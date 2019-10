Na jakie benefity pozapłacowe liczą pracownicy z Ukrainy?

Dla obcokrajowców przyjeżdżających do naszego kraju w celach zarobkowych liczy się oczywiście oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie, ale nie bez znaczenia są również benefity pozapłacowe. Które? Z badania zrealizowanego przez OTTO Work Force Polska wynika, że pracownicy z Ukrainy najbardziej cenią sobie prywatną opiekę medyczną - 61 proc. z nich wskazuje ją jako najbardziej atrakcyjne i motywujące świadczenie. Tego rodzaju dodatek do pensji proponuje niemal połowa polskich przedsiębiorców.

Pracodawcy dbają o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

Jakich benefitów oczekują pracownicy z Ukrainy?

Ukraińcy decydują się na emigracje głównie z powodów ekonomicznych. Zarabiają, by podnieść jakość nie tylko swojego życia, ale także swoich najbliższych, którzy zostali na Ukrainie. Z tego powodu ważne są dla nich benefity, które pozwalają im możliwie jak najwięcej zaoszczędzić. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się te związane ze spędzaniem czasu wolnego, choć oczywiście również są bardzo ważne. Polscy pracodawcy stają przez trudnym zadaniem. Ze względu na niedobory siły roboczej na rynku pracy oraz na wyższe wynagrodzenia za granicą powinni w możliwie jak największym stopniu dopasować benefity pozapłacowe do oczekiwań swoich pracowników, by zatrzymać ich na dłużej – komentuje Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska.

Dziś właściwie trudno już o znalezienie oferty pracy, w której nie byłoby mowy o dodatkowych benefitach dla pracowników . HR-owcy najwyraźniej dostrzegli moc, jaką mają takie świadczenia zarówno w zakresie skutecznego zatrzymywania pracowników, jak i pozyskiwania nowych kadr.Okazuje się, że polscy pracodawcy stawiają przede wszystkim na zdrowie i samopoczucie pracowników - benefitami pozapłacowymi oferowanymi przez niemal co drugie przedsiębiorstwo (49%) są karty sportowe oraz prywatna opieka medyczna. Popularnym świadczeniem (46%) są również dodatkowe ubezpieczenia grupowe (46%). 27% badanych pracodawców proponuje zatrudnionym bilety do kin i teatrów, 18% dofinansowanie do posiłków, 13% zniżki i rabaty do sklepów, a 8% instytucji dofinansowanie do żłobków i przedszkoli. Żadnych świadczeń pozapłacowych nie ma w swojej ofercie jedynie co piąta badana firma (18%). Czy wprowadzając wymienione świadczenia dodatkowe polscy pracodawcy spełniają oczekiwania pracowników z Ukrainy – największej grupy obcokrajowców w Polsce?W obliczu zbliżającej się liberalizacji przepisów w zakresie zatrudnienia obcokrajowców w Niemczech oraz wyższych zarobków u naszych południowych sąsiadów (zarobki w Czechach i na Słowacji są średnio o 10-15% wyższe niż w Polsce) Ukraińcy coraz większą uwagę zwracają na atrakcyjność polskich ofert pracy. Interesuje ich już nie tylko sama możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia za wyższe niż na Ukrainie wynagrodzenie, ale także benefity pozapłacowe zachęcające do podjęcia pracy w Polsce. Dla większości z nich (61%), najbardziej motywującym dodatkiem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna. Na drugim miejscu znalazło się dofinansowanie do posiłków w pracy (53%), na kolejnych: zniżki/rabaty do sklepów (44%), karty sportowe (wstęp do fitness klubów, siłowni itp.) (43%), ubezpieczenie grupowe (28%), bilety do kin i teatrów (22%), dofinansowanie do szkół i przedszkoli (13%).