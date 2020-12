Praca tymczasowa: pracownicy z Ukrainy pracują 2 razy więcej niż Polacy

Praca tymczasowa cieszy się w naszym kraju dość sporą popularnością. Jeżeli jednak spojrzeć na ilość godzin, jaką w tym modelu przepracowujemy my, a jaką pracownicy z Ukrainy, to staje się jasne, kto upodobał sobie ją w większym stopniu. Jak podaje Grupa Progres, w mijającym roku statystyczny Ukrainiec spędził w pracy tymczasowej 577 RBH, czyli o 277 RBH więcej niż zatrudniony tymczasowo obywatel Polski. Pomimo tego, to Polacy są siłą, która przeważa na rynku pracy tymczasowej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto dominował na rynku pracy tymczasowej w 2019 i 2020 roku?

Czym przede wszystkim uwarunkowane jest zaangażowanie pracowników z Ukrainy w pracę?

Które z minionych miesięcy okazały się dla pracowników tymczasowych najmniej owocne?



Pracownicy z Ukrainy pracują więcej niż Polacy Średnio 577 RBH przepracował tymczasowo statystyczny Ukrainiec zatrudniony w Polsce w 2020 r. Jak wynika z danych Grupy Progres to o 277 RBH więcej niż w przypadku zatrudnionego tymczasowo Polaka.

Cel jest jeden – zarobki

Duża liczba covidowych restrykcji i niewiadomych, dotyczących pracowników tymczasowych, zmieniła optykę Ukraińców przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych. Wcześniej, mimo że bardzo angażowali się w pracę, byli skłonni do jej zmiany w momencie, gdy obecna przestała im odpowiadać. Byli także otwarci na zmianę miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli wraz z przeprowadzką pojawiła się szansa na lepszą pracę. Obecnie, skłonność Ukraińców do relokacji zmalała – mówi Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres. – Obcokrajowcy ostrożniej podchodzą do ofert nowego zatrudnienia. Jeśli, ich przełożony gwarantuje im atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy to nie chcą szukać innych możliwości. Chcą stabilizacji, która w tych trudnych czasach jest dla nich najważniejsza – zaznacza Cezary Maciołek.

W maju praca tymczasowa zamarła

Koniec roku na ogół jest czasem, w którym zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych rośnie. Podobnie jest w 2020 r. - część firm, po wprowadzeniu nowych reguł wrzuca kolejny bieg, chce odrobić straty i zamknąć rok budżetowy na plusie. Pełną parą pracują producenci AGD i RTV oraz sektory - budowlany, meblarski, spożywczy, handlowy, odzieżowy, logistyczny, IT, e-commerce czy OZE – podkreśla Cezary Maciołek. – Nasza rodzima branża – HR, jest uzależniona od sytuacji na rynku. Obecnie mamy o wiele więcej pracy niż jeszcze kilka miesięcy temu i bardzo dużo zapytań o wsparcie przy rekrutacji pracowników tymczasowych. Dla firm HR-owych – beneficjentów działań przedsiębiorstw z innych gałęzi gospodarki – koniec roku jest również bardzo pracowity – podsumowuje ekspert.

Ukraińcy przybywający do naszego kraju nie tracą czasu na zbytki, na co najlepszym dowodem jest ilość przepracowanych przez nich roboczogodzin. Jak wynika z danych Grupy Progres, w minionym roku 11 191 zatrudnionych tymczasowo Ukraińców spędziło w pracy łącznie 6 867 780 RBH. Dla porównania, w tym samym okresie 8 878 Polaków spędziło w pracy tymczasowej 2 686 856 RBH.Jeśli przeliczyć powyższe wyniki na osobę, to okaże się, że statystyczny Ukrainiec przepracował średnio 614 RBH, a Polak – 303 RBH. Warto przy tym podkreślić, że ubiegły rok na rynku pracy tymczasowej wyraźnie zdominowali pracownicy z Ukrainy i to zarówno pod względem przepracowanego czasu, jak i liczby pracujących - stanowili 52 proc. wszystkich zatrudnionych i było ich o 11 proc. więcej niż Polaków (41 proc.).W tym roku sytuacja uległa zmianie i to Polaków jest więcej - stanowią niemal 53 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników tymczasowych , Ukraińcy - 40 proc., pozostałe narodowości - 7 proc. Jednak - mimo przewagi liczebnej - Polacy nadal na pracę tymczasową poświęcają mniej czasu niż Ukraińcy. Nasi rodacy w tym roku przepracowali 2 553 547 RBH, każdy z nich średnio 300 RBH. W tym samym czasie Ukraińcy swoje obowiązki wykonywali przez 3 830 818 RBH, a w przeliczeniu na osobę – 577 RBH.Obserwowane od kilku lat zaangażowanie pracowników z Ukrainy w pracę, wynikało i nadal wynika przede wszystkim z celu, który sobie postawili. Przyjazd do Polski to dla nich przede wszystkim szansa na zarobek , dlatego swój czas poświęcają na intensywną pracę. Jest ona dla nich szczególnie ważna w dobie pandemii, gdy wiele stanowisk jest zagrożonych likwidacją.Zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy najmniej pracowali w maju. W piątym miesiącu tego roku nasi rodacy w pracy tymczasowej spędzili 106 RBH, a Ukraińcy - 162 RBH. W sumie przepracowali wtedy 518 013 RBH o 316 512 RBH mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Ten znaczący spadek wynikał z faktu, że rynek pracy zwolnił przez koronawirusa, a przedsiębiorcy z niepokojem czekali na pocovidowe powikłania dla ich biznesu. W kwietniu i maju było też wiele innych niewiadomych – pracodawcy nie wiedzieli, jak od strony praktycznej będzie wyglądało rządowe wsparcie oraz czy dostaną jakiekolwiek dofinansowanie i co w konsekwencji stanie się z ich biznesem.Wraz z upływem czasu sytuacja powoli zaczęła się poprawiać – pracy było więcej, rosło również zapotrzebowanie na pracowników. Do października pracę tymczasową w Polsce częściej niż Ukraińcy podejmowali Polacy, jednak to nasi wschodni sąsiedzi pracowali na najwyższych obrotach. We wrześniu statystyczny Polak przepracował 113 RBH, a Ukrainiec 160 RBH. Miesiąc później liczba godzin przepracowanych tymczasowo przez naszego rodaka spadła do 101 RBH, a w przypadku statystycznego Ukraińca wzrosła do 163 RBH.Co więcej, jak wynika z danych Grupy Progres, od lipca do końca listopada br. w grupie pracowników tymczasowych ubywało Polaków, a przybywało Ukraińców. Listopad był pierwszym – od lutego 2020 r. – miesiącem roku, w którym Ukraińców było więcej niż Polaków – stanowili oni 50 proc. a nasi rodacy 39 proc. Na pracę poświęcali średnio 105 RBH (statystyczny Polak) i 156 RBH (statystyczny Ukrainiec).