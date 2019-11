Nowoczesna Gospodarka: zatrudnienie w III kw. 2019

Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki ciągle potrzebują nowych pracowników. Z analizującego dane z III kwartału bieżącego roku raportu ADP Polska wynika, że badany okres zakończył się wzrostem zatrudnienia na poziomie 5,07 proc. I wprawdzie taki rezultat oznacza również pewne wyhamowanie względem poprzedniego kwartału, to i tak jest on niemal dwukrotnie wyższy od ogólnorynkowego (średnio 2,6 proc. wg GUS). W efekcie tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 107,87. Siłą, która decyduje o wzroście zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce, są przede wszystkim największe, zatrudniające poniżej 500 pracowników, firmy, które w badanym okresie przyjęły do pracy o 8,6 proc. więcej pracowników aniżeli w III kw. 2018 r.

– Od III kwartału 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Największym wyzwaniem, które z miesiąca na miesiąc narasta, jest niedobór pracowników. Na koniec września mieliśmy do czynienia z najniższą od 29 lat stopą bezrobocia, wynoszącą 5,1 proc. Dla polskich pracodawców kluczowe są również rosnące koszty prowadzenia biznesu, związane z np. dużą konkurencją w kwestii oferowanych wynagrodzeń, obowiązkiem wprowadzenia PPK, czy wzrostem płacy minimalnej – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.



Produkcja wyhamowuje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firm . W III kw. 2019 r. firmy produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 3,89 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Małe firmy usługowej zatrudniają najdynamiczniej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firm W III kw. 2019 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które w tym okresie zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

Wprawdzie wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce nadal przewyższa poziom 5 proc., dystansując tym samym ogół rynku, to jednak nie sposób nie wspomnieć, że w sektorze produkcyjnym biznesowej awangardy odnotowano najskromniejszy wynik od 5 lat. W badanym okresie firmy produkcyjne podniosły zatrudnienie tylko o 3,89 proc. (vs III kw. 2018 r.), za co w największej mierze odpowiadały największe przedsiębiorstwa (3,61 proc.).Największym zaskoczeniem III kw. 2019 r. okazały się małe firmy usługowe, które w badanych okresie powiększyły zatrudnienie o pokaźne 9,58 proc. (vs III kw. 2018 r.). To najwyższy wzrost od I kw. 2012 r., kiedy to dynamika sięgnęła rekordowych 17,2 proc. W dużych firmach usługowych natomiast dynamika zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+4,45 proc. vs III kw. 2018 r.). Warto zauważyć, iż dystans między małymi i dużymi firmami wyniósł rekordowe 5,13 p.p.O tym, że przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku świadczy również rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki. Miernik ten bazuje na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. W III kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,07 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 2,6 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 107,87 (+2,47 pkt).