorządów - mówi Kevin Turpin, dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers International.

Rozrywka - koncepcje autorskie

Polska – szkoła tańca, np. Egurrola Dance Studio

Czechy – centra wellness, np. Saunia

Słowacja, Łotwa, Białoruś – kasyna, np. Olympic Casino

Tego, jaką rozrywkę proponują nam dziś centra handlowe, możemy dowiedzieć się z opracowanego przez Colliers International raportu. Opracowanie bierze pod lupę 13 rynków naszego regionu. Przygląda się zarówno m.in. ofercie, jaką proponują mieszkańcom Europy Środkowo-Wschodniej centra handlowe , jak i wydatkom na rozrywkę w poszczególnych krajach. Oto główne wnioski, do których prowadzi.Z danych Colliers Internationa wynika, że statystyczny Kowalski na kategorię "rozrywka" wydaje średnio 17,89 EUR. To dość skromny wynik, zważywszy chociażby wydatki Czecha (38,23 EUR), Łotysza (35,6 EUR) czy Słowaka (22,46 EUR)Najmniejsze zagęszczenie najemców reprezentujących sektor rekreacji i rozrywki w centrach handlowych (biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców przypadających na jednego najemcę w centrum) przedstawia się następująco:Analizowane centra handlowe dysponują 452 kinami i multipleksami, przy czym najwięcej (ponad 125) znajduje się nad Wisłą. W większości krajów regionu CEE nadal funkcjonują obok siebie kina sieciowe i lokalne, będące własnością krajowych operatorów. Przykładem takiego operatora może być polska sieć Helios, zdecydowany lider pod względem liczby multipleksów w kraju.Mimo że multipleksy i kluby fitness to dominująca oferta rozrywkowa, którą proponują centra handlowe, w niektórych krajach popularnością cieszą się również oryginalne koncepcje autorskie. Wśród przykładów można wymienić: