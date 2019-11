4 hale magazynowe w ramach Panattoni Park Lublin III

Panattoni Europe po raz kolejny inwestuje w Lublinie. Tym razem chodzi o Panattoni Park Lublin III. Obiekt powstanie na działce przy ulicy Mełgiewskiej, a więc w granicach miastach, a jednocześnie tuż przy wjeździe na drogę wojewódzką nr 822 Złożą się na niego cztery hale magazynowe, łącznie 53 110 m kw.

Na terenie Panattoni Park Lublin III powstaną cztery hale magazynowo-produkcyjne o powierzchniach 20 000 m kw., 18 300 m kw., 6 700 m kw. oraz 8 110 m kw. Zapewnią one możliwość elastycznego kształtowania modułów, w efekcie czego powinny trafiać w potrzeby klientów reprezentujących różne branże. 12 000 m kw. już zresztą zostało zarezerwowanych przez operatorów logistycznych.Lokalizacja inwestycji zapewnia bliskość zarówno wspomnianej we wstępie drogi wojewódzkiej nr 822, jak i skrzyżowania z obwodnicą Lublina (węzeł Lublin Zadębie) w ciągu dróg ekspresowych S12 i S17.Panattoni Park Lublin III to już trzecia tego rodzaju inwestycja Panattoni na terenie województwa lubelskiego. Przedstawiciele dewelopera przekonują, że rosnąca atrakcyjność samego Lublina, jak i całej Polski Wschodniej uwarunkowana jest wieloma czynnikami, ale kluczowym z nich jest intensywny rozwój tamtejszej infrastruktury drogowej. Mowa tu m.in. o nowo powstałej obwodnicy Lublina, postępującej realizacji drogi ekspresowej nr 17 czy trasy S 19 między Lublinem a Rzeszowem. Ta ostatnia jest częścią budowy szlaku Via Carpatia - paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego północ i południe Europy od Litwy – przez Białystok, Lublin, Rzeszów - po Grecję. Jego ukończenie efektywnie połączy regiony Polski Wschodniej z resztą kraju, Europy i świata.Dużą rolę odgrywa również dostęp do zasobów ludzkich w regionie, którego deficyt zaczynają odczuwać dotychczasowe wielkie zagłębia inwestycyjne. Lubelszczyzna - z ponad dwumilionową populacją, bezrobociem wyższym niż w innych regionach oraz dziewięcioma szkołami wyższymi, w których rocznie kształci się ok. 65 tysięcy osób - jest w stanie zapewnić stały dopływ wykwalifikowanych pracowników.Sieć dróg zapewnia dogodne połączenie tak z lotniskiem w Lublinie (10 km) jak dworcem PKP (5 km). Położenie w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego, terminala kolejowego oraz w niedużej odległości od wschodniej granicy Unii Europejskiej stwarza optymalne warunki zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.