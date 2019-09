Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”. W badaniu uczestniczyło 4 037 osób.

Popularność przyznawania benefitów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Popularność przyznawania benefitów wśród pracowników w firmach różnej wielkości W 2019 roku 82% ankietowanych zdeklarowało, że w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najpopularniejsze benefity

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2019 roku Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem w 2019 roku okazał się dodatkowy pakiet opieki medycznej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

płeć,

wiek,

dział,

branża,

szczebel zatrudnienia,

pochodzenie kapitału firmy,

miejscowość zatrudnienia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 2. Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w różnych grupach wiekowych Jak wynika z badania osoby młodsze częściej korzystają z karnetów na siłownię i do klubów fitness. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Czy preferowane benefity pokrywają się z ofertą pracodawców?

Finansowanie benefitów

