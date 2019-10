1/3 Polaków zakupy przez Internet robi min. raz w miesiącu

Zakupy przez internet stają się codziennością. Już 3 na 10 z nas deklaruje, że robi je minimum raz na miesiąc, a niemal połowa (46%) wskazuje, że robiłaby to jeszcze częściej, jeżeli tylko ceny oferowane przez e-sprzedawców były niższe aniżeli w sklepach stacjonarnych. To niektóre wnioski, do których prowadzi drugi z raportów opracowanych w ramach cyklu badań opinii publicznej w projekcie POLSKI MONITOR OPINII – wspólnej inicjatywy Banku PKO BP, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii.

– Rozwój nowoczesnych technologii płatniczych, innowacyjne formy płatności, rozliczeń i wysyłki w rodzaju Allegro Smart czy Revoluta, będą tylko stale umacniać mocny trend wzrostowy. Aktualnie, według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, zaledwie kilkanaście procent przedsiębiorców z segmentu MŚP wykorzystuje zdobycze technologii internetowych do handlu. W zaistniałej sytuacji to konsumenci przy pomocy nowych platform i metod komunikacji, w tym mediów społecznościowych takich jak Instagram, mogą stanowić siłę napędową zmian w rodzimym krajobrazie biznesu e-commerce – twierdzi Marcin Duma, prezes IBRiS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Zakupy w sieci Blisko 1/3 badanych robi zakupy w Internecie przynajmniej raz w miesiącu.

– Zdecydowanie zgadzam się z poglądem, że wyznaczanie i wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju dla firm z sektora e-commerce to rola polskich konsumentów, jako bezpośrednich odbiorców rozwiązań wdrażanych przez przedstawicieli branży. Stąd też niniejsze badanie skupia się na opinii „zwykłych” Polaków na temat dokonywania zakupów przez Internet – dodaje Marcin Duma.

Celem, który przyświecał autorom raportu, było wskazanie na postawy, jakie charakteryzują społeczeństwo i sektor MŚP w odniesieniu do najistotniejszych obszarów handlu internetowego, płatności cyfrowych oraz innowacji wdrażanych w tych obszarach przez rodzime przedsiębiorstwa.Potencjał tego rynku jest niezaprzeczalny. Dane Statista Digital Market Outlook wskazują, że polski rynek e-handlu plasuje się na 13. pozycji zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków lokalnych. W minionym roku jego wartość przewyższyła 40 mld złotych, a najświeższe prognozy i bieżąca dynamika wskazują, że ten rok uda się zakończyć wynikiem 50 mld zł.Rosnący dostęp do Internetu stanowi koło zamachowe rozwoju e-zakupów w Polsce. Jak wynika z raportu POLSKIEGO MONITORA OPINII, 80 proc. wszystkich respondentów ma w gospodarstwie domowym stałą sieć, zaś 70 proc. badanych korzysta z niej na co dzień poprzez smartfon bądź telefon komórkowy.Jak wynika z badania, ok. 30 proc. polskich konsumentów dokonuje zakupów w Internecie przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 23 proc. co najmniej raz na pół roku. To, co napawa optymizmem, to fakt, że aż 50 proc. przebadanych konsumentów robiących zakupy przez internet w ostatnich 6-ciu miesiącach wykorzystywało do płatności aplikację bankową w telefonie bądź na tablecie.Cenną wskazówką na temat preferencji e-zakupowych Polaków jest deklarowany przez respondentów badania „koszyk” zakupowy. Przodują w nim: odzież (60-proc. wskazań), książki (32 proc.), sprzęt i akcesoria komputerowe (27 proc.), kosmetyki (27 proc.), sprzęt RTV/AGD (25 proc.), gry (15 proc.).Co skłoniłoby rodaków do częstszego robienia zakupów przez Internet? Odpowiedź jest oczywista - korzystniejsze ceny w porównaniu do tradycyjnych kanałów sprzedaży. Deklaruje tak aż 46 proc. badanych. Podobna odpowiedź dotyczy intencji pierwszego zakupu dokonywanego w cyfrowym środowisku. Atrakcyjną cenę produktu wskazuje aż 58 proc. badanych, gdzie drugą najczęstszą odpowiedzią – opinie na forach internetowych/grupach dyskusyjnych – wskazało tylko 21 proc. respondentów.